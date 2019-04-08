2019-04-08T14:55:41+03:00
Звезды

"Я доверилась Андрею": Волочкова пригласила Малахова в свою постель

Телеведущий побывал в гостях в шикарном особняке балерины
Алина ЧЕРНОВА
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Анастасия Волочкова и Андрей Малахов.Анастасия Волочкова и Андрей Малахов.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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После скандального эфира с Ксенией Собчак, где бывший кандидат в президенты РФ лазила по тумбочкам своей заклятой подруги, Волочкова не побоялась принять в своих покоях Андрея Малахова.

- Ребята, это небо и земля. Приехал профессионал, которому доверяют тайны миллионы простых людей и знаменитостей. Воспитанный и тонкий человек. После бесстыжей Собчак мне страшно было впускать к себе в дом журналистов, но я доверилась Андрею, - призналась «КП» Анастасия Волочкова.

Анастасия Волочкова и Андрей Малахов. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Анастасия Волочкова и Андрей Малахов.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Судя по фото, съемка получилась провокационной.То Анастасия Волочкова вместе с Андреем Малаховым возлежит на своей кровати, то показывает свой фирменный шпагат в ледяной купели.

Анастасия Волочкова об интервью Андрея Малахова: "Приехал профессионал, которому доверяют тайны миллионы простых людей и знаменитостей". Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Анастасия Волочкова об интервью Андрея Малахова: "Приехал профессионал, которому доверяют тайны миллионы простых людей и знаменитостей".Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Ещё я угостила Андрея постными котлетками из кабачков, которые мама готовила мне, когда я в балетном училище училась. А курицу для Андрея мой помощник Рустам пожарил. Мы же внимательные, - рассказала о съемках с Малаховым балерина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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