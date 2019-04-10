Пьяных водителей приравняют к убийцам

Борьба с пьянством за рулем становится все более жесткой. Верховный суд России и правительство поддержали ужесточение уголовной ответственности для водителей, которые, употребив алкоголь, сели за руль. Отныне их собираются наказывать, как настоящих убийц. Такой законопроект в Госдуме собираются внести в этом году.

Сейчас гонщики, «под мухой» сбившие человека, отделываются 2-3 годами колонии. По предложению думцев, эти сроки увеличатся в разы. Если из-за пьяного водителя пострадавший получил тяжкие увечья - виновный отхватит тюремный срок от 3 до 7 лет. В случае гибели человека - от 5 до 12 лет. Если погибло два и более человек - от 8 до 15 лет. Именно такое наказание у нас предусмотрены за умышленное убийство.

Преступников планируют также лишать транспорта. Он пойдет на погашение материального ущерба семьям погибших и лечение пострадавших. Как отмечают эксперты, меры назрели давно. По данным МВД России ежегодно более 4,5 тысячи человек погибают в ДТП по вине пьяных водителей, и более 25 тысяч человек получают травмы, в том числе и очень тяжелые.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Штрафы за превышение скорости увеличат в шесть раз

С таким радикальным предложением выступило представитель ГИБДД на слушаниях в Госдуме.

- Мы предлагаем кратно увеличить размер штрафа за превышение скорости в пределах 20-40 км/ч до 3 тысяч рублей, - заявил замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения, полковник Олег Понарьин.

Одновременно с повышением штрафов ГИБДД предлагает лишить лихачей, неоднократно превышающих скорость, возможности экономить, оплачивая штрафы со скидкой в 50%.

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