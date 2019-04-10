За десять дней в Москве поймали более ста пьяных таксистов

С очередным отчетом выступил столичный Департамент транспорта в лице заместителя руководителя Дмитрия Пронина. По его словам, десять дней назад в столице стартовала операция «Таксист», в ходе которой сотрудники ГИБДД останавливали желтые машины для проверки. Результаты печальные. 119 человек были в зюзю пьяные. 312 бомбили без водительского удостоверения. Ещё 9 находились в розыске (их задержали). Эти цифры как нельзя лучше говорят о ситуации на рынке такси.

Невольно рисуется портрет московского водителя. Это киргиз, не знающий русского языка и лишенный прав за езду в нетрезвом виде. А также разыскиваемый полицией (за грабеж пассажира, например).

Более половины таксистов оказались иностранцами (а проверили 100 тысяч человек). В основном из Центральной Азии. Машины взяли в аренду (1500 рублей в сутки). Без всяких проблем подключились к агрегаторам. И на линию.

- У нас, согласно закону, работать с иностранными правами запрещено, - рассказал «КП» руководитель движения «Стоп-Нелегал» Евгений Грэк. - Исключение - граждане Белоруссии, Киргизии и Казахстана. И вот однажды был такой случай. Один водитель купил на рынке киргизские права. Пошёл за картошкой, овощами. И заодно удостоверение взял. Но оно оказалось поддельным. При подключении к системе агрегатор заявил, что в номере на правах не хватает одной цифры. Бомбила взял фломастер, наобум дописал и в тот же день начал принимать заказы.

По словам Пронина, чтобы навести порядок в этой сфере, нужен четкий закон о такси. Кстати, его проект уже приняли в Госдуме в первом чтении. По новым правилам, машины перевозчиков не должны быть полностью желтыми (достаточно фонаря на крыше и цветографической схемы на дверях). Перед рейсом техобслуживание автомобиля и медосмотр водителя обязательны. Агрегатор сможет кидать заказы только лицензированным водителям - то есть тем, у кого есть официальное разрешение. Также агрегатору в обязательном порядке придётся регистрироваться в РФ, в том числе иностранным компаниям. В случае нарушения закона их будут штрафовать (до полумиллиона рублей) либо приостанавливать деятельность. Для этого придётся внести поправки в административный кодекс.

- Ситуация, конечно, патовая, - рассказал «КП» координатор движения «Синие Ведерки» Петр Шкуматов. - Ею недовольны все. И водители. Которые работают по 18 часов в сутки. И получают только на хлеб. И пассажиры. Которые постоянно рискуют и находятся в неведении, кто к ним приедет, нормальный водитель или уголовник. И страховые компании. Потому как количество ДТП с участием такси растёт (в 2017 году - 607, в 2018 - 764, - прим. ред). И даже агрегаторы. Которые завалены исками и жалобами со всех сторон. Я считаю, что нужно собрать рабочую группу, в которую входили бы не только депутаты с чиновниками, но и представители таксопарков с агрегаторами, водители, пассажиры, общественники. Без нормального регулирования эту отрасль не спасти. Бомбила, приехавший в Москву с фальшивыми правами, это не такси.

Напомним также, что пару недель назад руководитель Дептранса Максим Ликсутов заявил, что контролировать работу агрегаторов его ведомство не может.

- Мы намереваемся разработать онлайн-платформу, на которой можно будет отслеживать передвижения водителей, - сказал он. - Но без закона о такси заставить агрегаторы предоставлять такую информацию мы не вправе. Хотя попросить можем. Некоторые из них уже выразили согласие и готовы сотрудничать.

Новый сервис позволит блокировать водителя спустя восемь часов его работы. Сейчас, даже если какой-нибудь сознательный оператор это делает, водитель просто переходит к другому агрегатору. И пашет сутками напролет.

Таксисты к такому нововведению относятся скептически. Ибо большинство из них за восемь часов успевают только отбить аренду машины и бензин. А жить на что?

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