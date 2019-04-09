Папанинцы XXI века: В Арктике вморозили в лед научное судно

Сюжет такой. В Арктике вмерзает в лед судно. На борту – 122 человека. Два месяца корабль вместе с людьми дрейфует в Северном Ледовитом океане где-то у Земли Франца-Иосифа, далеко-далеко за Полярным кругом... Это не сценарий фильма “Ледовый апокалипсис”. И не экстремальное реалити-шоу. Речь идет про полярную экспедицию “Трансарктика-2019” (точнее, про первый ее этап – см. “Что дальше”).

ХРОНИКА ПОЛЯРНОГО ДРЕЙФА

20 марта 2019 года научно-экспедиционное судно “Академик Трешников” вышло из Мурманска.

24 марта - подошло к кромке арктического льда.

25 марта научный сотрудник отдела ледового режима и прогнозов Арктического и Антарктического НИИ (ААНИИ) Сергей Пряхин записал в дневнике экспедиции: “За бортом температура упала до -8°С, изредка проходят снежные заряды, превращая бескрайнюю ледяную пустыню в белую непроглядную пелену. Морские льды скребут борта НЭС «Академик Трёшников», затрудняя продвижение всё дальше на север”.

27 марта судно пришвартовалось к льдине севернее архипелага Земля Франца-Иосифа (точные координаты 82°9’, 47°59’). С этого дня начался дрейф “Академика Трешникова” вместе с полярными льдами. За бортом -24 градуса.

30 марта рядом с судном на льду устроен научный лагерь. Торжественно открыта дрейфующая научно-исследовательской станция «Северный полюс–2019» экспериментального типа «судно-лёд».

1 апреля. В 300 метрах от станции замечен белый медведь. Все работы на льду тут же свернули, полярники поднялись на борт судна. Мишка изучил оставленное на льду научное оборудование, не нашёл ничего интересного и ушёл.

3 апреля. За первую неделю дрейфа судно вместе со льдами сместилось на 71 морскую милю к юго-западу.

Куда отправилось судно «Академик Трёшников»

К концу мая “Академик Трешников” должен вернуться в Мурманск. За дрейфом и дневником экспедиции можно следить на сайте ААНИИ.

Почему, собственно, понадобилось вмораживать в лед “Академика Трешникова”? Зачем играть в папанинцев и челюскинцев 21 века? Причина – в меняющемся климате:

- Последние лет 15 – 20 для организации круглогодичных дрейфующих полярных станций в Арктике просто не хватает толстого льда, - объясняет в интервью «КП» глава Росгидрометра Максим Яковенко (90% всех российских исследований в Арктике проводит Росгидромет и входящий в его структуру Арктический и Антарктический НИИ. - Ю. С.). - Нужен лед толщиной 210 – 220 см, а сейчас он всего 130 – 140 см. Льдина разрушается под тяжестью находящихся на ней конструкций. В 2012 году пришлось эвакуировать экспедицию “Северный полюс-40”.

Полярная станция - это настоящий посёлок на льдине. С жильем для полярников, научным оборудованием, лабораториями. Понятно, что только мощная льдина может все это выдерживать месяцами.

Напомню вкратце историю. Именно с дрейфующими полярными станциями связаны многие славные страницы советского освоения Арктики. Первая станция СП-1 (СП - Северный полюс) высадилась на льдине около макушки планеты 1 мая 1937 года. Начальником ее был легендарный полярник Иван Дмитриевич Папанин. Вторая станция отправилась в дрейф на льдине по Северному Ледовитому океану уже после войны, в 1950 году. А станцией СП-3 руководил будущий академик Алексей Трёшников, в честь которого названо научное судно. Так что все символично. Советские полярные станции работали в Арктике постоянно до 1991 года. Потом, в 2003 - 2012 годах, была организована серия российских станций. Все они вели важнейшие научные наблюдения и исследования: по океанологии и геологии, метеорологии и морской биологии, геофизике и гидрофизике... Именно благодаря дрейфующим станциям, например, был открыт подводный хребет имени Ломоносова на дне Северного Ледовитого океана. Была у них своя роль и в навигации, и в связи с подводными лодками.

Уже несколько лет таких станций нет. А ученым нужны непрерывные, ежегодные наблюдения - без таких данных невозможно понять, например, как меняется климат Арктики, от которого зависит погода и у нас с вами (не зря ж ее называют «кухней погоды»). Потепление в полярных широтах идёт в разы быстрее, чем в других частях планеты. Средняя температура на Земле растет со скоростью 0,17 градуса за 10 лет, а в Арктике за те же 10 лет она повышается на 0,8 градуса. В четыре с лишним раза быстрее!

Так что пришлось придумывать выход.

Мы планируем восстановить масштабные исследования Арктики и акватории Северного морского пути. «Академик Трешников» - наша рабочая лошадка, ходит и в Арктике, и в Антарктике. Это единственное научно-исследовательское судно, подготовленное к такой роли, - рассказывает Максим Яковенко. - Оно сравнительно молодое, спущено на воду в 2012 году. И уже при постройке весь корпус оснастили тензодатчиками. Так что даже само судно – часть лаборатории: по датчикам мы видим, как ведет себя корпус корабля при разной толщине льда и в разных условиях.

