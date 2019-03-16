2019-03-16T15:42:30+03:00
Звезды

Пассия Петросяна: «Когда по десять раз на дню тебе желают скорейшей кончины, очень трудно не обращать внимания!»

Фаворитка юмориста раскручивает свой инстаграм, но сердится на подписчиков за их бесконечные замечания по поводу ее внешнего вида
Анна ВЕЛИГЖАНИНА
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За последние три года уроженка Тулы обзавелась элитной недвижимостью в Москве и стала зарабатывать у Петросяна большие деньгиЗа последние три года уроженка Тулы обзавелась элитной недвижимостью в Москве и стала зарабатывать у Петросяна большие деньгиФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Как известно, в прошлом году Евгений Петросян и Елена Степаненко развелись и теперь делят имущество.

С самого начала их судебных тяжб причиной развода называлась молодая помощница Петросяна Татьяна Брухунова, которую босс назначил директором своего театра. За последние три года уроженка Тулы обзавелась элитной недвижимостью в Москве и стала зарабатывать у Петросяна большие деньги. Ее доход в месяц больше миллиона рублей.

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Брухунова на телевидении дала интервью, в котором подтвердила, что ее с Петросяном связывают больше, чем служебные отношения, то есть, они вместе. «Не можем друг без друга», - пояснила помощница юмориста.

С момента развода шефа имя и фото Брухуновой облетело все СМИ.

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Театр оперетты. Мюзикл Джейн Эйр .
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Поднявшись на скандале развода Петросяна и Степаненко, Брухунова в инстаграмме открыла для всех свою страницу, которая раньше была закрытым аккаунтом.

С журналистами Брухунова не контактирует, но активно общается со своими подписчиками.

И, хотя негативные комменты на своей странице она регулярно удаляет, очевидно, что ее нервирует народная нелюбовь.

В настоящее время Брухунова отдыхает в Дубаи.

bruhunovabruhunova
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Но даже на отдыхе ее не отпускает гнев по поводу неласковости некоторых фолловеров.

«Выдохните уже! Ваши советы: что надеть, как встать, что купить и, как стать лучше уже изрядно надоели! Смотрите за собой! Уверена, каждому «сердобольному» советчику есть над чем работать не выходя за пределы своего дома. Направьте свою неуёмную энергию в сторону самосовершенства!» (орфография и пунктуация сохранены. – Ред.) #будьтепроще #смотривсвоютарелку #надоели

bruhunovabruhunova
Выдохните уже! Ваши советы: что надеть, как встать, что купить и, как стать лучше уже изрядно надоели!
977 отметок «Нравится»173 комментариевInstagram

«Таня, не обращайте внимание ни на кого», - посоветовал кто-то из ее подписчиков.

«Я очень стараюсь! Но когда по десять раз на дню тебе приходят сообщения с пожеланиями скорейшей кончины, очень трудно не обращать внимания!», - ответила в комментариях пассия Петросяна.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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