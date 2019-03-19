Маму мальчика-маугли из Подмосковья не собираются лишать родительских прав

Сейчас 6-летний Миша находится в одном из интернатов Московской области. Напомним, малыша обнаружила полиция в одной из квартир в подмосковной деревне Ликино. Ребенок двое суток провел с мертвой бабушкой. Пожилую женщину убил отец Миши, который уже дал признательные показания в полиции.

Домой мальчик не может вернуться по нескольким причинам. Во-первых, его маму принудительно отправили в больницу, чтобы женщина прошла полное обследование на физическое и психическое состояние. Во-вторых, у мальчика есть родной дедушка Геннадий (отец Оксаны), который пока не обращался в органы опеки, чтобы забрать внука. Самое интересное, что дедушка ни разу не видел внука. Каждый раз, когда он приезжал, чтобы повидаться с родным для него человеком, Юрий силой выталкивал и выгонял пенсионера из дома.

- Сейчас малыш временно находится в подмосковном учреждении для детей-сирот по просьбе мамы, поскольку из-за проблем со здоровьем она не может заботиться о нем, а отец задержан по подозрению в убийстве. В настоящее время решается вопрос об оказании матери медицинской помощи, – комментирует "Комсомольской правде" ситуацию с мальчиком Уполномоченный по правам ребенка Подмосковья Ксения Мишонова. – По данным комиссии по делам несовершеннолетних, семья была полной, неблагополучной. Ребенок посещал детский сад. Будем следить за развитием ситуации и за дальнейшей судьбой ребенка. На данный момент его мама не лишена родительских прав, поэтому ребенка усыновить никто не может. Дедушка его тоже к нам пока не обращался.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/697915" frameborder="0"></iframe> Мальчик двое суток провёл с мёртвой бабушкой.

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