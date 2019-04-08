Скупал целыми деревнями: «Комсомолка» публикует полный список изъятого имущества экс-главы Серпуховского района

Бывший глава Серпуховского района Александр Шестун оказался настоящим помещиком. Согласно списку изъятого имущества бывший чиновник был фактически владельцем 18 подмосковных деревень, одного поселка, и нескольких участков земель вдоль автотрасс.

Из материалов суда: "с 2003 по 2018 годы Шестуном и под его руководством приобретены не менее 771 объекта недвижимости общей кадастровой стоимостью 2,56 миллиардов рублей, из которых 654 являются земельными участками в Серпуховском районе совокупной площадью свыше 13,8 миллионов квадратных метров, а также более 43 дорогостоящих автомобилей, мотоциклов, катеров, снегоходов и иной техники престижных марок "Мерседес", "Ауди", "Лексус", "Тойота", "Ленд Ровер", "Сузуки" и "Бомбардье" на сумму более 49,9 миллиона рублей".

Больше всего Шестун доверял 83-летней маме. На нее было зарегистрировано 19 объектов недвижимого и движимого имущества общей стоимостью свыше 82,7 миллионов рублей. Это при ее доходе за 2003-2018 годах в 13,4 тысячи рублей! Впрочем, своих близких родственников Шестун тоже не обижал: на тестя и тещу - оформил 12 объектов общей стоимостью 33,3 миллионов рублей. Следователи посчитали совокупный доход родственников бывшего чиновника за 2003-2018 гг, и выяснили, что все вместе они заработали за это время 9 миллионов рублей.

Остальное имущество Шестуна оказалось зарегистрировано на доверенных лиц и десятки мелких фирм.

Масштабам владений Шестуна могли бы позавидовать заядлые игроки в "Монополию". Он фанатично собирал фишки, выкупая свободные земли на карте Серпуховского района. Скупал целыми улицами, присваивая себе деревни и поселки...

Фактически во владении Шестуна оказались деревни: Московка, Банино,Калиново, Дракино, Тверитино, Лужки, Борисово, Паниково, Дашковка, Калиново, Прилуки, Клейманово, Теренунь, Глазово, Райсеменовское, Раблово, Старые Кузьменки, Рыблово и поселок Большевик. Кроме того, десятки участков вдоль Московского, Борисовского шоссе, автодороги "Серпухов-Протвино".

"Зарегистрированные на указанные юридические лица не менее 149 объектов недвижимости имеют общую кадастровую стоимость свыше 1,28 миллиарда рублей", - говорится в материалах дела.

"Для усложнения факта выявления коррупционных схем выведения земельных участков из собственности муниципального района, они многократно передавались по мнимым сделкам от одних подконтрольных Шестуну лиц другим, принимались решения об их объединении и дроблении", - пояснили "Комсомолке" источники близкие к следствию.

Шестун оказался фактическим владельцем парк-отеля "Дракино" (оценивается в 250 миллионов рублей), расположенного в деревне Дракино Серпуховского района и зарегистрированного на ООО "Кругосвет", а также базы отдыха "Медвежья берлога" (оценивается в 24 миллиона рублей), находящейся в деревне Прилуки Серпуховского района и принадлежащей ООО "Винтер". После начала прокурорской проверки он попытался продать эти владения по рыночной цене в 1,3 миллиарда рублей и 380 миллионов рублей. Но не успел.

- Нашу семью просто выгнали на улицу. У нас все забрали, у родителей наших тоже все конфисковали, — просила суд жена Шестуна Юлия.

"До избрания Александра Шестуна в 2003 году на должность главы Серпуховского района Московской области и наделения его полномочиями по распоряжению муниципальной землей ни у него самого, ни у членов его семьи дорогостоящего имущества не имелось. Свою трудовую деятельность он начал в 1983 году с помощника мастера ткацкого цеха № 2 хлопчато-бумажного комбината "Красный текстильщик". А с 1991 года занимался розничной торговлей строительными материалами. С 2003 по 2018 год Шестун получил и задекларировал доход в размере 14 182 997 рублей, а его жена Юлия Шестун – 1 813 763 рублей 53 копеек", - обосновал свое решение судья Красногорского суда Московской области.

Иск Генпрокуратуры России об изъятии в доход государства имущества Шестуна на сумму в 10 миллиардов рублей был удовлетворен. Его список просто поражает.

СПИСОК ИЗЪЯТОГО ИМУЩЕСТВА ШЕСТУНА НА 10 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ

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