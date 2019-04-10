Сербия: пять причин поехать на Балканы

Сербия лично мне кажется идеальным вариантом. Причем, не только весной-летом, а круглый год. Лет десять назад одна моя знакомая сербка сокрушалась, мол, как жаль, что в Сербии нет моря. Сейчас, побывав в этой стране, понимаю, что без него даже лучше: есть масса других любопытных занятий.

Ну а если без воды уж совсем никак, можно отдохнуть на сербских озерах и пляже, что находится в самом Белграде.

Набережная, где любят отдыхать и смотреть на Дунай и местные жители, и туристыФото: Оксана ФОМИНА

Виза не нужна, а язык очень похож

Это правда очень удобно. Решил внезапно поехать, тут же берешь билеты и летишь! Перелет до Белграда из Москвы займет всего-то два с половиной часа.

Сербский язык очень близок русскому. Да и пишут в стране на кириллице. Сразу, конечно, много не поймете, но к концу недели, точно ситуация изменится.

В Сербию летают три авиакомпании: Air Serbia, Аэрофлот, Red wings. Минимальная стоимость билета — 7150 руб.

В Сербии потрясающей красоты природа. Горы, леса, озера, Дунай. Они хороши в любое время года. И экологическая обстановка на зависть. В горах проходят марафонские забеги, туристические пешие походы, есть маршруты со сбором лекарственных трав, которые пользуются большой популярностью.

Идите в баню!

Отдельная тема - бани. В Сербии это вовсе не то место, где моются в жаре и от души охаживают друг друга вениками.

Баня — бальнеологический курорт, где принимают оздоровительные ванны и грязи. Термальные источники Сербии, к слову, оценили еще древние римляне, поправлявшие здесь свое пошатнувшееся в боях и кутежах здоровье. Сейчас в стране не менее 50 подобных курортов, где можно оздоравливаться при помощи минеральной воды и горячих источников. Кроме того, бани, как правило, расположены в таких местах, где еще и климат оказывает оздоравливающее воздействие. Один из известных европейских сатириков даже сочинил стих, посвященный курорту Сокобаня: «Сокобаня, Соко град, приехал старым – уедешь молодым». В водах этого курорта высокое содержание родона. Лечат здесь заболевания органов дыхания, нервную систему, гинекологические заболевания и многое другое.

Что заказывать будем?

Если вы про похудеть, то вам, конечно, в Сербию не надо. Кормят и поят там так, что удержаться в рамках своего веса весьма затруднительно, кроме того, порции довольно объемные.

Но если вы приехали, обязательно стоит попробовать чорбу (рыбный или мясной суп), айвар (блюдо из паприки, похожее на лечо), каймак, напоминающий густые сливки. Ко всему этому почти всегда горячий хлеб. Для любителей мяса Сербия - настоящий рай - не пройдите мимо рубленого бифштекса плескавици, колбасок из рубленого мяса чевапчичи, шашлыка ражничи и других национальных блюд. Вегетарианцам также предложат немало вкусностей.

А счет за роскошный обед с ракией не ударит по карману.

Готовь лыжи летом!

В Сербии катаются на лыжах. Здесь есть несколько горнолыжных курортов. Туристы особенно ценят приятное соотношение цена - качество. На курорте Стара Планина прекрасные трассы разного уровня, нет очередей на подъемники (куда делись все эти многочисленные гости отеля?), а цены на скипас и вовсе кажутся после Альп шуточными. На неделю катаний он стоит 11 000 рублей.

Сервисмены подберут правильные ботинки на самые капризные ноги (лично мне из-за особенностей стопы пришлось трижды менять обувь). А опытные инструкторы обучат мастерству.

Я, честно признаться, до поездки в Стару Планину ни разу не стояла на горных лыжах. И после истории с ботинками и вовсе было подумала, что это ну совсем не мое. Но инструктор Даница (в прошлом успешная спортсменка, а сейчас - филолог, изучающий в университете русский язык) быстро научила азам и заставила полюбить этот вид спорта. Мы с азартом съезжали с маленькой горки, лихо обгоняя малышей (тут бесплатная школа для детей от 4 до 10 лет). Ничего, в следующий раз попросимся на зеленый склон!

