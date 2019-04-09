Нашествие инопланетян на Норвегию: в самом ли деле его устроили американцы

Очевидцы, проживающие на севере Норвегии, рассказали о странном явлении, возникшем в небе. На фоне сполохов северного сияния появились светящиеся шары синего и фиолетового цвета, которые мерцали над какими-то малиновыми спиралями. Инопланетяне прилетели, - решили люди.

На днях появилось разъяснение. Его дало NASA, специалисты которого и устроили шоу. Оказывается, отнюдь не корабли пришельцев так светились, а частички бария, стронция и алюминия. Две геофизические ракеты доставили их на высоту примерно в 500 километров и там распылили. Частички «вспыхнули», пронизанные ионизирующим излучением — тем самым, которое вызывает северные сияния. Исследователи следили за поведением «полыхающих» частичек — за тем, как они взаимодействуют с ионосферой. Результаты удовлетворили ученым, а наблюдателям понравились. Хотя и напугали.

Не пугливые норвежцы фотографировали шоу.

Ракеты были запущены 5 апреля из космического центра Андойя (Andoya Space Center in Norway) в рамках эксперимента AZURE (The Auroral Zone Upwelling Rocket Experiment). Многим удалось сфотографировать «инопланетян», зависших в небе. Снимки и видео разместил портал SpaceWeather.com.

Шары висели в небе около получаса.

По плану ракет-распылителей должно быть восемь. Так что шоу, возможно, повторится. Инопланетяне на своих голубых шарах прилетят снова.