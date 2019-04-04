«Собчак совесть свою продала и от этого ей не отмыться»: Волочкова рассказала, что осталось за кадром скандального шоу

Мы уже рассказывали на страницах «КП», чем закончилась последняя встреча Анастасии Волочковой и Ксении Собчак.

Для тех, кто не в курсе, напомним: экс-кандидат в президенты РФ позвонила своей заклятой подруге и попросила позвать ее в гости.

- Мне нужны рейтинги для моего шоу на Ютубе, - призналась Волочковой Собчак.

Волочкова согласилась, беседа состоялась. Правда, уже после интервью Анастасия обнаружила в своей бане скрытые камеры. Плюс ко всему (это уже выяснилось после эфира) пока Волочкова переодевалась, Ксения, без ведома хозяйки дома, отправилась в ее покои. Ну, а там она обнаружила нечто такое, после чего в ужасе побежала мыть руки.

- По очертаниям похоже на фаллоимитатор, - предположили в комментариях пользователи Ютуба, которые пытались понять, о каком скрытом от людских глаз предмете идёт речь.

- Я бы это не стал показывать в эфире, - сказал Собчак создатель скандальной программы «Максимум» Глеб Пьяных, к которому уже после съёмок Ксения приехала с вопросом, мол, что можно демонстрировать зрителям ради лайков, а куда «заплывать» не надо.

Ксения Собчак в гостях у Анастасии Волочковой. Фото из личного архива

Мы дозвонились до Анастасии Волочковой, которая, как и мы, не поняла, о какой «находке» Собчак идёт речь.

- Я знаю, что она нашла в моей спальне топор, а про фаллоимитатор ничего не говорила, - удивилась Анастасия Волочкова.

Впрочем, по словам балерины, приглашая в дом Ксению Собчак, она не предполагала, что ее давняя знакомая будет себя вести похлеще папарацци.

- Были моменты, которые меня покоробили, которые я считаю недопустимыми: когда человек ставит скрытую камеру в бане, скрытый микрофон, - поделилась в интервью «КП» Анастасия Волочкова. - Ну и, конечно, когда без моего разрешения Ксения, воспользовавшись моментом, когда мне делали макияж, ворвалась в спальню с операторами. Что она там делала, что искала - я не знаю.

Сейчас я вижу в ее программе, как она бродит по спальне, лазит по моим тумбочкам. Якобы нашла фаллоимитатор. Во-первых, почему она этими впечатлениями делится с каким -то журналюгой? Как мне расценить этот шаг? Зачем выносить то, что есть у меня в спальне? Видимо, родители не объяснили ей в детстве, что не надо заглядывать в замочную скважину.

Я же и так показала ей весь дом. Мало ли, что у меня в тумбочках лежит.

Анастасия Волочкова.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Лезть в шкафы мои и даже не бояться в этом признаться на всю страну - это показатель беспринципности человека. Отсутствие такта и уважения к тому, кто тебя вместе со съёмочной группой пустил в дом. Причём пустил человек, которого Ксюша обсирала всю свою жизнь. На присутствие бритвы моего любимого человека она не обратила внимание. Зато топор, который оставил на балконе мой помощник, тут же приказала снять оператору. И якобы фаллоимитатор нашла. Да, у меня их может быть хоть 25. Меня это характеризует, как человека, который живет яркой интересной жизнью. И сексуальной в том числе. Видимо, Ксюше этого не хватает. Важен не фаллоимитатор, а человек, который поможет им воспользоваться. Она мне не может простить, что у меня все настоящее, включая грудь. А ей остаётся только прятаться в полотенце. Когда я ей рассказала, что у меня секс каждый день, ее это сильно покоробило. Но это ее дело, я в ее календари не лезу. Просто удивляет, как она открыто завидует моей счастливой женской жизни. Я бы посмотрела на реакцию Ксюши, если бы журналисты проникли к ней в спальню. Хотя, что им там делать. Там пустота. А у меня есть любимый человек. Я думаю, может она еще какие-то «жучки» в моем доме оставила. Плюс могли и мои личные вещи пропасть, документы Ариши. Буду проверять. После визита этого человека я еще очень долго отмывалась со своим любимым в бане. Через несколько дней ко мне приехал домой Малахов. Ребята, это небо и земля. Пришёл настоящий профессионал и воспитанный человек. А Собчак, видимо, просто пришла ко мне попиариться и продвинуть свою программу. И потом, зная эту бесстыжую девку, она могла отдельно снять на камеру свой фаллоимитатор и показать так, словно она нашла его в моем доме. Бездоказательная история. Она же мне не показала свою находку.

А вообще у меня дома может лежать все, что угодно. Когда человека пускают в дом и оказывают доверие, а он потом придумывает какую-то чухню недоказанную (если бы была доказуема, Ксюша бы не заштриховывала якобы найденный предмет).

Давайте вспомним, как называется этот портал, единственное место работы Ксении, которое у нее осталось? «Осторожно, Собчак!»

Я стала одной из немногих, кто решился ей дать интервью, потому что она умоляла побеседовать с ней. Мои дорогие, после этого будьте осторожны, не впускайте в дом, не открывайте двери. Осторожно, Собчак. Осторожно, быдло. Посмотрите, кто претендует быть экспертами моей жизни: какой-то журналюга, которого я вообще впервые вижу, говорит Собчак, что мне надо было веником по морде дать. Я куплю белые розы и лично отхлещу его по роже этим букетом. Как мужчина может в таком тоне про женщину говорить?

А Собчак показала свое лицо. Она совесть свою продала и от этого ей не отмыться. Какой была, такой она и останется на всю свою жизнь. Только падать ей, к сожалению уже некуда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Cобчак приехала в шикарный особняк Волочковой с вещами

Ксения Собчак появилась на пороге роскошного особняка Анастасии Волочковой. Телеведущая приехала к заклятой подружке с вещами (подробности)

Волочкова рассказала Собчак, как фирменный шпагат помогает ей в сексе

Ксению Собчак и Анастасию Волочкову уже сложно представить друг без друга. Они, наверное, женский вариант Филиппа Киркорова и Николая Баскова. Только более скандальный и непримиримый. Решила как-то Ксения ради рейтингов своего шоу «Осторожно, Собчак» помириться с Анастасией, которую долгие годы обвиняла в «угоне» бойфренда бизнесмена Вячеслава Лейбмана (кстати, сама балерина божится, что никого у Собчак не уводила -Ред.). Но только ничего достойного (кроме количества просмотров на Ютубе) из этого не вышло. Волочкова пустила ее в свой дом, показала себя гостеприимной хозяйкой (и даже местами весьма наивной особой), а Собчак установила скрытые камеры в бане и без разрешения бродила с оператором по спальне артистки, где находила порой весьма интимные предметы (подробности)