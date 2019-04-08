Мигрантов нужно не выгонять, а встраивать в наше общество

Почему «к сожалению»? Потому что российская экономика не настолько привлекательна для иностранцев даже из ближнего зарубежья, чтобы они все как один ринулись к нам за длинным рублем.

По данным Росстата, в 2017 году (отчетность за 2018 год в стадии подготовки и будет обнародована в начале лета) в Россию прибыло не 18 млн, а всего 589 тыс. новых работников, из них более четверти - с Украины.

Наш колумнист уверен, что в столице зарплата таксиста-гастарбайтера из Средней Азии - 110 тыс. руб. в месяц. А вот по подсчетам координатора движения «Синие ведерки» Петра Шкуматова (он недавно сам побывал в шкуре таксиста), водилы при 16-часовом рабочем дне за 25 дней в месяц получают 45 - 50 тыс. рублей. Работа на износ, свидетельство чему - многочисленные аварии с участием таксистов-мигрантов. Кстати, для мигрантов аренда машины обходится на 40% дороже, чем для граждан России.

Главное управление по вопросам миграции МВД России при обнаружении нелегального Ровшана или Джамшута в обязательном порядке штрафует компанию-работодателя на многие сотни тысяч рублей. Что до продавцов, то каждый из них должен иметь при себе как минимум медкнижку, а она автоматически предполагает регистрацию и постановку на учет в налоговых органах.

Будут ли мигранты получать пенсию в России? Будут, если их страховой стаж (не трудовой, а именно стаж уплаты страховых взносов) составит минимум 10 лет в 2019-м или 15 лет с 2024 года. А также если они наберут необходимое число пенсионных баллов для этого. То есть абсолютное большинство пенсию получать не будет, поэтому сравнивать азиатов с Иваном из Якутии, Васей из Рязани и Магомедом из Дагестана неправильно.

Значит ли все вышесказанное, что в России проблем с мигрантами нет? Нет, не значит. Как и в любой другой стране мира, проблем множество, и криминал - лишь одна из них. Но подходить к их решению нужно квалифицированно и взвешенно, дабы избежать базарных склок.

И последнее. Кровь экономики - не деньги, как учили нас жуликоватые банкиры из лихих 90-х, а труд. И если своей экономической крови России стало не хватать, нужно не отторгать чужой труд, а встраивать иностранных обладателей трудовых навыков в наше неспокойное общество. Ни в коем случае не сталкивая нас лбами.

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Сколько Россия теряет из-за гастарбайтеров

Герман ПЯТОВ

Колумнист «КП» Герман Пятов с калькулятором в руках рассуждает о демографических и миграционных проблемах России и приходит к выводу, что государству нужно брать пример с Якутии

Возникает ощущение, что мы решили осчастливить граждан других стран, предоставив им высокооплачиваемую работу и социальные услуги за счет собственного населения (подробности).