Сколько Россия теряет из-за гастарбайтеров

Возникает ощущение, что мы решили осчастливить граждан других стран, предоставив им высокооплачиваемую работу и социальные услуги за счет собственного населения.

Судите сами: в 2018 году, по данным миграционной службы МВД, в Россию въехало 18 миллионов мигрантов! А количество нелегалов оценивают еще в 2 миллиона человек (тоже данные МВД). И это только въехало. А сколько оставалось с прошлого года? А сколько уже «вымутили» себе гражданство?

Населению, то есть всем нам, лоббисты нелегальной миграции продолжают вешать лапшу на уши, про то, что «мигранты занимают ниши с самой низкооплачиваемой работой, на которую наши граждане не идут». Держите карман шире!

110 000 рублей в месяц - это, по-вашему, низкооплачиваемая работа? Именно столько зарабатывают в среднем московские таксисты - гастарбайтеры из Средней Азии. Аналогичная ситуация с водителями маршруток, автобусов, и т.д.

Про стройки, рынки, рестораны я вообще молчу. Мигранты повсюду!

Где ограничен труд мигратов.

Ну, я думал, мегаполис, тут все деньги, поэтому такой наплыв. Но вдруг узнаю, что в Якутии, оказывается, мигрантов - почти 80 000 человек! Это притом что население Якутска, где в основном селятся иностранцы, - 300 000 человек!

Поводом к массовым выступлениям в том самом Якутске послужило резонансное преступление, когда гастарбайтер затащил местную жительницу в машину и изнасиловал.

Как правило, люди обращают внимание на резонансные преступления с участием трудовых мигрантов. Но самое главное - это катастрофические последствия для экономики.

Простая арифметика: допустим, Иван из Якутии, Вася из Рязани и Магомед из Дагестана зарабатывают одинаково - по 30 000 рублей. Небольшие, в общем-то, деньги. Но! У них официальная зарплата. Это означает, что каждый из них заплатил:

- НДФЛ (налог на доходы физлиц) - 13% = 3 900 рублей;

- страховые взносы (ФСС 2,9%, ПФР 22%, ОМС 5,1%) - 30% = 9000 рублей.

Итого в бюджет поступило 12 900 рублей с каждого такого работника. Это 154 800 рублей в год. Из этих денег вам выплачивают пенсии, оплачивают льготные лекарства, медпомощь.

Гастарбайтеры - в массе своей - работают либо по черной, либо по серой схеме, поэтому максимум оплачивают патент - 4500 рублей в месяц! И всё!

Разница - 8400 рублей в месяц. В год - 100 800 рублей с человека. Теперь умножьте на 18 миллионов гастарбайтеров - получите сумму налогов, которые наш бюджет недополучает. У меня на калькуляторе не хватает места. Пришлось в уме умножать. Не падайте со стула: 1 триллион 814 миллиардов рублей.

Иностранные граждане, поставленные на учет в 2018 году.

Кто из вас помнит, сколько выделено на здравоохранение? Всего лишь 459,5 млрд рублей!

И это еще не все: Иван из Якутии, Вася из Рязани и Магомед из Дагестана тратят свои деньги в России. А гастарбайтеры вывозят из страны 80%!

Сколько это всего? Можно примерно оценить. Средний заработок гастарбайтера - те же самые 30 000 в месяц. В год - 360 000 рублей. Допустим, выводят 300 000 в год - на одного. Тогда 18 миллионов гастарбайтеров выводят около 5,2 триллиона рублей.

Если деньги - это кровь экономики, то Россия вскрыла себе артерии и щедро кормит всех желающих.

В Якутии это поняли и приняли меры, запретив иностранцам работать в ряде отраслей экономики: в такси, общественном транспорте, производстве продуктов питания и одежды.

Наконец-то хоть кто-то в России сделал то, что нужно! Молодцы якуты!

Хватит ли ума у остальной России?

КОНКРЕТНО

Откуда взялась цифра 18 млн приезжих

По статистике МВД, на миграционный учет в прошлом году поставили 17,7 млн иностранцев. В это число входят и люди, указавшие в качестве цели въезда туризм (3 млн), и частные визиты, и трудовые вахты, когда человек в течение года въезжает и уезжает из страны.

589 тыс. приезжих, о которых говорит Кричевский, это люди, переехавшие в Россию на постоянное место жительства. Как мы понимаем, это далеко не все, кто работает в России - легально или нелегально.

Подготовил Михаил ЗУБОВ.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Мигрантов нужно не выгонять, а встраивать в наше общество

Никита КРИЧЕВСКИЙ

Ни о каком ежегодном приросте мигрантов на 18 млн. человек, к сожалению, не может быть и речи. Почему «к сожалению»? Потому что российская экономика не настолько привлекательна для иностранцев даже из ближнего зарубежья, чтобы они все как один ринулись к нам за длинным рублем (подробности).