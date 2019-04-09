2019-04-09T12:58:41+03:00
Звезды

15-летний сын вырос копией Хворостовского

Максим заметно повзрослел с момента ухода из жизни своего отца
Ольга ЛИБГАРДТ
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Дмитрий Хворостовский.Дмитрий Хворостовский.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Вдова Дмитрия Хворостовского поделилась снимком сына Максима. 15-летний подросток вырос копией своего знаменитого отца и заметно возмужал.

Флоранс Илли-Хворостовская до сих пор не оправилась после смерти любимого мужа. Дмитрий Хворостовский скончался после двух с половиной лет борьбы с раком мозга 22 ноября 2017 года.

Хотя Флоранс и старается вести насыщенную событиями жизнь, но постоянно признается, что безумно скучает по безвременно ушедшему супругу. В одной из записей в своем блоге она сообщила, что будет любить Дмитрия всегда.

Кроме того, вдова периодически выкладывает снимки подросших детей. Так, на одно из фото предстает 15-летний сын Максим. "Мой прекрасный сын!", - подписала снимок Флоранс Илли-Хворостовская.

Подросток стал выглядеть старше своих лет, что отмечают многие поклонники семьи баритона. Молодой человек, как и его младшая сестра Нина, очень похожи на своего отца. "Взрослый сын с потрясающе осмысленным взглядом", "Так похож на папу!", "Максим возмужал, достойный сын своих родителей", "Какой взрослый и красивый парень! Мамина гордость в футболке с портретом папы!", "Такой же красавец, как и папа!", "Есть папина харизма и мужественность!", - отреагировали подписчики.

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Максим Хворостовский родился 7 июля 2003 года
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Вся семья Дмитрия Хворостовского чтит память о нем и часто публикует архивные фотографии с оперным певцом. Совсем недавно Флоранс с детьми встретилась с Марией, дочерью первой жены баритона - балерины Светланы Ивановой. Дмитрий Хворостовский, женившись на танцовщице, удочерил девочку.

В прошлом году Маша стала мамой - у нее родилась дочка, которую назвали Арией. Мария привезла внучку Дмитрия Хворостовского в Лондон для знакомства с остальными членами семьи своего отца.

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Дочь Дмитрия Хворостовского Нина, вдова и сын Максим
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Напомним, у Дмитрия Хворостовского пятеро детей. Помимо Марии от первого брака родили близнецы - дочь Александра и сын Данила. Во втором браке с супругой Флоранс у Дмитрия Хворостовского появились на свет двое детей. В 2003 году родился сын Максим, а в 2007 году - дочь Нина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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