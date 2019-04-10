Александр Макаров: «Чтобы сделать из Арктики Эльдорадо, нужны годы тяжёлой работы»

Эпоха изучения Арктики с помощью научных станций на дрейфующих льдинах, которая началась во времена Папанина, фактически завершилась. Из-за изменений климата высаживать полярников на лёд стало небезопасно. В 2021 году в распоряжение учёных поступит уникальное судно – ледостойкая самодвижущаяся платформа проекта 00903 «Северный полюс». Это огромная плавучая обсерватория для выполнения работ в Арктике, она будет вмораживаться в лёд и свободно дрейфовать в высоких широтах. Но пока платформа строится, российские учёные продолжают полярные исследования.

В этом году запущен уникальный проект – комплексная морская экспедиция «ТРАНСАРКТИКА 2019».

- Экспедиция будет состоять из четырёх этапов, – говорит директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров. – Первый начнётся на нашем научно-экспедиционном судне «Академик Трёшников». Судно войдёт в лёд севернее архипелага Земля Франца-Иосифа, откуда начнётся дрейф. На борту мы будем оттачивать технологии проведения исследований, которые в дальнейшем реализуем на платформе «Северный полюс». Помимо этого, во время дрейфа на специально организованной ледовой станции мы будем проводить междисциплинарные исследования природной среды. В середине мая начнётся второй этап экспедиции, он пройдёт в Баренцевом море на научно-экспедиционном судне «Михаил Сомов» Северного управления Гидрометслужбы.

На борту научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» в рамках третьего этапа пройдет образовательный проект для студентов. Ребята примут участие в экспедиционных исследованиях экосистем арктических морей и побережий, и получат практические навыки, которые пригодятся им в работе на платформе и в различных учреждениях Росгидромета.

В четвёртом этапе задействовано научно-исследовательское судно «Профессор Мультановский» Дальневосточного научно-исследовательского института Росгидромета. Наши коллеги проведут работу по восстановлению регулярной системы государственного комплексного мониторинга состояния и загрязнения природной среды окраинных арктических морей России – от Чукотского до Баренцева. Выход судна в рейс намечен на июль текущего года.

- Дрейфующие льдины, с которых надо было постоянно кого-то спасать, остались в прошлом. У людей, которые в детстве зачитывались романом «Два капитана», возникает вопрос: значит теперь в Арктике останется меньше места для героизма?

- Я скажу со своей прагматической точки зрения: если никого не нужно спасать, значит мы хорошо подготовились. Здорово, что у нас принципиально новые условия по безопасности, комфорту, связи, но при этом всё равно нужно понимать, что люди работают в невероятно тяжёлых природных условиях. Это лютый холод, полярная ночь и так далее. Полярники почти как космонавты

- Насколько такого рода экспедиция важна для России?

- Эта экспедиция возобновляет традицию морских судовых исследований на акватории Северного Ледовитого океана. Почему это важно? Вы знаете, что сейчас в Арктике, прежде всего в Обской губе, активно разрабатываются проекты по добыче природных ископаемых. А значит, грузопоток на акватории Северного морского пути будет расти. Чтобы обеспечить безопасность таких проектов, мы обязаны обладать опережающим знанием. Мы должны понимать, как увеличивающийся грузопоток влияет на природную среду и наоборот. Фундаментальные исследования крайне необходимы для того, чтобы быть на шаг впереди, знать, что будет в Арктике завтра. Кроме того, могу сказать, что результаты, полученные по океанологии и метеорологии, сразу будут использованы в оперативной прогностической деятельности Росгидромета.

- Можете рассказать про самые «вкусные» исследовательские программы этой экспедиции?

- Во-первых, у нас само судно «Академик Трёшников» является измерительным комплексом. В корпус судна вмонтированы тензометрические датчики для оценки воздействия льда на корпус судна. Эти данные имеют ключевое значение для проектирования новых арктических судов.

Второе: мы будем работать на границе влияния арктических и атлантических вод. И, если нам удастся описать характер распределения атлантических вод, мы будем лучше понимать циркуляцию вод в Арктике.

Третье: у нас прогностические климатические модели для высокоширотной Арктики имеют не очень хорошую детализацию, а новые актуальные данные помогут их улучшить. Все эти исследования будут выполняться в рамках долгосрочной программы, в экспедиции мы сделаем небольшой шажок, а основная работа продолжится на платформе.

Есть ещё одно важное направление – это изучение свойств и динамики морского ледяного покрова. Работы запланированы на апрель-май, когда максимальные мощности льда потихоньку начинают уменьшаться. Знание о характеристике дрейфа льда в Арктике и особенностях распределения льдов разного возраста ценно для прогнозов по ледовой обстановке.

В целом у нас разработана широкая комплексная программа, в ней примут участие более 50 научных сотрудников из организаций Росгидромета, академических институтов, системы МЧС.

- Сможет ли глобальное потепление кардинально изменить ситуацию с освоением Арктики?

- Это сложный вопрос. Площадь льда действительно уменьшается: в 2007 и в 2012 годах мы наблюдали минимумы этих значений, затем наступила некая стабилизация. А с другой стороны, в последние два года в восточном секторе Арктики были очень тяжёлые ледовые условия, там появился толстый лёд. И несмотря на то, что потепление приводит к уменьшению площади льда, количество опасных ледовых условий наоборот растёт: становится больше айсбергов и дрейфующего льда. Понятно, что климатические изменения есть, но нельзя однозначно сказать, что мы открыли арктическое Эльдорадо – новый транспортный коридор. Для этого ещё многое нужно сделать. Прежде всего, необходимо провести качественные научные исследования, чтобы навигация на Северном морском пути стала безопаснее.