В сети Стара Планина три отеля, один из которых — «Стара Планина Бабий зуб» - поражает уютом и ценами. Это крохотный «охотничий» домик с камином и смешными ценами — 18 евро за проживание и завтрак! И главное, отель Стара Планина — отель «петфрендли», то есть тут можно жить с мелкими питомцами.

Небольшой отельчик "Стара Планина Бабий Зуб" - место уютное и весьма бюджетноеФото: Оксана ФОМИНА

Самый большой отель сети находится на высоте 1470 м. Когда поднимаешься на подъемнике на вершину, попадаешь... в облако. Впечатления непередаваемые: будто в молоке скользишь!

Русских туристов в Стара Планине можно пересчитать по пальцам. Но это точно явление временное. В отеле есть раннее бронирование и уже сейчас можно купить туры на следующий сезон. Кстати, тут и Новый год отметить. Праздничный банкет проводят два раза 31 декабря и 1 января. И каждый раз - множество перемен блюд и богатая развлекательная программа.

Настоящим открытием стала информация о том, что этот горнолыжный курорт очень популярен... летом. Туристам предлагают множество эко-маршрутов, йога-заезды, на которых инструкторы-профессионалы проводят занятия на свежем воздухе у открытого бассейна. А некоторые туристы приезжают, чтобы увидеть красивые водопады и... пасущийся табун диких лошадей. Диких лошадей в центре Европы! В самую жаркую погоду в Стара Планине температура воздуха не поднимается выше 27 градусов.

Некоторые туристы приезжают специально, чтобы увидеть эти красивые водопадыФото: Оксана ФОМИНА

Старинный Пирот: ковры с секретом

Первое упоминание о городе Пироте относится к II веку нашей эры. Сейчас в городе проживает около 50 тысяч человек.

Гордость Пирота — чилим. Любители ковров узнают слово «килим». Так называют ковер с двусторонним рисунком. В Пироте ковроткачеством занимаются сотни лет. И это настоящее искусство. Чтобы ткать ковры, надо обладать особыми свойствами характера. По сути, мастерицы творят волшебное полотно, своего рода оберег. Ткут его из шерсти. Считается, что каждый ковер обладает особыми свойствами. Орнамент одних защищает от дурных людей и сглаза. Другой - притягивает деньги, удачу. Третий - наделяет мужской силой.

Знаменитые пиротские коврыФото: Оксана ФОМИНА

Только представьте, за месяц, если сидеть за ткацким станком весь день, мастерица соткет всего-то 1 метр! Обойдется он в 300 евро. И, кстати, прийти вот так вот и выбрать, купить такой чилим нельзя. Заказы расписаны на месяцы вперед.

За месяц мастерица успевает соткать всего 1 метр ковра!Фото: Оксана ФОМИНА

Еще одна достопримечательность Пирота - древняя крепость. Она стоит там с XIV века. Сейчас это памятник истории и архитектуры, а когда-то - мощнейшее средство защиты от врагов.

Станинная пиротская крепостьФото: Оксана ФОМИНА

Братья по вере

Мозаика в Храме святого Саввы в самом сердце БелградаФото: Оксана ФОМИНА

Сербия богата православными храмами и монастырями. Богослужения понятны россиянам и это настраивает на особую волну.

Наверное самый впечатляющий собор страны - Храм святого Саввы, посвященный первому сербскому архиепископу и национальному герою Сербии Святому Савве (1169–1236). Он стоит в центре Белграда. Внутри — неописуемая красота! Именно там на недавней встрече президенты России и Сербии Путин и Вучич символически заканчивали мозаичный образ Спаса нерукотворного.

А в белградской русской церкви Святой Троицы можно не только помолиться, рассмотреть старинные образы, но и увидеть могилу белого генерала, барона Петра Врангеля. Он умер в Брюсселе, а позже его тело доставили в Сербию.

Белградская русская церковь Святой ТроицыФото: Оксана ФОМИНА