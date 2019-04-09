В США россиянке грозит до 40 лет тюрьмы за просьбу к экс-мужу выплатить алименты

В США права женщины — это святое. За исключением случаев, когда речь идёт о россиянках. Именно такое впечатление складывается, когда видишь материалы дела гражданки РФ Богданы Осиповой. Она уже почти двадцать месяцев сидит в СИЗО в Канзасе по обвинению в «похищении собственных детей» у бывшего мужа-американца. Об этой дикой истории мы уже писали — но в марте по делу Богданы наконец-то состоялось заседание суда. И её… признали виновной.

«Комсомолке» удалось ознакомиться с новыми материалами из «досье Осиповой», на основание которых молодой женщине вменяют «вымогательство», хотя она всего лишь попросила бывшего мужа выплатить на детей алименты.

Приводим эту русско-американскую юридическую драму с самого начала.

Действующие лица:

Богдана Осипова, россиянка (39 лет). Когда-то переехала в США по студенческой программе, окончила университет Олбани.

Иан (14 лет) — её американский ребёнок от первого брака.

Брайан Патрик Мобли (44 года) — нынешний муж Богданы (теперь уже бывший).

София и Изабелла (6 и 5 лет) — дочери Богданы и Брайана.

Брайан Мобли. По его заявлению Богдана сейчас в СИЗО

Акт 1. Завязка.

2012 год. Богдана встречает Брайана (он работает военнослужащим на базе ВВС США), переезжает жить к нему в город Уичита (штат Канзас). Рождается их первая дочь София. Молодая мать ещё не подозревает, что жизнь с новым мужем вскоре превратится в ад.

Отношения между супругами портятся — не в последнюю очередь из-за вздорного характера мужчины.

Иан, в нотариально заверенных письменных показаниях (есть в распоряжении «КП»): однажды мама попросила Брайана накормить мою младшую сестру Софию, но тот в приступе гнева метнул в девочку бутылку молока. Моя сестра очень испугалась, плакала в истерике, тряслась от страха, и мы долго не могли её успокоить… Брайан оскорблял нас, называл «дерьмо», «идиоты», «чёртовы русские», унижал нас, говорил, чтобы мы «уезжали обратно».

Акт 2. Конфликт

2014 год. Богдана узнаёт, что снова беременна (уже вторым их с Брайаном общим ребёнком). И думает: сейчас или никогда! Берёт в охапку Иана с Софией и уезжает домой в Россию, в Калининградскую область.

Эту переписку Богданы с мужем суд счёл вымогательством

Параллельное действие:

В Калининграде у Богданы рождается третий ребёнок — Изабелла.

Брайан подаёт на Богдану в американский суд за «похищение их общих детей».

Богдана подаёт на Брайана в российский суд, тот принимает решение: детей оставить с матерью, с мужа — взыскать алименты.

2017 год. Богдана возвращается в Канзас (не зная, что там по иску Брайана на неё заведено дело).

Зачем возвращается?

Версия недоброжелателей: гналась за длинным долларом, хотела взыскать с мужа алименты и выручить деньги за раздел имущества (например, их общего дома).

Версия друзей Богданы: несмотря на всё пережитое, хотела, чтобы у детей был отец, и пыталась сохранить семью.

Как бы то ни было, в Канзасе молодую женщину арестовывают.

Акт 3. Тюрьма и суд.

Мать Богданы, Юлиана Филипюк, в беседе с «КП»: Последние 8 месяцев Богдана находится в СИЗО, в небольшой камере без окон и свежего воздуха. А всего она в тюрьме 20 месяцев. Раз в год любого арестанта обязаны проверять на туберкулёз. Это можно сделать двумя способами: взяв реакцию Манту (с помощью укола, как в детстве) или сделав рентген грудной клетки. Богдана просила тюремную администрацию о втором варианте, ведь она больна аллергией, которая могла обостриться после пробы Манту. Но «маршалы» (тюремное начальство) были непреклонны. В итоге так и произошло — после этого укола у Богданы всё тело покрылось сыпью, а из лекарств от аллергии ей дали только тюбик с каким-то кремом…

Версия Брайана: моя экс-жена украла наших общих детей, не давала им со мной общаться.

Версия защиты Богданы: с первого дня приезда детей в Россию он мог с ними общаться по скайпу, однако по сей день не интересуется детьми и уклоняется от уплаты алиментов.

Версия Брайана: Я специально пересёк океан, приехал в Калининград, но родственники Богданы препятствовали общению с моими детьми и настраивали их против меня.

Версия защиты Богданы: Он прибыл в Калининград в мае 2018 года, два раза по 30 минут встретился с детьми и исчез на третий день, не сказав до свидания.

Из материалов дела. Эту просьбу к бывшему мужу заплатить алименты суд счёл вымогательством

5-6 марта 2019 года (после полутора лет ожидания в СИЗО) Богдана наконец-то предстала перед коллегией присяжных. Но и тут не обошлось без странностей.

Татьяна Якушева, живущая в США подруга Богданы (приезжала в Канзас на процесс, чтобы поддержать её): из 12 присяжных 9 были мужчинами и только 3 женщинами, хотя известно, что в подобных процессах женщины инстинктивно берут сторону жён, а мужчины, наоборот, сопереживают мужьям. Но, как видим, баланс изначально оказался смещён. Прокурор, выступая с обвинительной речью, многократно повторил слово «русские». Учитывая, какая в США сейчас истерия по поводу любых «связей с Россией», — это тоже создавало против Богданы негативный фон.

ИТОГ

Суд признал Богдану Осипову виновной в вымогательстве. Притом, что этот эпизод появился в деле лишь спустя год после её ареста, а “доказательством” стала переписка по скайпу. Где молодая женщина просила Брайана заплатить алименты (законно присуждённые российским судом).

20 мая ей должны огласить окончательный приговор. По американским законам грозить может до 40 лет тюрьмы.

Эксперты называют дело политически мотивированным — прокуроры в открытую требуют от Богданы «вернуть детей в США». Тогда якобы все обвинения снимут и выпустят её из тюрьмы. Возможно.

А детям Богданы (которые сейчас находятся в Калининграде под опекой родственников) остаётся лишь грустить и плакать без мамы. Даже 14-летний Иан, хоть он — уже почти взрослый мужчина, не может сдержать слёз. Уезжать в США, где с ними так грубо обращался отец, дети не хотят.

В отчаянии родные создали онлайн-петицию с призывом освободить мать. Других надежд, кроме как на силу интернета, у них не осталось.

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