Премия Жара: 65-летняя Успенская в микро-шортах против ГлюкоZы в образе «аморальной училки» и Maruv в горошек

Рабочая неделя завершилась в этот раз громогласным «Bang!», к которому приложила руку и, собственно украинская Марув, и Григорий Лепс, и обаятельный Эмин, и даже Стивен Сигал, ставший спецгостем музпремии «Жара».

Премия это достаточно юная, но наши артисты ее уже «котируют», то бишь уважают. Поэтому в обязательном порядке приходят в «Крокус» за своими наградами. Разве что Лободы не было - у неё сейчас гастроли в Америке, конечно, график не порушишь. Света была на видеосвязи (благодарила за победу в номинации «Певица года»), зато всех остальных звезд мы прекрасно разглядели из партера.

Филипп Киркоров. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Надо сказать, тенденция к феминизму стала прослеживаться и в нарядах наших артисток. Почти нет цветочков и платьев-колокольчиков (хотя это мы Наташу Королеву не видели), все больше кожи, животных принтов, откровенной сексуальности. Современная артистка уже не хочет подстраиваться под мужчину, она в состоянии принимать решения и самой решать, хочет она быть кошечкой или львицей. Некоторые, конечно, немного теряются в повестке дня и перебарщивают. Но мы предлагаем самостоятельно выбрать, чьи наряды оказались удачными, а кто ошибся в выборе наряда для «Жары».

Певица ГлюкоZа. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

ГлюкоZа

chistyakova_ionova Tonight's gonna be HOT! @zharatv

Наташу мы застали в двух образах - «учительницы на грани увольнения за аморалку» и «клубной дивы». Чёрная блузка с бантом и белые брючки против прозрачного комбинезона - и то и другое на любителей. Так и не смогли определиться, какой «лук» ей больше идём, и предлагаем вам оба варианта. Но, как бы то ни было, судя по всему, Наталье все по «Фэн-шую» - именно так называется песня, которую исполнила артистка на премии.

Певица Слава

Певица Слава. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Голосистая барышня появилась в образе дерзкого леопарда, надев «пятнистую» блузку с рукавами-буфф. И да, без банта тут тоже не обошлось - его певица призывно развязала.

Ани Лорак

40-летняя дива появилась на дорожке в чёрном комбинезоне. У неё бант красовался как раз на груди, видимо, являясь несущей конструкцией. В этот вечер певица удостоилась награды в номинации «Лучшее шоу».

Maruv

Скандальная украинская доминатрикс, отказавшаяся представлять Украину на «Евровидении», уже забыла, что принимала решение не приезжать в Россию. И с удовольствием выступила на «Жаре», продемонстрировав будоражащий кровь номер на микс песен Black milk и той самой скандальной Siren Song. Ботильоны на огромном каблуке (сантиметров 30, ей Богу), кожа, крупный горох и клепки никого равнодушными не оставили.

Любовь Успенская

uspenskayalubov_official Сегодня мы с @cygo_vevo выступали на потрясающей премии Жара Music Awards .

Вслед за Филиппом Киркоровым и Димой Маликовым, к молодым потянулась и Любовь Успенская, сменив кабриолет на панду. Серьезно - артистка спела суперпопулярную композицию про «бежим с тобою от гепарда» дуэтом с юным рэпером Cygo, появившись на кресле в виде трогательного черно-белого медведя. 65-летняя Любовь (думаем, в данном случае можно без отчества) решила не только музыкально соответствовать молодежи - ее роскошным лаковым ботфортам позавидовала бы Марув. А чёрные микро-шорты, на которые был накинут небрежно золотистый халат, привычнее смотрелись бы в гардеробе у Лободы, но и на 65-летней артистке были хороши. Надо сказать, от неё «покорила меня, сука, твоя панда» звучало очень даже органично. Еще и в таком образе.

Ольга Бузова

Ольга Бузова. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Надо сказать, на красной дорожке эту певицу фанаты встречали громче всех. И не зря - наша Оленька была очень активна в этом году, удостоилась награды в номинации «Звезда шоу-бизнеса» (что бы это ни значило). Бузова пришла на церемонию в наряде в стиле «царица Египта». Такое количество висюлек не могло не радовать взгляд, но при длительном рассматривании могло бы создать гипнотический эффект. Пара слов про море и пляж и вот ты уже задремал в нелепой позе.