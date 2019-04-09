Жительнице Мытищ, у которой изъяли четверых детей, придется пройти тест ДНК

"Некогда было": так объяснила органам опеки отсутствие свидетельств о рождении у троих сыновей 32-летняя Инесса Кузнецова .Напомним, четверых детей (у старшей восьмилетней девочки свидетельство о рождении было) после звонка соседей изъяли из квартиры в подмосковных Мытищах Дети с мамой и бабушкой жили в полной антисанитарии, а из еды в квартире был только хлеб с плесенью.

Оказалось, что всех четверых детей женщина рожала дома. Акушеркой была бабушка малышей. Доказать, что женщина является матерью ей теперь будет очень непросто.

- Органы опеки изготовили для троих мальчиков свидетельства о рождении. В графе мать и отец у них прочерки. Биологической маме придется через суд устанавливать свои права на детей. Для этой процедуры необходимо пройти тест ДНК, - сообщила "КП" Ксения Мишонова, уполномоченный по правам ребенка в Москве.

В квартире полицейские не обнаружили нормальной еды, в холодильнике - старые банки, на столе - хлеб с плесенью.

По закону оплатить все расходы на судебные издержки женщина должна будет самостоятельно. Однако детский омбудсмен готова ей помочь.

- Младший двухлетний мальчик сейчас находится в больнице. У него простудное заболевание. Остальные дети помещены в специализированные учреждения. У мамы есть шанс вернуть детей, и, конечно, мы готовы ей в этом помочь, - пояснила Ксения Мишонова.

Инесса Кузнецова с детьми.

Последнее слово в этом вопросе останется за органами опеки. Претензий к маме много: женщине придется устроиться на работу, сделать ремонт в квартире и отказаться от употребления алкогольных напитков. Напомним, по статье "неисполнение родительских обязанностей" против нее было возбуждено уголовное дело. "Комсомолка" следит за развитием событий.

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Очередной случай бесчеловечного отношения к детям произошел в подмосковных Мытищах. В конце марта жители многоэтажного дома вдруг вспомнили, что давно не видели детей многодетной и весьма подозрительной соседки. Посовещались и решили, что не лишним будет позвонить в полицию. Наряд прибыл быстро, вот только дверь полицейским открыла не мама малышей, а бабушка. Женщина, судя по всему, гостей не ждала. В квартире был такой бардак, что страшно даже представить, что там живут дети (подробности)