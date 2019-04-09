«Бабушка приносила еду с помойки, а мама пьянствовала»: соседи рассказали о женщинах, которые растили четверых детей в антисанитарии

Очередной случай бесчеловечного отношения к детям произошел в подмосковных Мытищах. В конце марта жители многоэтажного дома вдруг вспомнили, что давно не видели детей многодетной и весьма подозрительной соседки. Посовещались и решили, что не лишним будет позвонить в полицию. Наряд прибыл быстро, вот только дверь полицейским открыла не мама малышей, а бабушка. Женщина, судя по всему, гостей не ждала. В квартире был такой бардак, что страшно даже представить, что там живут дети.

- Одежда, бутылки и другой бытовой мусор валялись на полу. Из еды мы обнаружили только хлеб с плесенью, - рассказали «КП» источники в правоохранительных органах.

Перепуганные дети: восьмилетняя девочка и трое мальчишек от 2 до 6 лет были истощены. Детей в тот же день изъяли органы опеки. Оказалось, что свидетельство о рождении есть только у старшей девочки.

- Троих сыновей мать родила дома. Роды принимала бабушка. Женщины умышленно не регистрировали детей, чтобы их не могли забрать органы опеки, - рассказал источник «КП».

По словам соседей, семья вела асоциальный образ жизни.

- Я часто видела бабушку рядом с продуктовым магазином «Пятерочка». Она рылась в помойке в поисках еды. Однажды я спросила, нужна ли ей помощь, предложила деньги, но она не взяла и только нахамила мне, мол не суй нос не в свое дело. Мама детей тоже не общительная. Она из пьющих женщин, от нее алкоголем всегда несет за версту, - рассказала соседка семьи Полина Обручева.

Сейчас дети находятся в специализированных учреждениях. Все они отстают в развитии. Никто из них не посещал детский сад, а старшая девочка не ходила в школу. Мама детей уже установлена - это 32-летняя жительница Москвы. В Мытищах она жила в квартире матери.

- Отделом дознания межмуниципального управления МВД России «Мытищинское» в отношении москвички, матери четверых детей, возбуждено уголовное дело по статье 156 Уголовного кодекса РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка», - сообщила «КП» Татьяна Петрова, руководитель пресс-службы УМВД РФ по Московской области.

Шансы вернуть детей у нее есть. Для этого придется завязать с алкоголем, устроиться на работу и сделать ремонт в квартире.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В подмосковных Мытищах обнаружили четверых детей среди хлама в квартире

В подмосковных Мытищах полиция обнаружила четверых маленьких детей в возрасте от двух до восьми лет, которые жили в антисанитарных условиях в захламленной квартире. Полицию вызвали бдительные соседи: люди забеспокоились, потому что давно не видели ребят (подробности)

Москвичку, которая довела четверых детей до истощения, могут лишить родительских прав

Ободранные обои, разбросанный по полу мусор, грязные детские вещи, пустой холодильник и огромные тараканы на стенах - в таких условиях жили четверо детей в двухкомнатной квартире на улице Первой Вольской в Москве. Туда с плановой проверкой вечером в понедельник, 14 января, наведались сотрудники органов опеки и полиции. 26-летняя мать-одиночка давно была под их присмотром, но на этот раз дома ее не застали. Встревоженные детским плачем полицейские вскрыли дверь и обнаружили в квартире жуткую картину (подробности)