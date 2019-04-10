Второй день суда над Мамаевым и Кокориным: Свидетели меняют показания, а Павел все больше улыбается

Суд продолжил слушание по делу Кокорина и Мамаева сегодня, 10 апреля, продолжил свою работу. И снова по большей части выступали свидетели, а адвокаты хотели смотреть видеозаписи происшедшего. Почему так настойчивы защитники в этой своей просьбе включить видео? Может, там какие-то облегчающие вину кадры? Но всем остается только ждать и неизвестно сколько - за день успевают допросить всего нескольких свидетелей, а их в этом деле 45!

Краткое содержание предыдущих серий

День накануне суд слушал первых из них. И честно говоря, оно стоило того. Хмурое утро 8 октября 2018 года, когда компания из четырех подсудимых (братьев Кокориных, Мамаева и Протасовицкого), двух их друзей (Григоряна и Куропаткина) и нескольких примкнувших к ним девушек слонялась по Москве, заиграло ярчайшими подробностями. Многие из них точно войдут в анекдоты и превратятся в крылатые выражения.

Например, свидетель Карен Григорян (друг Александра Кокорина, который был с ним в этот день, но не дрался, потому и оказался по другую сторону клетки), с помощью точных и безжалостных вопросов прокурора восстановил детали вечеринки. Григорян рассказал, как компания вышла из клуба «Эгоист», и одна девушка села в первую попавшуюся машину со словами «Ты нас повезешь?».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/702108" frameborder="0"></iframe> Кокорин и Мамаев в суде на рассмотрении их дела.

«Я таких петухов не вожу!» - ответил водитель, и через несколько минут за эти слова превратился в потерпевшего. А его фраза навсегда вошла в цитатник российского футбола.

Компания, впрочем, сразу не оценила вклад водителя в культуру, Павел Мамаев попросил ответить за свои слова, схлопотал от него удар «в область шеи и челюсти», постарался ударить в ответ, промахнулся и началась погоня за потерпевшим. Закончилась она самым неожиданным образом: водитель оказался на асфальте, а сверху на нем лежала одна одна из девушек из компании футболистов. «Я хотела защитить его своим телом от ударом», - сообщила она, оказавшись старинной знакомой Кокорина-старшего Екатериной Бобковой.

Павел Мамаев перед началом судебного заседания 10 апреля 2019 г. Фото Антон Новодережкин/ТАСС

Но так утро только начиналось. Потом была «Кофемания», где компания тоже нехило расслаблялась.

- Вы сидели верхом на Кокорине-старшем? – спрашивала прокурор свидетельницу Бобкову.

- Вы целовались с ним?

- Не помню, - отбивалась та.

- Вы становились перед ним на колени под столом и совершали поступательные движения, имитирующие интимную близость? – не отставала обвинитель.

- Нет, - поле паузы отвечала свидетельница. Уж она то точно знала, что в зале сидит мать ребенка Кокорина Дарья Валитова.

- Вы испытывали в тот момент влечение к Кокорину-старшему?

- Я лесбиянка! Я не испытываю влечения к мужчинам! – свидетельница Бобкова явно была настроена давать бой.

- Вы втирали что-то в десна?

- Я не употребляю наркотики. Я и так волшебная! – выдала подруга Кокорина еще одну крылатую фразу.

И как-то само собой выяснились детали происшедшего в «Кофемании». Компания решила, что пришедший туда чиновник Пак похож на корейского исполнителя композиции «Гангам-Стайл», исполнили ее и сообщили об этом самому чиновнику.

«А вы похожи на кучку …», - ответил Пак, и тоже вскоре стал пострадавшим. Кокорин-старший подошел к нему со стулом в руке, попросил повторить, что тот сказал, и услышав еще раз, нанес удар мебелью.

Глава департамента Минпромторга Денис Пак. Фото Антон Новодережкин/ТАСС

Дальше крики, обливание чем-то друг друга, битье посуды… Ну и в общем-то все. Остальное – детали.

Кокорин: То, что она лесбиянка только вы вчера узнали

Какой мог быть первый вопрос к Кокорину от журналистов перед началом следующего заседания? Правильно, как на все эти "имитации половой близости" среагировала его жена.

А что она узнала? - пожимал плечами Александр. - То что она (вчерашняя свидетельница - прим.авт) - лесбиянка? Это только вы вчера узнали то, что полгода назад было. Вы только пишете, кто в чем одет был.

На счет одеть - это не только мы пишем. Про одежду чаще всего спрашивают свидетелей прокурор и адвокаты. То и дело они уточняют, в какой обуви был Кокорин в ту ночь. Все говорят, что в ярких кроссовках с оранжевыми то ли шнурками то ли вставками. И сдались им эти кроссовки? Или они будут иметь значение потом?

А уж на что все точно обратили внимание, так это на новую прическу Кокорина-старшего. Она коротка и модная. Интересно, в каком СИЗО стригут так модельно?

А у Мамаева только успехи спросить:

- Как настроение?

- С каждым днем все лучше и лучше.

Свидетель Курочкин: Я садился на Кокорина, потому что он мне друг.

А в целом допрос нового свидетеля проходил точно так же, как и предыдущих. Первым из них был Геннадий Курочкин - тот самый Гена, который в "Кофемании" садился верхом на Кокорина.

- Он мне друг. - объяснял свидетель. - Я просто сел, встал, посмеялись над этим.

- Это нормально, как вы считаете?

- Я считаю, да. Для адекватных нормальных людей это нормально. Мы сидели, общались, смеялись.

Супруги футболистов Дарья Валитова и Алана Мамаева в здании Пресненского районного суда. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Весело иногда было и в зале суда.

- Как вы разговаривали с Паком? - спрашивали свидетеля.

- Ртом, - отвечал он.

- Что вы пили и ели? Меня интересуют алкогольные напитки.

- То есть, пельмени не интересуют?

Кажется, этот свидетель не волновался, как первые. И было понятно, почему у Мамаева настроение лучше с каждым днем.

Свидетели меняют показания

Ну а главная интрига допроса свидетелей сейчас в том, что их показания разнятся с теми, что они давали следователям.

- Вы читали, что подписывали? - спрашивали у Куропаткина.

- Читал, но я в тот момент не мог читать нормально. Мы 16 часов там находились без еды.

- 16 часов без еды?

- Да, мы просто так сидели с одной водой.

Накануне про это же говорили и другие свидетели. А Екатерина Бобкова вообще заявляла, что не узнает свои подписи на нескольких протоколах допросов.

Вот про это и бьются сейчас прокурор адвокаты. И для тех и для других это важно.

Адвокат Кокорина: Я не говорила про смерть отца Пака

А в перерыве адвокат Кокорина Татьяна Стукалова разносила прессу. Кто-то написал с ссылкой на нее, что отец Пака умер, и защитница требовала опровержения:

- Я не говорила такого! Эта фраза вообще про другое дело! Я вообще не знаю эту семью. Я видела этого человека один раз на очной ставке!

Нервы все-таки не железные у всех.

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