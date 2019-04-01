Алдонин после смерти Началовой: Если дочь Вера захочет, мы готовы принять ее в семью

Друзья Началовой называют футболиста Евгения Алдонина самой большой любовью ее жизни. Спортсмен был давним поклонником певицы и, когда узнал, что она рассталась с первым мужем, сделал все возможное, чтобы встретиться с ней и познакомиться лично. Не жалел денег на любимую. На их свадьбе гулял весь бомонд. Именно он - отец единственной дочки Началовой Веры. Крестной девочки стала Лариса Долина. Алдонин купил певице в Москве 163-метровую шикарную квартиру (на которую сейчас претендует в счет долга ее третий муж Фролов). Казалось, было бы логичным, если бы Вера после смерти мамы переехала к отцу. Но, как рассказал «КП» Евгений Алдонин, то, что девочка будет жить с бабушкой и дедушкой, - это общее решение семьи. В том числе и самой Веры.

- До сего дня Верочка все время жила с дедушкой и бабушкой, потому что у Юли были гастроли, поездки, концерты, - рассказал Евгений Алдонин «Комсомолке». - И сейчас Вера тоже находится с бабушкой и дедушкой. Как все будет дальше - зависит от нее. Ей уже 12 лет. И с ее мнением все считаются. Мы обговорили с ней эти моменты. Оля, моя супруга, и Темочка (сын от второго брака. - Ред.) к Верочке очень хорошо относятся. Мы с ней вместе проводили выходные, на каникулы ее всегда брали к себе. Ездили с Верой в поездки. Сейчас оказываем ей всяческую поддержку. Дальше все будет зависеть от ее желания. Я очень люблю свою дочку. И мы готовы принять ее в свою семью.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/697904" frameborder="0"></iframe> Юлию Началову убила случайность.Трагедия Юлии Началовой обросла миллионом версий. Сложно поверить, что молодую, красивую, талантливую женщину сгубила... случайность

- Сейчас много говорят про долг Юлии ее последнему мужу. Теперь наследницей становится дочь и долг, вероятно, переходит на нее. А это значит, выплачивать его будете вы как опекун дочери? Похожая история, например, была с сыном Жанны Фриске, когда часть долга перед «Русфондом» суд повесил на маленького ребенка.

- Это все юридические тонкости, и в ситуации надо еще разбираться. Сейчас поднимаются документы, все это изучается. И как разрешится - не знаю. Давайте не будем сейчас говорить о долге. Когда я полностью изучу всю информацию, буду готов отвечать.

- Когда вы с Юлей жили вместе, у вас была счастливая семья?

- По-разному было. Я искренне любил Юлю. Но в семейных отношениях разные ситуации возникали. Юля была очень эмоциональная, и порой это сильно ощущалось. Но она всегда улыбалась, радовалась, даже когда ей было плохо. Защитная реакция была такая.

- Но когда человек чересчур эмоционален, с ним в быту тяжело...

- Я и говорю, что разные ситуации были.

Евгений Алдонин объяснил, почему их с Юлией дочь будет жить с бабушкой и дедушкой. Фото: instagram.com/julianachalova

- Она влюбилась в Александра Фролова, когда еще была вашей женой. Вам было больно?

- Конечно, это все ранило... Но говорить про чувства, мне кажется, сейчас неуместно. Это было давно.

- Вы были обижены на Юлю?

- У меня никаких обид к Юле нет. Может быть, какие-то были, но они исчезли. Все-таки у меня другая семья. И давным-давно все было забыто. Мы общались с Юлей по поводу нашей дочки Верочки, вместе занимались ее воспитанием. У нас были нормальные человеческие отношения, какие могут быть после развода.

- Последний раз вы с Юлей когда разговаривали?

- Не так давно, мы обсуждали Верочкины летние каникулы.

- Вы не почувствовали, что с Юлей что-то не так?

- Нет. Никто не предполагал, что ей так резко станет плохо и к чему это все приведет. Думаю, она и сама не отдавала себе отчета о своем состоянии. Она была артисткой и думала о здоровье в последнюю очередь.

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