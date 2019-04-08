Обнаженная Лобода взволновала подписчиков

Светлана Лобода любит радовать фанатов пикантными снимками. То певица предстанет обнаженной в ванне, то стоящей в комнате, прикрывшись полотенцем. Однако на этот раз вокалистка превзошла сама себя.

Светлана Лобода сфотографировалась полностью обнаженной. Для приличия артистка, набросила на плечи лишь короткую кожаную куртку.

lobodaofficial Светлана Лобода сфотографировалась полностью обнаженной

"Чтоб это ни стоило, да, мне это нужно. Ты хочешь все на стоп. И я здесь без оружия. Только не стой. Стреляй в меня, ну же", - подписала провокационный снимок исполнительница.

Лобода позировала в солнечных очках и с камерой в руках. Подписчиков взволновал такой вид своей любимицы: "Света, фигура просто супер, кто б мне пинка дал, а то все откладываю на понедельник очередной", "Ого-гошечки, какая крутая! Как всегда на высоте!", "Какая красивая", "Шикарна", "Нереально красивая", "Ай, господи, почему так идеально", - расхвалили Лободу поклонники.

Интригующим фото Лобода намекнула о выходе новой песни. Популярная певица скоро порадует своих поклонников новым хитом.

Дважды мама находится в отличной форме. Вторую дочь Тильду 35-летняя артистка родила в мае 2018 года. Не прерывая музыкальную карьеру, Лобода продолжала грудное вскармливание малышки, чему восхищались поклонники.