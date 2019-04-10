Бариста "Кофемании": самым агрессивным был Кокорин-младший

Пресненский суд продолжает слушания по делу футболистов-дебоширов Александра Кокорина и Павла Мамаева. В среду, 10 апреля, инстанция заслушала свидетелей, которые не связаны со спортсменами. Первым из них был бариста "Кофемании" Андрей Андрацкий. Молодой худощавый человек в стильном плаще пытался рассказать все, что он видел из-за стойки.

- Компания вела себя шумно. Звучал мат. Не по формату нашего заведения, - заявил бариста. - Самым агрессивным был вот правый последний. Он нанес удар.

- Правый последний - это я, - смущенно улыбаясь уточнил Кирилл Кокорин.

Адвокаты вцепились в свидетеля хваткой породистых терьеров, и мотали его уточняющими вопросами до изнеможения.

Где кто стоял? Под каким углом? Сколько весит стул? Какой ножкой куда попали?

- У вас же есть видео, где есть все эти детали! - в какой-то момент сорвался бариста. - Я себя чувствую просто идиотом!

В какой-то момент баристу достали совсем.

- Я видел как в какой-то момент ножка стула точно попало в лицо! - повысил голос свидетель.

- Замечательная фантазия! - среагировала одна из адвокатов.

А в какой-то момент вступил в разговор Павел Мамаев.

- Вы когда-нибудь употребляли наркотики? - поинтересовался он у бариста.

- Нет, никогда.

- Готовы пройти обследование?

Клетка, где находятся подсудимые небольшая – примерно 2 на 3 метра.Фото: ТАСС

- Да.

- Вы можете сказать, что я участвовал в конфликте? - Мамаев

- Я не помню. Несмотря на свои татуировки вы не такая приметная личность. Вы же все были все в балахонах.

- А вы реально видели, что Кирилл Кокорин нанес удар? - пошел в атаку адвокат младшего из братьев.

- Я точно это видел. Потому что он выскочил из-за спины и ударил, так мужчины не делают...Мне кажется, что вы меня спрашиваете - это маразм, еще раз не выдержал свидетель.

- Это не маразм. Это по-другому называется, - сказала судья.

А потом адвокаты настояли на том, чтобы прочитать протокол допроса, проведенного 6 месяцев назад. И там свидетель говорил, что не видел моментов удара и не знает кто их наносил.

- Вы не состоите на учете в психо-неврологическом диспансере? - спросил адвокаты.

- Вы не встречались перед судом со следствием? - наступали они. - А кто вам звонил? А кто приглашал? А как? А может у вас проблемы с памятью? И чем вы можете объяснить расхождения в своих же показаниях?

Это была мощная атака. Ее можно было признать успешной.

- Ну мне это нафиг не нужно! - вспылил наконец свидетель. - Да мне все равно, что они там делали! А посмотрел поржал и забыл. А теперь я должен что-то вспоминать! Возможно, я сейчас путаю, что видел во время конфликта, и потом, то что видел на видео.

Кажется адвокаты были довольны.

В результате защитники уломали свидетеля, что что-то он мог додумать, а не видел сам.

А потом бариста пожаловался, что ему уже в соцсетях шлют издевательские цитаты. Когда же свидетель покидал зал, он бросил раздраженно напоследок:

- Веселая у вас тут тусовка!

Еще бы. Недаром у Павла Мамаева настроение с каждым днем все лучше и лучше.

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