А ещё “Трешников” стал кораблем-страховкой для научного ледового лагеря, который развернули вокруг вмороженного в лед судна. Как устроен лагерь на льдине? Читаем дневник экспедиции, который ведёт сотрудник отдела ледового режима и прогнозов ААНИИ Сергей Пряхин. «При швартовке НЭС «Академик Трёшников» к льдине важна ювелирная точность. Судоводители медленно и аккуратно подошли к найденной льдине и успешно в неё врубились. ...На лёд установили три домика: в них разместятся геофизический павильон, метеорологическая и ледоисследовательская лаборатории. Благодаря слаженным действиям участников экспедиции и экипажа вертолётов работы по постановке сооружений на ледовую поверхность заняли не более часа. Помимо полномасштабных ледоисследовательских работ сегодня был выполнен первый рейс вертолёта для постановки океанографической станции в 300 км к северу от предполагаемого района дрейфа».

ЧТО ДАЛЬШЕ

Дрейф “Академика Трешникове” - первый этап экспедиции “Трансарктика-2019”.

Будут еще три:

- рейс судна “Михаил Сомов”для мониторинг загрязнения окружающей среды архипелага Новая Земля в июне;

- плавание научно-исследовательского судна “Профессор Мультановский” из Владивостока до Мурманска и обратно - 45 дней в одну сторону и 45 дней в другую;

две экспедиции Арктического плавучего университета на судне “Профессор Молчанов” в июне-августе – из Архангельска на архипелаг Новая Земля и Шпицберген.

В сентябре 2019 года - ещё один дрейф. На сей раз это международный проект Mosaic для изучения климата. Из норвежского порта Тромсе выйдет немецкое судно Polarstern, оно будет вморожено в лед, как и наш “Трешников” и отправится в дрейф Центральной Арктике. Участвуют в проекте полярные институты нескольких стран, в том числе Арктический и антарктический НИИ Росгидромета.

А самое интересное происходит прямо сейчас на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге. Там строится уникальная ледостойкая платформа «Северный полюс», которая станет полярной станцией нового поколения, в мире у нее аналогов нет.

- Единственный путь продолжать постоянные наблюдения в Арктике – это ледостойкая платформа, которая будет вмораживаться в лед. Таких конструкций для полярных широт никто не строил. Поэтому и были выбраны АО «Адмиралтейские верфи» головное судостроительное предприятие России, - делится подробностями Максим Яковенко.

В апреле должна начаться сборка корпуса. Испытания платформы запланированы на 2021 год. А все, что сейчас происходит на «Академике Трешникове» и полярной станции «судно-лёд» - по сути, тренировка перед работой на ледостойкой платформе (о ней «КП» расскажет отдельно).

СПРАВКА “КП”

Длина корпуса судна «Академик Трешников» - 134 метра.

Скорость 16 узлов (не во льдах, конечно).

Построено в 2012 году на “Адмиралтейских верфях” в Санкт-Петербурге по заказу Росгидромета специально для исследований в полярных широтах.

На борту 2 вертолета КА-32ВС МЧС - для выполнения ледовой разведки и поиска подходящего ледового поля для предстоящего дрейфа.

Начальник экспедиции – Иван Евгеньевич Фролов.

ЧТО ИЗУЧАЮТ

Лед, вода и как строить суда

На борту “Академика Трешникова” - ученые из разных институтов РАН и Росгидромета, системы МСЧ, студенты нескольких вузов, а также европейские ученые. Программа исследования очень разнообразна: климат и экология, океанология и гидробиология, геология и геофизика...

О самом важном рассказывает Александр МАКАРОВ, директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института:

- Сейчас в Арктике, прежде всего в Обской губе, активно разрабатываются проекты по добыче природных ископаемых. А значит, грузопоток на акватории Северного морского пути будет расти. Мы должны понимать, как увеличивающийся грузопоток влияет на природную среду и наоборот. Кроме того, результаты, полученные по океанологии и метеорологии, сразу будут использованы в деятельности Росгидромета. У нас прогностические климатические модели для высокоширотной Арктики имеют не очень хорошую детализацию, а новые актуальные данные помогут их улучшить.

Само судно «Академик Трёшников» является измерительным комплексом. Тензометрические датчики помогут оценить воздействие льда на корпус судна. Эти данные важны для проектирования новых арктических судов. Экспедиция работает на границе влияния арктических и атлантических вод - мы будем лучше понимать циркуляцию вод в Арктике. Есть ещё одно важное направление, – это изучение морского ледяного покрова. Знание о характеристике дрейфа льда в Арктике и особенностях распределения льдов ценно для прогнозов по ледовой обстановке. Все эти исследования будут выполняться в рамках долгосрочной программы, в экспедиции мы сделаем небольшой шажок.

Записал Ярослав КОРОБАТОВ.

НАПРИМЕР

Как устроены льдины в океане изнутри? Читаем дневник экспедиции: “Ведущий инженер отряда Степан Хотченков при помощи специального аппарата «СуперГНОМ» изучает то, что скрыто под толщей льда. Для погружения подводного аппарата в первую очередь необходимо подготовить прорубь – майну размером 50 на 50 см. Затем начинается самое интересное: погрузившись в холодные воды Северного Ледовитого океана, «гном» начинает обследовать подлёдную часть тороса. В результате учёные получают 3D-модель льдины”.