"Я доверилась Андрею": Волочкова пригласила Малахова в свою постель

После скандального эфира с Ксенией Собчак, где бывший кандидат в президенты РФ лазила по тумбочкам своей заклятой подруги, Волочкова не побоялась принять в своих покоях Андрея Малахова.

- Ребята, это небо и земля. Приехал профессионал, которому доверяют тайны миллионы простых людей и знаменитостей. Воспитанный и тонкий человек. После бесстыжей Собчак мне страшно было впускать к себе в дом журналистов, но я доверилась Андрею, - призналась «КП» Анастасия Волочкова.

Анастасия Волочкова и Андрей Малахов.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Судя по фото, съемка получилась провокационной.То Анастасия Волочкова вместе с Андреем Малаховым возлежит на своей кровати, то показывает свой фирменный шпагат в ледяной купели.

Анастасия Волочкова об интервью Андрея Малахова: "Приехал профессионал, которому доверяют тайны миллионы простых людей и знаменитостей".Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Ещё я угостила Андрея постными котлетками из кабачков, которые мама готовила мне, когда я в балетном училище училась. А курицу для Андрея мой помощник Рустам пожарил. Мы же внимательные, - рассказала о съемках с Малаховым балерина.

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