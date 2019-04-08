2019-04-08T10:41:32+03:00
Политика

Мизулина о "запрете йоги в СИЗО": Это фейковая новость!

Сенатор заявила "Комсомолке", что намерена обратиться в Роскомнадзор [эксклюзив kp.ru]
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
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Елена Мизулина.Елена Мизулина.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Елена Мизулина назвала шумиху вокруг якобы ее желания запретить йогу в СИЗО из-за опасений "появления гомосексуальных связей" между заключенными типичным примером фейковых новостей.

Занятия йогой в одной из колоний Омской области. Фото 55.fsin.su

Занятия йогой в одной из колоний Омской области. Фото 55.fsin.su

В распоряжении "Комсомолки" есть письмо сенатора генпрокурору Юрию Чайке от 27 февраля.

- Ко мне обратился профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александр Дворкин с просьбой о проверке информации о проведении занятий "кундалини-йога" с заключенными ряда исправительных учреждений. Принимая во внимание значимость и актуальность рассматриваемого вопроса, прошу дать поручение ознакомиться с фактическим состоянием дел, при подтверждении информации - проверить соответствие действующему законодательству цели и содержания мероприятий, - говорится в документе.

Письмо сенатора Мизулиной в прокуратуру.

Письмо сенатора Мизулиной в прокуратуру.

Сама сенатор теперь намерена обратиться в Роскомнадзор по факту распространения фейковых новостей.

- Это типичный пример распространения фейковых новостей. В моем письме в адрес Генерального прокурора не содержалось никаких требований «запретить проведение занятий йогой в СИЗО», и уж тем более «запретить йогу». Я не оставляю без ответа ни одно обращение граждан, многие из них отправляю в профильные министерства и ведомства, в том числе, в Генеральную прокуратуру. Речь идет о десятках тысяч писем в год. Почему в данном случае сопроводительное письмо вызвало такую «истерию» ничем иным как сознательной манипуляцией назвать не могу, - заявила Мизулина "КП".

ИСТОЧНИК KP.RU

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