«Проявила характер»: Как живет дочь Юлии Началовой после похорон мамы

Певица Юлия Началова ушла из жизни три недели назад. Семья звезды по-прежнему сильно ощущает боль утраты. Особенно тяжело приходится дочке Юли, 12-летней Вере Алдониной. Помощница артистки Анна Исаева рассказала журналистам, как сейчас живет девочка. Вера потихоньку возвращается к своей обычной жизни: девочка пошла в школу, а также снова начала заниматься музыкой.

- Учится. Пятерки приносит, - сообщила Анна Исаева порталу ФАН.

Вера живет сейчас вместе с бабушкой и дедушкой, родителями певицы. Близкие постарались оградить девочку от внимания СМИ и поклонников. В школе друзья и учителя тоже проявили такт и понимание и стараются лишний раз не тревожить Веру. Но и сама девочка собралась с силами и внешне ничем не выдает своего горя.

- Переживает, но держится. Характер проявила, истерик никаких. Письмо ей написала, - рассказал отец Началовой Виктор Васильевич.

Вера нашла трогательный способ проститься с мамой — девочка написала ей письмо, где рассказала о своей любви. К слову, психологи часто советуют в стрессовых ситуациях доверить свои чувства бумаге — это хороший способ успокоиться и примириться с ситуацией.

Многие поклонники Юлии Началовой были уверены, что Вера будет жить с отцом, футболистом Евгением Алдониным. После развода Юлия сохранила с бывшим мужем хорошие отношения, они совместно воспитывали дочку, и девочка проводила много времени с отцом и его новой семьей. Однако в итоге Вера поселилась с бабушкой и дедушкой. При этом футболист подчеркивает, что это было решение самой девочки. Но если она вдруг передумает и захочет жить с ним, его семья всегда готова принять Веру.

evgeny_aldonin Медаль в надёжных руках!!!)

- До сего дня Верочка все время жила с дедушкой и бабушкой, потому что у Юли были гастроли, поездки, концерты, - рассказал Евгений Алдонин «Комсомолке». - И сейчас Вера тоже находится с бабушкой и дедушкой. Как все будет дальше - зависит от нее. Ей уже 12 лет. И с ее мнением все считаются. Мы обговорили с ней эти моменты. Оля, моя супруга, и Темочка (сын от второго брака. - Ред.) к Верочке очень хорошо относятся. Мы с ней вместе проводили выходные, на каникулы ее всегда брали к себе. Ездили с Верой в поездки. Сейчас оказываем ей всяческую поддержку. Дальше все будет зависеть от ее желания. Я очень люблю свою дочку. И мы готовы принять ее в свою семью.

Юлия Началова и футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин поженились 11 июня 2006 года, а спустя несколько месяцев, в декабре 2006-го родилась их дочь Вера. В отличие от своей красавицы жены Евгений не слишком любил светскую жизнь и появлялся вместе с ней на тусовках лишь по необходимости. Когда супруги выходили вместе в свет, то казались очень счастливой парой. Но двум известным и целеустремленным личностям очень трудно ужиться вместе – и в 2011 году супруги объявили о разводе.

Спустя несколько лет после развода с Началовой Алдонин женился во второй раз на красавице блондинке по имени Ольга. В октябре 2016 года жена родила футболисту сына Артема.