Суд изъял у арестованного экс-главы Серпуховского района имущество на 10 миллиардов рублей

Судья Красногорского суда Московской области удовлетворила иск Генпрокуратуры России об изъятии в доход государства имущества бывшего главы Серпуховского района области Александра Шестуна.

- Исковые требования Генпрокуратуры на сумму 10 млрд рублей удовлетворить, - огласила свое решение судья Светлана Потапова.

Именно в такую сумму были оценены активы бывшего чиновника. Среди изъятого: участки земли, 22 автомобиля, самоходный и речной транспорт. Все это движимое и недвижимое имущество было оформлено на Шестуна, его знакомых и десяток различных фирм.

Сам Шестун, выступив на заседании суда по видеосвязи из СИЗО, заявил, что иск считает незаконным, так как его дело связано с его намерением переизбираться главой района.

В свою очередь в Генпрокуратуре никакой политики в этом уголовном деле не видят. Обвинение утверждает, что Шестун стал миллиардером с 2003 по 2018 год, когда управлял Серпуховским районом. По мнению следователей, чиновник успел провернуть несколько крупных афер с муниципальной землей, продавая ее в десятки раз дешевле рынка.

Кстати, Шестун до решения суда пытался выбраться на свободу, чтобы спасти свои миллиарды: в начале февраля сотрудники СИЗО перехватили переписку бывшего чиновника с адвокатом и рядом консультантов.

- Переписка Шестуна с его доверенными лицами, свидетельствовала о подготовке провокаций в отношении ряда должностных лиц прокуратуры и правоохранительных органов, а также о разработке планов по дискредитации должностных лиц правоохранительных органов, а также инсценировки суицидов для перевода в медицинское учреждение, - заявил "КП" официальный представитель СК России Александр Куренной.

По мнению следствия Шестун хотел с помощью коррупции выбраться из медицинского учреждения СИЗО под домашний арест, а затем скрыться от правосудия.