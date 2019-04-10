Второй день суда над Мамаевым и Кокориным: Свидетели меняют показания, а Павел все больше улыбается
Суд продолжил слушание по делу Кокорина и Мамаева сегодня, 10 апреля, продолжил свою работу. И снова по большей части выступали свидетели, а адвокаты хотели смотреть видеозаписи происшедшего. Почему так настойчивы защитники в этой своей просьбе включить видео? Может, там какие-то облегчающие вину кадры? Но всем остается только ждать и неизвестно сколько - за день успевают допросить всего нескольких свидетелей, а их в этом деле 45!
Краткое содержание предыдущих серий
День накануне суд слушал первых из них. И честно говоря, оно стоило того. Хмурое утро 8 октября 2018 года, когда компания из четырех подсудимых (братьев Кокориных, Мамаева и Протасовицкого), двух их друзей (Григоряна и Куропаткина) и нескольких примкнувших к ним девушек слонялась по Москве, заиграло ярчайшими подробностями. Многие из них точно войдут в анекдоты и превратятся в крылатые выражения.
Например, свидетель Карен Григорян (друг Александра Кокорина, который был с ним в этот день, но не дрался, потому и оказался по другую сторону клетки), с помощью точных и безжалостных вопросов прокурора восстановил детали вечеринки. Григорян рассказал, как компания вышла из клуба «Эгоист», и одна девушка села в первую попавшуюся машину со словами «Ты нас повезешь?».
Кокорин и Мамаев в суде на рассмотрении их дела.
«Я таких петухов не вожу!» - ответил водитель, и через несколько минут за эти слова превратился в потерпевшего. А его фраза навсегда вошла в цитатник российского футбола.
Компания, впрочем, сразу не оценила вклад водителя в культуру, Павел Мамаев попросил ответить за свои слова, схлопотал от него удар «в область шеи и челюсти», постарался ударить в ответ, промахнулся и началась погоня за потерпевшим. Закончилась она самым неожиданным образом: водитель оказался на асфальте, а сверху на нем лежала одна одна из девушек из компании футболистов. «Я хотела защитить его своим телом от ударом», - сообщила она, оказавшись старинной знакомой Кокорина-старшего Екатериной Бобковой.
Павел Мамаев перед началом судебного заседания 10 апреля 2019 г. Фото Антон Новодережкин/ТАСС
Но так утро только начиналось. Потом была «Кофемания», где компания тоже нехило расслаблялась.
- Вы сидели верхом на Кокорине-старшем? – спрашивала прокурор свидетельницу Бобкову.
- Вы целовались с ним?
- Не помню, - отбивалась та.
- Вы становились перед ним на колени под столом и совершали поступательные движения, имитирующие интимную близость? – не отставала обвинитель.
- Нет, - поле паузы отвечала свидетельница. Уж она то точно знала, что в зале сидит мать ребенка Кокорина Дарья Валитова.
- Вы испытывали в тот момент влечение к Кокорину-старшему?
- Я лесбиянка! Я не испытываю влечения к мужчинам! – свидетельница Бобкова явно была настроена давать бой.
- Вы втирали что-то в десна?
- Я не употребляю наркотики. Я и так волшебная! – выдала подруга Кокорина еще одну крылатую фразу.
И как-то само собой выяснились детали происшедшего в «Кофемании». Компания решила, что пришедший туда чиновник Пак похож на корейского исполнителя композиции «Гангам-Стайл», исполнили ее и сообщили об этом самому чиновнику.
«А вы похожи на кучку …», - ответил Пак, и тоже вскоре стал пострадавшим. Кокорин-старший подошел к нему со стулом в руке, попросил повторить, что тот сказал, и услышав еще раз, нанес удар мебелью.
Глава департамента Минпромторга Денис Пак. Фото Антон Новодережкин/ТАСС
Дальше крики, обливание чем-то друг друга, битье посуды… Ну и в общем-то все. Остальное – детали.
Кокорин: То, что она лесбиянка только вы вчера узнали
Какой мог быть первый вопрос к Кокорину от журналистов перед началом следующего заседания? Правильно, как на все эти "имитации половой близости" среагировала его жена.
А что она узнала? - пожимал плечами Александр. - То что она (вчерашняя свидетельница - прим.авт) - лесбиянка? Это только вы вчера узнали то, что полгода назад было. Вы только пишете, кто в чем одет был.
На счет одеть - это не только мы пишем. Про одежду чаще всего спрашивают свидетелей прокурор и адвокаты. То и дело они уточняют, в какой обуви был Кокорин в ту ночь. Все говорят, что в ярких кроссовках с оранжевыми то ли шнурками то ли вставками. И сдались им эти кроссовки? Или они будут иметь значение потом?
А уж на что все точно обратили внимание, так это на новую прическу Кокорина-старшего. Она коротка и модная. Интересно, в каком СИЗО стригут так модельно?
А у Мамаева только успехи спросить:
- Как настроение?
- С каждым днем все лучше и лучше.
Свидетель Курочкин: Я садился на Кокорина, потому что он мне друг.
А в целом допрос нового свидетеля проходил точно так же, как и предыдущих. Первым из них был Геннадий Курочкин - тот самый Гена, который в "Кофемании" садился верхом на Кокорина.
- Он мне друг. - объяснял свидетель. - Я просто сел, встал, посмеялись над этим.
- Это нормально, как вы считаете?
- Я считаю, да. Для адекватных нормальных людей это нормально. Мы сидели, общались, смеялись.
Супруги футболистов Дарья Валитова и Алана Мамаева в здании Пресненского районного суда. Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Весело иногда было и в зале суда.
- Как вы разговаривали с Паком? - спрашивали свидетеля.
- Ртом, - отвечал он.
- Что вы пили и ели? Меня интересуют алкогольные напитки.
- То есть, пельмени не интересуют?
Кажется, этот свидетель не волновался, как первые. И было понятно, почему у Мамаева настроение лучше с каждым днем.
Свидетели меняют показания
Ну а главная интрига допроса свидетелей сейчас в том, что их показания разнятся с теми, что они давали следователям.
- Вы читали, что подписывали? - спрашивали у Куропаткина.
- Читал, но я в тот момент не мог читать нормально. Мы 16 часов там находились без еды.
- 16 часов без еды?
- Да, мы просто так сидели с одной водой.
Накануне про это же говорили и другие свидетели. А Екатерина Бобкова вообще заявляла, что не узнает свои подписи на нескольких протоколах допросов.
Вот про это и бьются сейчас прокурор адвокаты. И для тех и для других это важно.
Адвокат Кокорина: Я не говорила про смерть отца Пака
А в перерыве адвокат Кокорина Татьяна Стукалова разносила прессу. Кто-то написал с ссылкой на нее, что отец Пака умер, и защитница требовала опровержения:
- Я не говорила такого! Эта фраза вообще про другое дело! Я вообще не знаю эту семью. Я видела этого человека один раз на очной ставке!
Нервы все-таки не железные у всех.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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