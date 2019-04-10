Аякс - Ювентус 1:1. Обзор матча 10 апреля 2019: счет, голы, статистика игроков

10 апреля в Амстердаме прошел первый матч четвертьфинала Лиги Чемпионов. "Аякс" на поле своей огромный "Йохан Кройфф Арены" принимал туринский "Ювентус". Специально к этой игре успел восстановиться лидер итальянского гранда, который выносит всех у себя в национальном чемпионате - португалец Криштиану Роналду. Много говорили о том, что Роналду из-за травмы не сможет сыграть минимум в одной встрече этого противостояния. Однако же португалец постарался и был включен тренерами аж в стартовый состав на игру с "Аяксом".

Встреча "Аякса" и "Ювентуса" многими футбольным болельщиками ждалась с определенной долей романтики. В 90-е годы именно эти две команды бились за победу в Лиге Чемпионов, сыграв два финала подряд. И вот - римейк тех битв. "Ювентус" подошел к этой встрече невероятно мощным клубом, который сокрушает всех в чемпионате Италии. "Аякс" - дерзким выскочкой с отменным набором игроков, "грохнувшим" на прошлой стадии турнира сам мадридский "Реал". Причем, одержав победу на чужом поле со счетом 4:1!

Накануне поединка в Амстердаме немного пошумели фанаты обеих команд. Как писали голландские СМИ, фаны "Аякса" в ночь перед игрой шумели у гостиницы "Ювентуса", запуская фейерверки. А затем уже днем нарвались на наряд полиции, устроив беспорядки у стадиона своего клуба. А вот болельщиков "Ювентуса" просто выловили в Амстердаме - по некоторым данным были задержаны 120 фанов итальянской команды, у которых были изъяты холодное оружие и немало запрещенных предметов.

Старт поединка выдался невероятно сложным для "Ювентуса". "Аякс" смотрелся так мощно в первые минуты, что главный вопрос был прост - так где же Роналду? Лишь на 25-й минуте матча первый удар смогли нанести по воротам хозяев гости этого поединка, а спустя пять минут дал знать о себе уже и Роналду.

Криштиану открыл счет в этой игре на 45-й минуте. Однако уже на 30-й секунде второго тайма бразильский легионер "Аякса" Нерес поразил ворота "Ювентуса", сделав счет равным.

Дальше игра пошла не без преимущества "Аякса", но "Ювентус" держал оборону. Однако факт оставался фактом - так грозным итальянский топ-клуб в этом сезоне по ходу матча еще никто не "возил". Это признало немало специалистов, смотревших поединок.

- Футбол "Аякса" сегодня - настоящий подарок для всех болельщиков. Мне сложно представить, кто же может сегодня играть еще быстрее, - писал по ходу матча у себя в Твиттере известный итальянский медиаэксперт Танкреди Пальмери.

До конца поединка команды продолжили плотный обмен ударами. Но "Аякс" показал себя невероятно дерзко и мощно на фоне "Ювентуса".

Финальный свисток - матч завершается вничью 1:1. 16 апреля в Турине пройдет ответная игра.