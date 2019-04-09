Генпрокурор: Ущерб от коррупции в 2018 году составил 65,7 млрд рублей

По данным Генпрокурора Юрия Чайки, по сравнению с 2017 годом ущерб от коррупции вырос в два с лишним раза. В частности, в «Роскосмосе» и «Ростехе» «испарились» один миллиард и 600 миллионов рублей, выделенные на обновление производственных фондов и на разработку новейших вооружений.

Пресс-служба «Ростеха» сообщила, что в минувшем году было возбуждено более 250 уголовных дел, в том числе по итогам проверок, которые инициировала собственная служба безопасности. Которая плотно работала с Генпрокуратурой. В «Роскосмосе» доложили, что Служба внутреннего аудита компании также передала надзорному ведомству свои материалы.

- Этим занимаются правоохранительные органы. Как правило, подобные исследования работы корпораций ретроспективно охватывают длительный период, - так отреагировал пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков на вопрос журналистов о том, как руководство страны отнеслось к словам главы надзорного ведомства страны.

Кроме названных корпораций, в докладе Чайки приведены материалы по проверкам в «Росатоме», «Алмаз-Антее», Объединенной авиастроительной корпорации, Роспатенте, ФСИНе, «Уралвагонзаводе» ( всего - 19 тысяч исполнителей оборонзаказа и федеральных органов власти). Из распространенных нарушений - завышение стоимости работ, срыв сроков, неправомерное распоряжение средствами.

46,5 миллиарда рублей возвращены государству - наложением ареста, изъятием имущества и добровольным возмещением ущерба.

Генпрокурор не обошел стороной и случаи коррупции в силовых ведомствах в минувшем году - 39 в ФСБ, 29 - в Следственном комитете, 971 - в МВД.

Всего за 2018-й год около 10 тысяч коррупционеров «при должностях» были схвачены за руку.

Вот как прокомментировал данные Генпрокурора глава Центросовета общероссийской общественной организации "Центр противодействия коррупции в органах госвласти" Виктор Костромин.

- 65,7 миллиардов рублей ущерба от коррупции — это много или мало?

- Не уровень коррупции вырос, скорее, стало больше выявляться коррупционных случаев и стало больше фактов возмещения ущерба.

- Данные о многих крупнейших корпорациях, в том числе оборонки, приводит генпрокурор…

- В нескольких корпорация, насколько я знаю, случаи нарушений, хищений были выявлены собственными службами безопасности, которые материалы передали уже органам.

- Вот какие нарушения перечислил Чайка: завышение стоимости работ, срыв сроков, неправомерное распоряжение средствами…

- Если реально смотреть — ну откуда можно взять средства, чтобы откаты заплатить, совершить какие-то иные действия — это все идет либо от 223-го ФЗ («О закупках товаров, работ, услуг...» - его используют корпорации, хотя и в меньшей степени чем раньше) либо от 44-го («О контрактной системе в сфере закупок...») федеральных законов. Соотвественно, где корень? Корень — в ценообразовании. Вы заложите 100 рублей, а все ваши работы - на 60 рублей. Разница в 40 рублей куда идет? А ценообразованием занимается кто? Заказчик! Сегодня мы наблюдаем, что ценообразование так формируется, что уже жалуется заказчик — люди не идут на конкурс. И дело не в коррупции. Ценообразование так занизили — что уже не остается людей, готовых за такие деньги это выполнять. Тут палка о двух концах. Ценообразованием вроде все по чуть-чуть занимаются — и Минфин, и Минпромторг, и Минэкономразвитие, а в итоге получается — будто бы и никто.

Президент уже отметил проблемы с ценообразованием.

- Возврат государству 46,5 миллиардов рублей — больше за счет чего происходит?

- Арест имущества имеет значение. Ну и сейчас есть добровольное возмещение ущерба — это происходит по досудебным соглашениям. Цифру нельзя назвать большой — пока нарабатывается практика. И тут тоже перебарщивать нельзя — так можно всю страну «на счетчик» поставить.

- Названные случаи коррупции в трех силовых ведомствах — но это же не число коррупционных случаев за год?

- Это те дела, которые дошли до суда и прозвучали приговоры по ним. Прокуратура — орган надзирающий и никто не имеет право обвинять человека, что он вор, пока не вступило в силу решение суда. Маленькие цифры или большие — вспомните, что лет пять назад вы таких цифр и не слышали. ФСБ, в частности, работает и по другим, и у себя выявляет. Динамика вселяет осторожный оптимизм.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/702131" frameborder="0"></iframe> Генпрокурор: на предприятиях «Роскосмоса» и «Ростеха» было похищено более 1,6 млрд рублей.

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