2019-04-08T23:50:23+03:00
Звезды

Дочь Винокура ушла от мужа и подала на развод

Анастасия Винокур и музыкальный продюсер Григорий Матвеевичев расстались
Ольга ЛИБГАРДТ
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Анастасия Винокур хранит молчание по поводу разводаАнастасия Винокур хранит молчание по поводу разводаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Дочь Владимира Винокура и ее супруг музыкальный продюсер Григорий Матвеевичев разводятся. Анастасия Винокур подала заявление о расторжении брака в Пресненский суд Москвы.

Анастасия Винокур хранит молчание по поводу развода. Более того, она заявила, что проблем в ее семье нет. "Нет, мы не разводимся, никаких комментариев. Это, вероятно, какая-то ошибка или совпадение", - цитирует звездную наследницу народного артиста РСФСР Агентство городских новостей "Москва".

Меж тем иск о расторжении брака зарегистрирован 8 апреля. В течение пяти дней документ будет рассматривать судья. В связи с тем, что по иску еще не принято процессуальное решение, информации о том, сказано ли в документе о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка, пока нет.

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Анастасия Винокур разводится с Григорием Матвеевичевым
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33-летняя Анастасия и Григорий около шести лет прожили в браке. У них подрастает сын Федор.

А ведь совсем недавно отношения супругов казались идеальными. Влюбленные обменивались трогательными сообщениями, публиковали в Сети красочные снимки с отдыха.

nastyavinokurnastyavinokur
Совсем недавно отношения супругов казались идеальными
775 отметок «Нравится»12 комментариевInstagram

Солистка балетной труппы Большого театра России и ее избранник познакомились в 2010 году. Спустя несколько лет отношений Матвеевичев сделал дочери Владимира Винокура предложение. Они поженились летом 2013 года, а позже обвенчались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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