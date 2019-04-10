2019-04-10T17:19:04+03:00
В мире

В Англии гадкого утёнка запретили за «расизм»

Шоколадный сувенир в виде птенца черного цвета посчитали «оскорблением меньшинств»
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Съедобный подарок состоял из трёх фигурок, выполненных из разных сортов шоколадаСъедобный подарок состоял из трёх фигурок, выполненных из разных сортов шоколада
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Туманный Альбион славится «специфическим британским юмором», однако раз в год и сапожник оказывается без сапог. В смысле, в старейшей демократии Европы шутить можно, но, как теперь выяснилось, не на всякую тему. Национальная сеть супермаркетов Waitrose «по многочисленным просьбам трудящихся» была вынуждена убрать с полок пасхальный сувенир — набор шоколадных утят.

Съедобный подарок состоял из трёх фигурок, выполненных из разных сортов шоколада: коричневого, жёлтого, чёрного. И с подписями: «Кудрявый». «Пушистый». «Гадкий». Что произошло дальше — вы поняли. «Чёрного гадкого утёнка» посчитали «расизмом» и «оскорблением национальных меньшинств», кои в количестве многих миллионов живут в королевстве уже десятилетиями. Хотя это всего лишь классический сюжет из одноименной сказки Ханса Кристиана Андерсена, которая пока вроде бы не запрещена.

Другие англичане, правда, расстроились, оставшись без привычных пасхальных сувениров. Тогда магазин этот набор всё-таки в продажу вернул. Но уже без «идеологически вредных» надписей.

Ранее похожий скандал, как сообщала «КП», разразился в США. Активисты в городе Корсикана (штат Техас) потребовали убрать с детской площадки чёрную обезьяну в клетке (в смысле, арт-объект в виде декоративной статуи), потому что это, дескать, расизм. То, что эта композиция простояла здесь уже почти 20 лет, «борцов за справедливость» не смутило.

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В городе Корсикана (штат Техас) вспыхнул скандал: местные жители посчитали декоративную статую на детской площадке в городском парке «проявлением расизма». Скульптура представляла собою чёрную, как смоль, фигуру гориллы в человеческий рост, заключённую в клетку. Арт-объект был установлен 19 лет назад и ранее воспринимался лишь как забавная деталь городского пейзажа. Даже металлическая решётка, за которую упрятали гориллу, несла чисто практический смысл: статуя достаточно лёгкая, играющие дети могли случайно опрокинуть её и травмироваться. Поэтому высшего примата и заключили в такой защитный кокон. И вот теперь горожане усмотрели здесь оскорбление устоев. Кто конкретно выступил инициатором борьбы с чёрной обезьяной, местные СМИ не сообщают, но, судя по всему, то были многочисленные в последнее время активисты — «борцы за социальную справедливость» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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