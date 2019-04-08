Серебренников освобожден из-под домашнего ареста: Режиссер вернется к работе

Российский режиссер Кирилл Серебренников вышел на свободу после полутора лет нахождения под домашним арестом по обвинению в хищении 133 миллионов рублей.

Сайт kp.ru писал о том, что в понедельник, 8 апреля, Московский городской суд изменил действующую меру пресечения на подписку о невыезде. Режиссер может больше не носить отслеживающий его действия электронный браслет, однако назвать это окончательной победой пока нельзя. Такое заявление сам Серебренников сделал, выходя из зала московского суда.

"Спасибо всем, кто нас поддерживает, и кто болеет за нас. И спасибо всем людям, которые, когда я гулял два часа по Хамовническом району, подходили и говорили: "Держитесь, мы с вами". Это невероятно трогательно, эта поддержка нужна. Но еще раз повторяю: ничего еще не закончилось, мы продолжим доказывать нашу невинность в суде", - заявил режиссер.

Он также добавил, что планирует вернуться к работе в Гоголь-центре:

"Сейчас отмечать. Сразу, скоро вернусь. Это не очень легко психологически, но очень много дел. У нас спектакли, репетиции", - сказал он агентству Интерфакс.

Стоит отметить, что в ходе последнего заседания Серебренников просил именно об освобождении под подписку для себя и других фигурантов дела "Седьмой студии" - продюсера Юрия Итина и экс-сотрудницы министерства культуры России Софьи Апфельбаум. Режиссер указал на то, что все уголовное преследование полностью "необоснованно" и буквально "рассыпается" в суде.

Напомним, что, по версии следствия, именно с подачи Серебренникова студией заключались фиктивные договоры с коммерческими организациями на выполнение мнимых услуг. На деле же они были обналичены и возвращены участникам преступной группы. При этом министерство культуры получало липовые отчеты о работах.