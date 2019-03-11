2019-03-11T19:00:06+03:00
Политика

Путин утвердил меры по обеспечению химической и биологической безопасности РФ

Документ устанавливает, что госполитика в данной области является частью системы управления в сфере нацбезопасности
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент России Владимир Путин подписал указ об основах государственной политики страны в области обеспечения химической и биологической безопасности до 2025 года.

Документ устанавливает, что принимаемые властями меры в данной области являются частью системы госуправления в сфере нацбезопасности. Речь идет, прежде всего, о совокупности правовых, медико-биологических, санитарно-эпидемиологических, ветеринарно-санитарных, фитосанитарных, административно-организационных, военных, финансовых, коммуникационных, информационных и других действиях.

Все они должны быть направлены на защиту российских граждан и окружающей среды от негативного воздействия опасных факторов, химических и биологических угроз. Также прописывается необходимость создания и развития системы мониторинга подобных рисков, осуществления международного сотрудничества в данной области. Об этом говорится на официальном портале правовой информации.

Сайт kp.ru писал о том, что сейчас в Москве не исключают возможность разработки биологического оружия нового поколения рядом стран. Достоверно известно, что такие эксперименты проводит Пентагон при этом не только на территории США, но и в Грузии, на Украине.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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