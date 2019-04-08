«Все, что он делал, вызывало большую радость»: друзья вспомнили трогательные моменты из жизни Алексея Булдакова

Сегодня, 8 апреля 2019 года, в Москве простились с народным артистом РФ Алексеем Булдаковым. Он скончался 3 апреля на 69-м году жизни. Прощальная церемония началась в 11.00 в московском Доме кино, а похоронят актера на Троекуровском кладбище.

Проводить народного артиста в последний путь пришли сотни поклонников, друзья и родственники. На экране транслировали фильмы, в которых Булдаков сыграл главные роли, а из колонок звучали песни в его исполнении.

Актера Алексея Булдакова похоронят на Троекуровском кладбище.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Одними из первых попрощаться с Булдаковым пришли телеведущий Леонид Якубович, артисты Всеволод Шиловский и Сергей Маховиков.

Леонид Якубович и вдова актера.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Все, что он делал, вызывало большую радость, - отметил актер и режиссер Борис Львович. - Потому что от Алексея Ивановича шла огромная волна доброты. В нашем довольно злоязыком кругу никто не слышал о нем плохого слова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/701845" frameborder="0"></iframe> В Москве простились с Алексеем Булдаковым.

Коллеги по цеху выражали слова поддержки вдове Людмиле Булдаковой, делились воспоминаниями.

Сергей Маховиков.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Помню, как-то мы с ним поехали в Омск на премьеру фильма. И у него каким-то образом в машине упала флешка с музыкой, - рассказал актер Александр Тютрюмов. - Когда Алексей вышел на сцену, то посетовал — мол, пропало сопровождение. На что зал ему ответил: «Слышать ваш голос — уже счастье!». Он стал петь а капелла, рассказывал анекдоты. Тем временем была поднята вся милиция Омска, и к концу выступления флешку все-таки нашли.

- Даже не читая сценария, он уже благодарил и режиссера, и автора сценария, что ему предложили роль, что он задействован, - поделился Александр Панкратов-Черный. - Много лет назад я был у него на родине, в районном дворце культуры. Там висел огромный плакат: «Алеша, мы тобой гордимся! Земляки». Его действительно там очень любили, любят и будут любить.

Александр Панкратов-Черный.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Слово взял близкий друг семьи, заместитель министра юстиции Али Алханов:

- Алексей Иванович был любимцем любой компании, любого застолья, - отметил он. - Наше искусство понесло невосполнимую утрату. Он был действительно народный артист, человек народа. Мы буквально две недели назад на полувековом юбилее собирались. Провели такой замечательный вечер… И тяжело представить, что такого больше не будет. Я знаю, какой надежной опорой для него была жена Людмила. Но, как говорят, тот кто остался, должен жить. Вы для нас самая дорогая память.

Али Алханов.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Напомним, народный артист России Алексей Булдаков скончался 3 апреля. Тело звезды нашли в гостинице Улан-Батора. Как стало известно позже, Алексей Иванович умер во сне, когда у него оторвался тромб. До последних дней актер в полную силу работал в театре и кино. На счету Булдакова более 70 ролей в комедиях, детективах, исторических и военных фильмах. По-настоящему народную популярность артисту принесла роль генерала в картине «Особенности национальной охоты».

Сын актера Алексея Булдакова Иван.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/701020" frameborder="0"></iframe> Умер Алексей Булдаков.«Ну вы, блин, даёте»... Не стало «генерала Иволгина» из «Особенностей национальной охоты». Актёр Алексей Булдаков умер в 68 лет

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