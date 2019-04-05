«Наверное, поэт должен умереть, чтобы быть признанным»: горькая речь отца Децла тронула российский шоу-бизнес

В «Крокус Сити Холле» прошла музыкальная премия «Жара». В середине церемонии ведущие шоу, Максим Галкин и Регина Тодоренко вызвали на сцену родителей Кирилла Толмацкого, более известного под сценическим именем Децл, чтобы вручить им награду «хип-хоп легенда» за сына. И да, зал встал, приветствуя отца рэпера, Александра и маму Кирилла, Ирину. Было видно, как им тяжело - женщина даже отвернулась от сцены, не сдерживая слезы.

Еще не остыли эмоции юных поклонников, которые с огромным трудом перенесли смерть человека, сыгравшего большую роль в их становлении, к своим 35 годам ставшим одним из символов эпохи «нулевых». Поэтому многие гости вечера слушали речь Александра Толмацкого со слезами на глазах. «Знаете, Бог это и есть любовь, любите друг друга и прощайте. Наверное, поэт должен умереть, чтобы быть признанным. К сожалению с нами нет нашего внука, Тони. Надеюсь он скоро появится. Спасибо большое». Получив награду, Александр и Ирина спустились в зрительный зал под аплодисменты публики.

Напомним, что Кирилл скончался 3-го февраля в Ижевске, после своего выступления в ночном клубе. Врачи пытались провести реанимационные мероприятия прямо в гримуборной, но артиста спасти не удалось. Не так давно была названа и официальная причина смерти рэпера - умер от острой сердечной недостаточности, явившейся осложнением заболевания сердца. По словам отца Децла, мальчик с детства страдал гипертрофической кардиомиопатией. Последнее время Кирилл много работал, что могло и чрезмерно нагрузить орган и в итоге вызвать его остановку.

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