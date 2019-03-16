Пассия Петросяна: «Когда по десять раз на дню тебе желают скорейшей кончины, очень трудно не обращать внимания!»

Как известно, в прошлом году Евгений Петросян и Елена Степаненко развелись и теперь делят имущество.

С самого начала их судебных тяжб причиной развода называлась молодая помощница Петросяна Татьяна Брухунова, которую босс назначил директором своего театра. За последние три года уроженка Тулы обзавелась элитной недвижимостью в Москве и стала зарабатывать у Петросяна большие деньги. Ее доход в месяц больше миллиона рублей.

bruhunova Шоу Валентина Юдашкина в Кремлевском Дворце.

Брухунова на телевидении дала интервью, в котором подтвердила, что ее с Петросяном связывают больше, чем служебные отношения, то есть, они вместе. «Не можем друг без друга», - пояснила помощница юмориста.

С момента развода шефа имя и фото Брухуновой облетело все СМИ.

bruhunova Театр оперетты. Мюзикл Джейн Эйр .

Поднявшись на скандале развода Петросяна и Степаненко, Брухунова в инстаграмме открыла для всех свою страницу, которая раньше была закрытым аккаунтом.

С журналистами Брухунова не контактирует, но активно общается со своими подписчиками.

И, хотя негативные комменты на своей странице она регулярно удаляет, очевидно, что ее нервирует народная нелюбовь.

В настоящее время Брухунова отдыхает в Дубаи.

bruhunova Только на 5-й день отдыха начинаешь осознавать, что торопиться здесь некуда...

Но даже на отдыхе ее не отпускает гнев по поводу неласковости некоторых фолловеров.

«Выдохните уже! Ваши советы: что надеть, как встать, что купить и, как стать лучше уже изрядно надоели! Смотрите за собой! Уверена, каждому «сердобольному» советчику есть над чем работать не выходя за пределы своего дома. Направьте свою неуёмную энергию в сторону самосовершенства!» (орфография и пунктуация сохранены. – Ред.) #будьтепроще #смотривсвоютарелку #надоели

bruhunova Выдохните уже! Ваши советы: что надеть, как встать, что купить и, как стать лучше уже изрядно надоели!

«Таня, не обращайте внимание ни на кого», - посоветовал кто-то из ее подписчиков.

«Я очень стараюсь! Но когда по десять раз на дню тебе приходят сообщения с пожеланиями скорейшей кончины, очень трудно не обращать внимания!», - ответила в комментариях пассия Петросяна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

73-летний Петросян увёз свою молодую подругу в Дубаи

Там возлюбленная юмориста отпраздновала 30-летие (подробности)

КСТАТИ

Молодая пассия Петросяна перестала скрывать свое богатство

Накануне Нового года 29-летняя помощница Евгения Петросяна наконец открыто призналась, что с 73-летним мэтром эстрады ее связывают не только рабочие отношения. Дама пришла в шоу Дмитрия Борисова«Эксклюзив» и рассказала, почему Евгений Ваганович решил уйти из семьи (подробности)

Роскошная жизнь молодой пассии Петросяна: Шубка на миллион и сумки за 350 тысяч рублей

Как скромница из Тулы Татьяна Брухунова превратилась в модную штучку (подробности)