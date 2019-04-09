2019-04-09T21:01:58+03:00
Общество

Россияне к 2025 году могут получить генетические паспорта: что это такое и зачем они нужны

Чтобы формировать «генетический профиль населения», надо развивать технологии четкого считывания генофонда - а это достаточно дорого
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
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Есть несколько генетических тестов, которые можно называть генетическими паспортамиЕсть несколько генетических тестов, которые можно называть генетическими паспортамиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Возможность всеобщей генетической паспортизации страны эксперты усмотрели в мартовском указе президента. Он звучит так: «Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности». Там, в частности, речь идет о том, что надо просчитывать риски химические и биологические. Чтобы их мониторить и нужна такая работа - формировать «генетический профиль населения». Для этого надо развивать технологии четкого считывания нашего генофонда. А это весьма сложно. И достаточно дорого.

Что будет в генетическом паспорте и когда он может стать реальностью - об этом КП спросила сооснователя медико-генетического центра Genotek Артема Елмуратова:

- Технически провести генетическую паспортизацию а России возможно за 6 лет?

- Думаю, теоретически это возможно. Но фактически крайне тяжело.

Есть несколько генетических тестов, которые можно называть генетическими паспортами. Некоторые проводятся на довольно простых технологиях, они применяются десятки лет. Другие - на более современных и более дорогих технологиях. Теоретически сделать полную паспортизацию страны возможно. Но проект непростой. Если запускать по технологии, которая позволяет просто идентифицировать людей — так проще. А если по технологии, которая может рассказать о склонности человека к какими-либо заболеваниям о наследственных патологиях — это существенно сложнее.

Но все возможные технологии в России так или иначе применяются.

- Однако центров подобных вашему, лабораторий с современной аппаратурой в стране пока мало?

- Их немного. Понятно, что ни одна лаборатория с ходу такую всеобщую паспортизацию сделать не сможет. Но расширить возможность существующих лабораторий при госзаказе возможно. Если лаборатория допустим может делать десятки тысяч тестов, то в принципе понятно, как сделать миллион. Оптимизация процессов, добавление аналогичного оборудование и т. д.

- Для чего генетический паспорт каждому россиянину? С преступниками и военными понятно - но остальным то зачем?

- В первую очередь, речь об здоровье человека. Это и ранняя диагностика. И ранняя профилактика. Есть связи генов с будущими заболеваниями. Определенные поломки могут привести к тому, что не болеющий человек потенциально может заболеть. А генетический паспорт предупреждает, что есть, например, повышенный риск определенного вида онкологии. Человек может сделать более точную профилактику и в итоге не заболеть. Для системы, для страны в целом — это хорошо, выгодно. Подбор терапии при психических заболеваниях тоже показывает клиническую эффективность таких подходов. И

экономическую выгоду тоже. Не придется лечить пациентов таблетками, которые им могут не подходят - на основании генетического паспорта возможно подобрать им препараты, которые им подойдут с бОльшей эффективностью.

- С какого возраста можно и нужно заводить генетический паспорт —также как обычный, с 14 лет?

- Да хоть с года! Глобальной разницы нет. Если лаборатория исследует человека в 20, 40 лет или в два года — его геном практически не меняется. Единственный вопрос в интерпретации: все ли данные нужно знать человеку или его родителям в раннем возрасте.

- Надо сдавать слюну, или кровь и другие биоматериалы?

- ДНК почти во всех клетках человеческого тела одинакова. Не важно, что брать - слюну или кровь. На первом месте по популярности слюна, на втором — кровь.

- Сколько времени генетический анализ делаете вы сейчас?

- От месяца до полутора месяцев. Кроме редких исключений, когда смотрятся не только значимые участки, но весь полный геном.

- Надо ли паспортизацию надо начинать с определенных этносов или с пациентов с определенными заболеваниями, как считает ряд экспертов ?

- Это не исключено. Например, если речь об онкозаболеваниях — в мире немало проектов данной направленности когда онкодиагностика идет в связке с генетическими исследованиями. Есть и наследственные патологии. Если бы у меня спросили, с каких надо начинать, я бы ответил — наследственные, онкологические и другие социально значимые заболевания. ключая сердечно-сосудистые.

Идея с этносами или популяциями тоже разумная . В определенных этносах могут быть иные частоты мутаций и оттого их значимость другая. Например, люди с определенным происхождением плохо изучены — к ним тяжело применять интерпретацию текущих значений.

- Цена вопроса генетического анализа - от 5 до 20 тысяч рублей?

- Это близко к реальности.

- То есть, если государство хочет вводить всеобщую генетическую паспортизацию для 146 миллионов сограждан, оно должно найти не менее 800 миллиардов рублей на это дело?

- Если это делать в масштабах страны — наверное, порядок цифр может быть таким…Но при этом цена конкретного исследования будет снижаться при таком объеме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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