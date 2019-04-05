2019-04-05T23:07:12+03:00
Звезды

«Наверное, поэт должен умереть, чтобы быть признанным»: горькая речь отца Децла тронула российский шоу-бизнес

На премии «Жара» Александр Толмацкий получил награду за своего сына
Кира БУЛЫЧЕВА
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Ведущий Максим Галкин, родители рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) Ирина и Александр Толмацкие на церемонии награждения музыкальной премии "Жара Music Awards" в концертном зале "Крокус Сити Холл". Фото Вячеслав Прокофьев/ТАССВедущий Максим Галкин, родители рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) Ирина и Александр Толмацкие на церемонии награждения музыкальной премии "Жара Music Awards" в концертном зале "Крокус Сити Холл". Фото Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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В «Крокус Сити Холле» прошла музыкальная премия «Жара». В середине церемонии ведущие шоу, Максим Галкин и Регина Тодоренко вызвали на сцену родителей Кирилла Толмацкого, более известного под сценическим именем Децл, чтобы вручить им награду «хип-хоп легенда» за сына. И да, зал встал, приветствуя отца рэпера, Александра и маму Кирилла, Ирину. Было видно, как им тяжело - женщина даже отвернулась от сцены, не сдерживая слезы.

Еще не остыли эмоции юных поклонников, которые с огромным трудом перенесли смерть человека, сыгравшего большую роль в их становлении, к своим 35 годам ставшим одним из символов эпохи «нулевых». Поэтому многие гости вечера слушали речь Александра Толмацкого со слезами на глазах. «Знаете, Бог это и есть любовь, любите друг друга и прощайте. Наверное, поэт должен умереть, чтобы быть признанным. К сожалению с нами нет нашего внука, Тони. Надеюсь он скоро появится. Спасибо большое». Получив награду, Александр и Ирина спустились в зрительный зал под аплодисменты публики.

Напомним, что Кирилл скончался 3-го февраля в Ижевске, после своего выступления в ночном клубе. Врачи пытались провести реанимационные мероприятия прямо в гримуборной, но артиста спасти не удалось. Не так давно была названа и официальная причина смерти рэпера - умер от острой сердечной недостаточности, явившейся осложнением заболевания сердца. По словам отца Децла, мальчик с детства страдал гипертрофической кардиомиопатией. Последнее время Кирилл много работал, что могло и чрезмерно нагрузить орган и в итоге вызвать его остановку.

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Александр Толмацкий продолжает воевать. Теперь уже с вдовой своего сына Кирилла Толмацкого. В ход пошли официальные документы, стали раскрываться семейные тайны и нарушаться последняя воля покойного (подробности).

Децл не значится отцом своего сына

В семье рэпера Децла разгорелся новый скандал. После того как вдова исполнителя Юлия Толмацкая заявляла, что отец умершего объявил ей войну, Александр Толмацкий обнародовал свидетельство о рождении своего внука. В графе "отец" не вписано имя Кирилла Толмацкого (подробности).

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Александр Толмацкий обратился к вдове Децла
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ИСТОЧНИК KP.RU

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