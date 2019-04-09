Россияне к 2025 году могут получить генетические паспорта: что это такое и зачем они нужны
Возможность всеобщей генетической паспортизации страны эксперты усмотрели в мартовском указе президента. Он звучит так: «Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности». Там, в частности, речь идет о том, что надо просчитывать риски химические и биологические. Чтобы их мониторить и нужна такая работа - формировать «генетический профиль населения». Для этого надо развивать технологии четкого считывания нашего генофонда. А это весьма сложно. И достаточно дорого.
Что будет в генетическом паспорте и когда он может стать реальностью - об этом КП спросила сооснователя медико-генетического центра Genotek Артема Елмуратова:
- Технически провести генетическую паспортизацию а России возможно за 6 лет?
- Думаю, теоретически это возможно. Но фактически крайне тяжело.
Есть несколько генетических тестов, которые можно называть генетическими паспортами. Некоторые проводятся на довольно простых технологиях, они применяются десятки лет. Другие - на более современных и более дорогих технологиях. Теоретически сделать полную паспортизацию страны возможно. Но проект непростой. Если запускать по технологии, которая позволяет просто идентифицировать людей — так проще. А если по технологии, которая может рассказать о склонности человека к какими-либо заболеваниям о наследственных патологиях — это существенно сложнее.
Но все возможные технологии в России так или иначе применяются.
- Однако центров подобных вашему, лабораторий с современной аппаратурой в стране пока мало?
- Их немного. Понятно, что ни одна лаборатория с ходу такую всеобщую паспортизацию сделать не сможет. Но расширить возможность существующих лабораторий при госзаказе возможно. Если лаборатория допустим может делать десятки тысяч тестов, то в принципе понятно, как сделать миллион. Оптимизация процессов, добавление аналогичного оборудование и т. д.
- Для чего генетический паспорт каждому россиянину? С преступниками и военными понятно - но остальным то зачем?
- В первую очередь, речь об здоровье человека. Это и ранняя диагностика. И ранняя профилактика. Есть связи генов с будущими заболеваниями. Определенные поломки могут привести к тому, что не болеющий человек потенциально может заболеть. А генетический паспорт предупреждает, что есть, например, повышенный риск определенного вида онкологии. Человек может сделать более точную профилактику и в итоге не заболеть. Для системы, для страны в целом — это хорошо, выгодно. Подбор терапии при психических заболеваниях тоже показывает клиническую эффективность таких подходов. И
экономическую выгоду тоже. Не придется лечить пациентов таблетками, которые им могут не подходят - на основании генетического паспорта возможно подобрать им препараты, которые им подойдут с бОльшей эффективностью.
- С какого возраста можно и нужно заводить генетический паспорт —также как обычный, с 14 лет?
- Да хоть с года! Глобальной разницы нет. Если лаборатория исследует человека в 20, 40 лет или в два года — его геном практически не меняется. Единственный вопрос в интерпретации: все ли данные нужно знать человеку или его родителям в раннем возрасте.
- Надо сдавать слюну, или кровь и другие биоматериалы?
- ДНК почти во всех клетках человеческого тела одинакова. Не важно, что брать - слюну или кровь. На первом месте по популярности слюна, на втором — кровь.
- Сколько времени генетический анализ делаете вы сейчас?
- От месяца до полутора месяцев. Кроме редких исключений, когда смотрятся не только значимые участки, но весь полный геном.
- Надо ли паспортизацию надо начинать с определенных этносов или с пациентов с определенными заболеваниями, как считает ряд экспертов ?
- Это не исключено. Например, если речь об онкозаболеваниях — в мире немало проектов данной направленности когда онкодиагностика идет в связке с генетическими исследованиями. Есть и наследственные патологии. Если бы у меня спросили, с каких надо начинать, я бы ответил — наследственные, онкологические и другие социально значимые заболевания. ключая сердечно-сосудистые.
Идея с этносами или популяциями тоже разумная . В определенных этносах могут быть иные частоты мутаций и оттого их значимость другая. Например, люди с определенным происхождением плохо изучены — к ним тяжело применять интерпретацию текущих значений.
- Цена вопроса генетического анализа - от 5 до 20 тысяч рублей?
- Это близко к реальности.
- То есть, если государство хочет вводить всеобщую генетическую паспортизацию для 146 миллионов сограждан, оно должно найти не менее 800 миллиардов рублей на это дело?
- Если это делать в масштабах страны — наверное, порядок цифр может быть таким…Но при этом цена конкретного исследования будет снижаться при таком объеме.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин утвердил меры по обеспечению химической и биологической безопасности РФ
Президент России Владимир Путин подписал указ об основах государственной политики страны в области обеспечения химической и биологической безопасности до 2025 года. Документ устанавливает, что принимаемые властями меры в данной области являются частью системы госуправления в сфере нацбезопасности (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU