Сектовед Александр Дворкин: «Никакую экспертизу про йогу в СИЗО я не писал»

Ранее сенатор Елена Мизулина в интервью«КП» заявила, что вся эта шумиха - самая настоящая фейковая новость. Да, она просила устроить проверку по поводу занятий кундалини-йоги в изоляторах. Но ни о каких запретах речи не было. И пригрозила жалобой в Роскомнадзор.

А сейчас выясняется, что экспертизу, на которую ссылаются многие СМИ, профессор сектоведения Православного Свято-Тихоновского Университета Александр Дворкин не писал.

- Никакого официального документа по поводу йоги в СИЗО я не готовил, - заявил он «Комсомолке». - Я много каким СМИ уже комментировал эту фейковую новость, но мои слова по большей части исказили.

Александр Леонидович и нам далеко не сразу согласился прокомментировать происходящее.

- В некоторых публикациях речь идет о каком-то вашем письме...

- Да, я писал сенатору Мизулиной личное письмо. Каким образом оно попало к члену ОНК я не понимаю. Но, повторюсь, это не экспертиза.

- Так какого ваше отношение к занятиям йогой в следственных изоляторах?

- Отрицательное. Тем более, что ведет их какая-то непонятная личность (преподаватель Алексей Меркулов — прим.ред). А кундалини-йога — это самая настоящая секта. "Федерация учителей кундалини йоги" происходит из 3HO - псевдоиндуистской секты с чрезвычайно скандальной репутацией. Кундалини-йога базируется прежде всего на тантрических практиках возбуждения у адептов сексуальной энергии и попытки перенаправления ее для достижения "просветления". Вы зайдите на их сайт и почитайте сколько там всего написано про высвобождение и развитие сексуальной энергии. Зачем такое пробуждать в условиях СИЗО? Все это может привести к непредсказуемым последствиям и в мужских и в женских изоляторах.

Письмо сенатора Мизулиной в прокуратуру.

- Какая на ваш взгляд есть альтернатива йоге?

- Спортом пусть занимаются. Гимнастикой. Неужели нельзя пригласить сертифицированного специалиста из института физкультуры? Пусть он преподает, а не какой-то непонятный мужчина с висящим животом и наркоманским прошлым.

- Откуда вы знаете про его прошлое?

- А он и не скрывает. На сайте их секты есть цитата этого преподавателя, посмотрите. Он сам говорит, что был наркоманом, а теперь его наркотик — это кундалини-йога. Так что ничего я не придумываю. Для примера - цитата из основателя секты (КАРТА СИНГХ КХАЛСА – основатель и директор Школы Кундалини Йоги «АМРИТ НАМ САРОВАР») о его встрече с учителем. То, что называется "без комментариев": Я говорю сейчас не о том, что увидел его лично в физическом теле и пожал ему руку, я увидел его тонкое тело и получил передачу через тонкое тело и тантру. Когда он полностью слился со мной, а я слился с ним. У меня возникло Видение всего учения. Я пережил расширение сознание. И я по-настоящему смеялся. Я видел нашу планету в своем животе, как маленький мячик. А я был гигантом во всей солнечной системе. И я смеялся над всеми страхами мира. Это был удивительный момент. С тех пор я так и не выздоровел. Я получил вирус, он проник так глубоко, я ничего не мог сделать с этим. Я осознал, что хочу посвятить свою жизнь служению этому Учителю и его миссии…

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