2019-04-09T01:58:49+03:00
Общество

В подмосковных Мытищах обнаружили четверых детей среди хлама в квартире

Ребят забрали органы опеки, а в отношении их матери возбуждено уголовное дело
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Фото с сайта уполномоченного по правам ребенка в Московской областиФото с сайта уполномоченного по правам ребенка в Московской области
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В подмосковных Мытищах полиция обнаружила четверых маленьких детей в возрасте от двух до восьми лет, которые жили в антисанитарных условиях в захламленной квартире. Полицию вызвали бдительные соседи: люди забеспокоились, потому что давно не видели ребят.

Малышей забрали органы опеки, а в отношении их матери – 32-летней женщины, зарегистрированной в Москве, – возбудили уголовное дело по статье 156 УК России«Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних».

Ситуацию прокомментировала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, уточнив, что четверых детей среди хлама нашли еще 13 марта. Причем свидетельство о рождении было только у старшей девочки, а на остальных малышей, по словам горе-матери, она документы не оформляла, потому что «рожала дома».

«Квартира была не пригодна для проживания детей, захламлена старыми и новыми вещами, у детей не было кроваток, к поликлинике они не были прикреплены, полисов не имели, школу и детские сады не посещали», - приводит сайт детского омбудсмена ее слова.

Биологический возраст малышей установили в больнице, там же при обследовании выяснилось, что они все отстают в развитии от сверстников из-за педагогической запущенности, необходима работа с дефектологом, логопедом.

Сотрудники органов опеки и попечительства оформили на трех младших свидетельства о рождении, перевели детей в социальные учреждения.

«Все было сделано в интересах детей. Оставлять их в квартире в этих антисанитарных условиях было невозможно. Маме в органах опеки и попечительства были даны разъяснения о ее дальнейших действиях. Если она докажет свое материнство в отношении троих детей и то, что она способна изменить свой образ жизни, может содержать и воспитывать детей, то органы опеки могут вернуть ей детей», - подытожила Ксения Мишонова.

Напомним, сайт kp.ru писал о жуткой истории, произошедшей в деревне Ликино Одинцовского района Подмосковья, где шестилетний мальчик провел двое суток с телом умершей бабушки.

КСТАТИ

Маму мальчика-маугли из Подмосковья не собираются лишать родительских прав

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области рассказала о дальнейшей судьбе мальчика (подробности).

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Московские следователи разбираются в деталях шокирующей истории. Мы уже писали: накануне в московской квартире нашли девочку-маугли. Пятилетняя Лида (имя изменено) не умеет говорить, дичится людей. Жильцы дома номер 134 по Ленинградскому проспекту уже много раз вызывали полицию, жалуясь то на странные запахи, которые доносятся из квартиры на восьмом этаже, то на плач ребенка (подробности).

В московской квартире обнаружили забытого ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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