2019-04-09T01:04:10+03:00
Звезды

Герои Данелии всегда хотели как лучше, а получалось как всегда: страна прощается с великим режиссером

Автор "Мимино" и "Осеннего марафона" создал собственный мир, полный нелепых и смешных персонажей
Денис КОРСАКОВколумнист, специальный корреспондент отдела культуры и светской хроникиkp.ru
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Георгий Данелия с исполнителями главных ролей в фильме «Мимино» - Вахтангом Кикабидзе (слева) и Фрунзиком Мкртчяном. Фото: Игорь ГНЕВАШЕВ/РИА НовостиГеоргий Данелия с исполнителями главных ролей в фильме «Мимино» - Вахтангом Кикабидзе (слева) и Фрунзиком Мкртчяном. Фото: Игорь ГНЕВАШЕВ/РИА Новости
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«А он ведь совсем немного фильмов снял, да?» - спросил один знакомый. Ну да, за 88 лет - 15 полнометражных картин. Не считая мультфильма «Ку! Кин-дза-дза», вышедшего в 2013-м. И «Джентльменов удачи» Александра Серого, на которых он был только сценаристом и художественным руководителем, но которых многие упорно считают его, Данелии, авторским произведением.

Более того, чуть ли не половину его картин публика вспомнит лишь с большим скрипом. «Путь к причалу» знают в основном по песне «Друг мой - третье мое плечо». «Совсем пропащий», несмотря на участие Кикабидзе и Леонова, почти не показывают по телевизору, а нет в телевизоре - нет и в памяти ширнармасс. Что уж говорить про 90-е, времена его кризиса: «Настя» была фильмом миленьким, но откровенно проходным, «Орел и решка», хоть и открыл хорошего актера Кирилла Пирогова, смахивал на неудачный ремейк «Мимино», даром что герой на этот раз был русским. Ну, а «Фортуна» - последний фильм Данелии, про капитана Кикабидзе, плывущего на сухогрузе по Волге, стал первой в его фильмографии катастрофой, о которой видевшие ее стараются не вспоминать.

«Совсем пропащий», несмотря на участие Кикабидзе и Леонова, почти не показывают по телевизору

«Совсем пропащий», несмотря на участие Кикабидзе и Леонова, почти не показывают по телевизору

Так что и правда - немного. Но ведь и по-настоящему огромные бриллианты в Алмазном фонде наперечет.

От «Я шагаю по Москве» до «Осеннего марафона»

В 60-е видно, как он нащупывает путь: от «Я шагаю по Москве», «лирической комедии» (термин, который придумали сами авторы специально для этой картины) к бодрому веселью в «Тридцать три», а потом - к разноцветной во всех смыслах этнографии в «Не горюй!». Это три шедевра, но и они - путь к трем вершинам его творчества - «Афоне», «Мимино» и «Осеннему марафону», к той интонации, которая всеми, говорящими по-русски, будет безошибочно опознаваться как данелиевская. Эти картины (как и «Джентльмены...», если на то уж пошло) - про неприкаянность и бестолковость; про ошибки, нелогичные поступки, эмоции, берущие верх над разумом. В общем, про то, что происходит с людьми - со всеми людьми, всегда.

Кадр из фильма «Я шагаю по Москве»

Кадр из фильма «Я шагаю по Москве»

Чтобы казаться нелепым, вовсе не обязательно изменять жене с любовницей и любовнице с женой, в свободное время ведясь на уговоры бездарной Варвары. В том же «Осеннем марафоне» героиня Натальи Гундаревой страстно хочет, чтобы дети взяли на Север миксер: «Они соки давить будут! Соки, витамины!» - забыв, что миксером не давят соки, а главное, что на Севере их давить совершенно не из чего. В гениальной сцене суда из «Мимино» Рубик хочет выручить Валико - и роет ему яму своим «Такую личную неприязнь я испытываю к потерпевшему, что кушать не могу!». Сантехник Борщов дарит финскую стальную раковину прекрасной даме, чем только обрекает себя на новый круг несчастий.

Таких сцен у Данелии множество. Все хотят как лучше, а получается как всегда. Никто не добивается своих целей. Или добиваются - и понимают, что попали впросак. Хотел оказаться за рулем международного авиалайнера, а единственной радостью потом оказалась возможность купить крокодила («Мимино».) Хотел уехать в Израиль, а теперь плачешь в телефонную трубку и поешь грузинскую песню вместе с чужим человеком. Но если не всмотреться во все это, в человеческое несовершенство, не получится полюбить ни героев, ни людей вообще.

И ни грамма режиссерского высокомерия в отношении к персонажам нет: сам такой.

Рубик хочет выручить Валико - и роет ему яму

Рубик хочет выручить Валико - и роет ему яму

Печаль с радостью

Его трехтомные мемуары - сборник прелестных баек, иногда грустных, чаще смешных, еще чаще - одновременно печальных и забавных. Но о реальных драмах и трагедиях, которые с ним случились, он пишет безо всякого надрыва: ни в коем случае не бьет на жалость, как не бил на нее в своих фильмах.

После последнего фильма, «Фортуны», Данелия сам про себя все понял (в отличие от своих коллег Гайдая и Рязанова): срок вышел, как рано или поздно выходит он почти у всех великих режиссеров. И он покинул кинематограф - без громких слов (которые ненавидел), без деклараций, спокойно и с достоинством. Чтобы прожить еще 19 лет.

Все, кто его знал и любил, сейчас вспоминают его с интонацией, похожей на вой, в котором печаль от его окончательного ухода сливается с радостью, что он был, что он все это снял, что все это осталось.

И снова с печалью - что повторить это ни у кого не получится.

После последнего фильма, «Фортуны», Данелия сам про себя все понял

После последнего фильма, «Фортуны», Данелия сам про себя все понял

Умер Георгий Данелия.Ушёл из жизни создатель самых народных фильмов - Георгий Данелия

ДОСЛОВНО

Афоризмы из фильмов мастера

«Джентльмены удачи»

Ходи лошадью, лошадью ходи, дурак!

Все! Кина не будет. Электричество кончилось.

Пусть канает отсюда, а то я ему рога поотшибаю, пасть порву, моргалы выколю! Всю жизнь работать на лекарства будешь, сарделька, сосиска, редиска, Навуходоносор, петух гамбургский!

«Мимино»

Алло, Ларису Ивановну хочу.

Я тебе один умный вещь скажу, но только ты не обижайся.

«Осенний марафон»

Коза кричала нечеловеческим голосом.

Тостуемый пьет до дна.

«Не горюй!»

- Канфэтку хочешь?

- Хочу!

- А нэту.

«Я шагаю по Москве»

Свет, ты меня любишь? Что да? Да - да, или да - нет?

Так со мной не разговаривайте. Я контуженный! Я чего угодно могу тебе сделать, мне ничего не будет.

Подготовила Анастасия Плешакова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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