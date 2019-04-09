Герои Данелии всегда хотели как лучше, а получалось как всегда: страна прощается с великим режиссером

«А он ведь совсем немного фильмов снял, да?» - спросил один знакомый. Ну да, за 88 лет - 15 полнометражных картин. Не считая мультфильма «Ку! Кин-дза-дза», вышедшего в 2013-м. И «Джентльменов удачи» Александра Серого, на которых он был только сценаристом и художественным руководителем, но которых многие упорно считают его, Данелии, авторским произведением.

Более того, чуть ли не половину его картин публика вспомнит лишь с большим скрипом. «Путь к причалу» знают в основном по песне «Друг мой - третье мое плечо». «Совсем пропащий», несмотря на участие Кикабидзе и Леонова, почти не показывают по телевизору, а нет в телевизоре - нет и в памяти ширнармасс. Что уж говорить про 90-е, времена его кризиса: «Настя» была фильмом миленьким, но откровенно проходным, «Орел и решка», хоть и открыл хорошего актера Кирилла Пирогова, смахивал на неудачный ремейк «Мимино», даром что герой на этот раз был русским. Ну, а «Фортуна» - последний фильм Данелии, про капитана Кикабидзе, плывущего на сухогрузе по Волге, стал первой в его фильмографии катастрофой, о которой видевшие ее стараются не вспоминать.

«Совсем пропащий», несмотря на участие Кикабидзе и Леонова, почти не показывают по телевизору

Так что и правда - немного. Но ведь и по-настоящему огромные бриллианты в Алмазном фонде наперечет.

От «Я шагаю по Москве» до «Осеннего марафона»

В 60-е видно, как он нащупывает путь: от «Я шагаю по Москве», «лирической комедии» (термин, который придумали сами авторы специально для этой картины) к бодрому веселью в «Тридцать три», а потом - к разноцветной во всех смыслах этнографии в «Не горюй!». Это три шедевра, но и они - путь к трем вершинам его творчества - «Афоне», «Мимино» и «Осеннему марафону», к той интонации, которая всеми, говорящими по-русски, будет безошибочно опознаваться как данелиевская. Эти картины (как и «Джентльмены...», если на то уж пошло) - про неприкаянность и бестолковость; про ошибки, нелогичные поступки, эмоции, берущие верх над разумом. В общем, про то, что происходит с людьми - со всеми людьми, всегда.

Кадр из фильма «Я шагаю по Москве»

Чтобы казаться нелепым, вовсе не обязательно изменять жене с любовницей и любовнице с женой, в свободное время ведясь на уговоры бездарной Варвары. В том же «Осеннем марафоне» героиня Натальи Гундаревой страстно хочет, чтобы дети взяли на Север миксер: «Они соки давить будут! Соки, витамины!» - забыв, что миксером не давят соки, а главное, что на Севере их давить совершенно не из чего. В гениальной сцене суда из «Мимино» Рубик хочет выручить Валико - и роет ему яму своим «Такую личную неприязнь я испытываю к потерпевшему, что кушать не могу!». Сантехник Борщов дарит финскую стальную раковину прекрасной даме, чем только обрекает себя на новый круг несчастий.

Таких сцен у Данелии множество. Все хотят как лучше, а получается как всегда. Никто не добивается своих целей. Или добиваются - и понимают, что попали впросак. Хотел оказаться за рулем международного авиалайнера, а единственной радостью потом оказалась возможность купить крокодила («Мимино».) Хотел уехать в Израиль, а теперь плачешь в телефонную трубку и поешь грузинскую песню вместе с чужим человеком. Но если не всмотреться во все это, в человеческое несовершенство, не получится полюбить ни героев, ни людей вообще.

И ни грамма режиссерского высокомерия в отношении к персонажам нет: сам такой.

Рубик хочет выручить Валико - и роет ему яму

Печаль с радостью

Его трехтомные мемуары - сборник прелестных баек, иногда грустных, чаще смешных, еще чаще - одновременно печальных и забавных. Но о реальных драмах и трагедиях, которые с ним случились, он пишет безо всякого надрыва: ни в коем случае не бьет на жалость, как не бил на нее в своих фильмах.

После последнего фильма, «Фортуны», Данелия сам про себя все понял (в отличие от своих коллег Гайдая и Рязанова): срок вышел, как рано или поздно выходит он почти у всех великих режиссеров. И он покинул кинематограф - без громких слов (которые ненавидел), без деклараций, спокойно и с достоинством. Чтобы прожить еще 19 лет.

Все, кто его знал и любил, сейчас вспоминают его с интонацией, похожей на вой, в котором печаль от его окончательного ухода сливается с радостью, что он был, что он все это снял, что все это осталось.

И снова с печалью - что повторить это ни у кого не получится.

После последнего фильма, «Фортуны», Данелия сам про себя все понял

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/701256" frameborder="0"></iframe> Умер Георгий Данелия.Ушёл из жизни создатель самых народных фильмов - Георгий Данелия

ДОСЛОВНО

Афоризмы из фильмов мастера

«Джентльмены удачи»

Ходи лошадью, лошадью ходи, дурак!

Все! Кина не будет. Электричество кончилось.

Пусть канает отсюда, а то я ему рога поотшибаю, пасть порву, моргалы выколю! Всю жизнь работать на лекарства будешь, сарделька, сосиска, редиска, Навуходоносор, петух гамбургский!

«Мимино»

Алло, Ларису Ивановну хочу.

Я тебе один умный вещь скажу, но только ты не обижайся.

«Осенний марафон»

Коза кричала нечеловеческим голосом.

Тостуемый пьет до дна.

«Не горюй!»

- Канфэтку хочешь?

- Хочу!

- А нэту.

«Я шагаю по Москве»

Свет, ты меня любишь? Что да? Да - да, или да - нет?

Так со мной не разговаривайте. Я контуженный! Я чего угодно могу тебе сделать, мне ничего не будет.

Подготовила Анастасия Плешакова.

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