2019-03-19T18:32:58+03:00
Общество

Маму мальчика-маугли из Подмосковья не собираются лишать родительских прав

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области рассказала о дальнейшей судьбе мальчика [видео]
Наталия ЕРОШКИНА
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Оксана и ее сын Миша несколько лет назад.Оксана и ее сын Миша несколько лет назад.
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Сейчас 6-летний Миша находится в одном из интернатов Московской области. Напомним, малыша обнаружила полиция в одной из квартир в подмосковной деревне Ликино. Ребенок двое суток провел с мертвой бабушкой. Пожилую женщину убил отец Миши, который уже дал признательные показания в полиции.

Домой мальчик не может вернуться по нескольким причинам. Во-первых, его маму принудительно отправили в больницу, чтобы женщина прошла полное обследование на физическое и психическое состояние. Во-вторых, у мальчика есть родной дедушка Геннадий (отец Оксаны), который пока не обращался в органы опеки, чтобы забрать внука. Самое интересное, что дедушка ни разу не видел внука. Каждый раз, когда он приезжал, чтобы повидаться с родным для него человеком, Юрий силой выталкивал и выгонял пенсионера из дома.

- Сейчас малыш временно находится в подмосковном учреждении для детей-сирот по просьбе мамы, поскольку из-за проблем со здоровьем она не может заботиться о нем, а отец задержан по подозрению в убийстве. В настоящее время решается вопрос об оказании матери медицинской помощи, – комментирует "Комсомольской правде" ситуацию с мальчиком Уполномоченный по правам ребенка Подмосковья Ксения Мишонова. – По данным комиссии по делам несовершеннолетних, семья была полной, неблагополучной. Ребенок посещал детский сад. Будем следить за развитием ситуации и за дальнейшей судьбой ребенка. На данный момент его мама не лишена родительских прав, поэтому ребенка усыновить никто не может. Дедушка его тоже к нам пока не обращался.

Мальчик двое суток провёл с мёртвой бабушкой.

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6-летний мальчик с самого детства жил в настоящем аду. Его брат близнец погиб в туалете, а отец-садист постоянно избивал жену и мать. Теперь плохо развитого Мишу отправили в интернат (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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