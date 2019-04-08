Вслед за отключением электричества вся Венесуэла осталась без воды

Боливарианская республика на грани очередной катастрофы. Из-за диверсии на крупнейшей гидроэлектростанции (ГЭС) в начале марта во всех штатах продолжаются перебои с энергией. А поскольку большинство насосных станции в латиноамериканской стране зависят от электросети — на берегах Ориноко начались перебои с водой. Этот «водяной кризис» подмочил и без того хрупкий мир — уличные противостояния между законным лидером Николасом Мадуро и самопровозглашённым «президентом», оппозиционером Хуаном Гуаидо, вновь обострились. Собкор «КП» в Каракасе выясняет, как республика переживает очередную напасть — коммунальный ад.

ЗДРАВСТВУЙ, ГЕПАТИТ!

Краны в ряде районов столицы пусты уже больше 20 суток. Спасают резервные баки, которые стоят на крышах и в подвалах у многих состоятельных жителей. Но через пару дней иссякнут и они.

Ушлые коммерсанты сразу взвинчивают цену на бутилированную воду. Сейчас 5 литров стоят где-то три доллара. Не по карману большей части жителей. Они тянутся к Гуайре — не самой большой и уж точно не самой чистой реке, текущей через Каракас. В соцсетях все только и делают, что пересылают друг дружке советы, как продезинфицировать жидкость бытовым хлором. Помогает не очень — участились случаи отравлений, гепатита и прочих «прелестей».

Ситуация грозит взорваться — и власти с помощью военных (одна из главных опор Мадуро) начинают подвозить воду цистернами для бесплатной раздачи. Жители выстраиваются в огромные очереди с ведрами и бидонами. Но хватит ли такой тары семье из 3-4 человек? Многие вынуждены ходить на «водозабор» ежедневно (особенно если в доме есть грудные дети) и ждать по несколько часов.

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ КОЛЛАПС

Если в столице поддерживают хоть какой-то порядок, то в провинции жизнь течет по своим законам. И тоже — без электричества. Недавно власти официально признали, что пока не могут решить проблемы со светом, и ввели почасовую подачу энергии. Теперь практически во всех штатах свет будут отключать по три часа в день, зато строго по графику. Многие радуются: раньше-то с тревогой ждали каждого перебоя, не зная, продолжится он пару минут или затянется ли на несколько дней.

Но есть и трудности, особенно — в штате Сулия, где добывают лучшую в стране нефть. Там маленькие «апагоны» (отключения энергии — исп.) продолжаются уже год, а некоторые города не видели «искусственный свет» почти месяц. С водой тут тоже напряженка, даже цистерн не хватает на всех. Поэтому именно в Сулии — самые жесткие акции протеста и столкновения с полицией. Народ уже настолько доведен до отчаяния, что, по словам одного местного политолога, побывавшего недавно в этих краях, «чавистов (сторонники курса экс-президента Уго Чавеса и его преемника Мадуро) здесь у власти не будет еще лет сто».

МИТИНГ РАДИ СВЕТА

На фоне «коммунальной трагедии» продолжаются политические битвы. Однако теперь в риторике Мадуро и Гауидо, помимо традиционных «узурпаций» или «нарушений прав человека» возникла и бытовая (вернее — «коммунальная») тема. Чависты утверждают:

— Именно оппозиция помогала американским хакерам и диверсантам выводить из строя национальную ГЭС!

Сторонники Гуаидо, наоборот, кричат:

— Власти довели страну до ручки и не способны даже обслуживать электросистемы!

B субботу они выходят на очередной марш — на сей раз у офиса корпорации CORPOELEC (отвечающей за выработку электричества). Всё как обычно: кричат со сцены лозунги и быстренько расходятся. Революции в очередной раз не получается.

Чависты отвечают митингами у президентского дворца с раздачей маек и кепок в поддержку Мадуро и Чавеса.

А пока обе стороны митингуют, простые венесуэльцы сражаются за свое существование. И им уже все равно, кто победит в этой «войне». Только бы умыть руки по-человечески.

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