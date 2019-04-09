Любовный треугольник Светланы Бондарчук: пока издательница отдыхает с новым парнем, «старый» выгуливает ее собаку

Зря светские кумушки фальшиво рыдали на руинах брака главреда глянца и режиссера Федора Бондарчука, и переживали, что «в таком возрасте Светка уже никого не найдет». Да, 50 лет это конечно не 20. Но пример Светланы Бондарчук показывает нам, что личная жизнь может бить ключом в любом возрасте, и даже быть намного интереснее, чем в юности.

Судя по фото, опубликованным в соцсетях, Светлана общается сразу с двумя симпатичными мужчинами. Напомним, два года назад издательница продемонстрировала публике нового спутника. Фотограф Сергей Табунов, на удивление похожий на Федора Бондарчука в молодости, стал первым, кого экс-супруга режиссера показала после развода.

Светлана Бондарчук и Сергей ТабуновФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Молодой человек (а Табунов младше Бондарчук на 12 лет) сопровождал Светлану на светских мероприятиях, часто бывал у нее дома, влился в компанию ее друзей. Бондарчук же радовала своих Инстаграм-подписчиков трогательными фотографиями с отдыха в обнимку с Сергеем на Бали, говорящими о прекрасном и светлом чувстве. Но спустя примерно год в этой почти семейной идиллии появился еще один герой - тоже Сергей, но уже Харченко. 44-летний директор проектов дизайн-студии, как нож в масло, вошел в светское пространство под ручкой с 50-летней валькирией. И вот внучки Светы уже дружат с дочками Сергея, а сама издательница открыто появляется в обществе с новым парнем. Но и «старый» Сергей, как оказалось, по прежнему в силе.

На последних снимках, появившихся в Инстаграме, видно, что сейчас Бондарчук отдыхает с «новым» Сергеем на Мальдивах.

sirg74 Dance dance

А Табунов тем временем сидит с ее собачкой Фанни и, судя по всему, живет у Светланы дома.

tabunotabuno Кто и чей спутник ?

Светская львица, несмотря на наличие нового друга, каждую неделю проводит и с фотографом, который (видимо, вследствие своей профессии) ведет летопись встреч с возлюбленной в соцсетях.

Светлана Бондарчук отдыхает на Мальдивах.

Любопытно, что оба мужчины ограничиваются в своих Инстаграмах фотографиями Светланы, не показывая «соперника». Да и Табунов в этой соцсети не «в друзьях» у Харченко, хотя фотограф все же подписан на «нового» друга Бондарчук.

a030aa просто ..... день шестой

Возможно, это пример высоких отношений без ревности и прочих проявлений собственности. Подобное в классике мы уже видели - Лиля Брик, Ося и Маяковский. Правда, там все закончилось плохо. Но истории с любовным треугольником Светлана Бондарчук такая ситуация, видимо, устраивает всех ее членов.