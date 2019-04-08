Евгений Петросян вышел в свет с молодой пассией: "Почти 4 часа дрожащих колен и восторг в глазах.."

Поздравить Илью Авербуха с 15-летием его продюсерской компании, выпускающей мега-популярные ледовые шоу, на Малую спортивную арену «Лужников» пришел, кажется, весь бомонд Москвы: Марат Башаров, Екатерина Гусева, Анна Большова, Ксения Алферова, Екатерина Гусева, Екатерина Варнава, Светлана Устинова, Юлия Ковальчук, Диана Арбенина, Зара, Наталья Подольская, Юлиана Караулова...

Среди знаменитостей, сидящих в первых рядах, был замечен и 73-летний Евгений Петросян. Юморист теперь нередко появляется на публике со своей молодой подругой Татьяной Брухуновой. 30-летняя помощница Евгения Вагановича в последнее время с удовольствием сопровождает его на премьеры. Однако на красных дорожках пара перед камерами не позирует. Вот и на этот раз Евгений Ваганович вышел к фотографам в одиночестве. Публика отметила, что выглядит юморист свежо и стильно. Яркая фиолетовая рубашка в белую полоску сочеталась с носками того же оттенка. А стильное серое пальто «скостило» артисту несколько лет.

Татьяна Брухунова, как известно, активный пользователь Instagram. После представления она выставила видео с шоу, сопроводив его трогательной подписью: «Волшебники на льду! Ледовое шоу Ильи Авербуха#15лет успеха. Почти 4 часа дрожащих колен и восторг в глазах».

Ледовое шоу Ильи Авербуха.

Подписчики ее странички тут же посоветовали молодой женщине проводить вебинары и даже обещали помочь с выбором актуальных тем.