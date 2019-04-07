Лоза прокомментировал призыв Лебединского «поклониться в ноги» Украине

СЕГОДНЯ 20:02 2019-04-07T20:02:02+03:00

Как заметил музыкант, исполнитель песни «Я убью тебя, лодочник» уже несколько лет живет в США

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Музыкант Юрий Лоза прокомментировал заявление певца Алексея Лебединского, более известного как Профессор Лебединский, о том, что Россия «должна попросить прощения» у Украины и «поклониться в ноги» этой стране. В частности, он заметил, что исполнитель песни «Я убью тебя, лодочник» еще в 2014 году эмигрировал в США.

Как считает Лоза, не нужно прислушиваться к мнению каждого человека, уехавшего из РФ. «Неужели нам надо спрашивать каждого уехавшего в Соединенные Штаты отставного музыканта о том, что он думает про Россию? Да и что он другое может думать, находясь в Америке», - сказал музыкант в беседе с RT.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Алексей Лебединский призвал нашу страну «поклониться в ноги» Украине, попросить у нее прощения и выплатить некие «компенсации». По мнению певца, это поможет наладить отношения двух стран.

ИСТОЧНИК KP.RU