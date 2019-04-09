В подмосковных Мытищах обнаружили четверых детей среди хлама в квартире

В подмосковных Мытищах полиция обнаружила четверых маленьких детей в возрасте от двух до восьми лет, которые жили в антисанитарных условиях в захламленной квартире. Полицию вызвали бдительные соседи: люди забеспокоились, потому что давно не видели ребят.

Малышей забрали органы опеки, а в отношении их матери – 32-летней женщины, зарегистрированной в Москве, – возбудили уголовное дело по статье 156 УК России«Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних».

Ситуацию прокомментировала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, уточнив, что четверых детей среди хлама нашли еще 13 марта. Причем свидетельство о рождении было только у старшей девочки, а на остальных малышей, по словам горе-матери, она документы не оформляла, потому что «рожала дома».

«Квартира была не пригодна для проживания детей, захламлена старыми и новыми вещами, у детей не было кроваток, к поликлинике они не были прикреплены, полисов не имели, школу и детские сады не посещали», - приводит сайт детского омбудсмена ее слова.

Биологический возраст малышей установили в больнице, там же при обследовании выяснилось, что они все отстают в развитии от сверстников из-за педагогической запущенности, необходима работа с дефектологом, логопедом.

Сотрудники органов опеки и попечительства оформили на трех младших свидетельства о рождении, перевели детей в социальные учреждения.

«Все было сделано в интересах детей. Оставлять их в квартире в этих антисанитарных условиях было невозможно. Маме в органах опеки и попечительства были даны разъяснения о ее дальнейших действиях. Если она докажет свое материнство в отношении троих детей и то, что она способна изменить свой образ жизни, может содержать и воспитывать детей, то органы опеки могут вернуть ей детей», - подытожила Ксения Мишонова.

Напомним, сайт kp.ru писал о жуткой истории, произошедшей в деревне Ликино Одинцовского района Подмосковья, где шестилетний мальчик провел двое суток с телом умершей бабушки.

КСТАТИ

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