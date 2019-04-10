2019-04-10T23:52:23+03:00
Спорт

Аякс - Ювентус 1:1. Обзор матча 10 апреля 2019: счет, голы, статистика игроков

Представляем вашему вниманию обзор матча четвертьфинала Лиги Чемпионов Аякс - Ювентус
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
"Аякс" в первой игре против "Ювентуса" - показал "зубы" в битве с грозным соперником."Аякс" в первой игре против "Ювентуса" - показал "зубы" в битве с грозным соперником.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

10 апреля в Амстердаме прошел первый матч четвертьфинала Лиги Чемпионов. "Аякс" на поле своей огромный "Йохан Кройфф Арены" принимал туринский "Ювентус". Специально к этой игре успел восстановиться лидер итальянского гранда, который выносит всех у себя в национальном чемпионате - португалец Криштиану Роналду. Много говорили о том, что Роналду из-за травмы не сможет сыграть минимум в одной встрече этого противостояния. Однако же португалец постарался и был включен тренерами аж в стартовый состав на игру с "Аяксом".

Встреча "Аякса" и "Ювентуса" многими футбольным болельщиками ждалась с определенной долей романтики. В 90-е годы именно эти две команды бились за победу в Лиге Чемпионов, сыграв два финала подряд. И вот - римейк тех битв. "Ювентус" подошел к этой встрече невероятно мощным клубом, который сокрушает всех в чемпионате Италии. "Аякс" - дерзким выскочкой с отменным набором игроков, "грохнувшим" на прошлой стадии турнира сам мадридский "Реал". Причем, одержав победу на чужом поле со счетом 4:1!

Накануне поединка в Амстердаме немного пошумели фанаты обеих команд. Как писали голландские СМИ, фаны "Аякса" в ночь перед игрой шумели у гостиницы "Ювентуса", запуская фейерверки. А затем уже днем нарвались на наряд полиции, устроив беспорядки у стадиона своего клуба. А вот болельщиков "Ювентуса" просто выловили в Амстердаме - по некоторым данным были задержаны 120 фанов итальянской команды, у которых были изъяты холодное оружие и немало запрещенных предметов.

Старт поединка выдался невероятно сложным для "Ювентуса". "Аякс" смотрелся так мощно в первые минуты, что главный вопрос был прост - так где же Роналду? Лишь на 25-й минуте матча первый удар смогли нанести по воротам хозяев гости этого поединка, а спустя пять минут дал знать о себе уже и Роналду.

Криштиану открыл счет в этой игре на 45-й минуте. Однако уже на 30-й секунде второго тайма бразильский легионер "Аякса" Нерес поразил ворота "Ювентуса", сделав счет равным.

Дальше игра пошла не без преимущества "Аякса", но "Ювентус" держал оборону. Однако факт оставался фактом - так грозным итальянский топ-клуб в этом сезоне по ходу матча еще никто не "возил". Это признало немало специалистов, смотревших поединок.

- Футбол "Аякса" сегодня - настоящий подарок для всех болельщиков. Мне сложно представить, кто же может сегодня играть еще быстрее, - писал по ходу матча у себя в Твиттере известный итальянский медиаэксперт Танкреди Пальмери.

До конца поединка команды продолжили плотный обмен ударами. Но "Аякс" показал себя невероятно дерзко и мощно на фоне "Ювентуса".

Финальный свисток - матч завершается вничью 1:1. 16 апреля в Турине пройдет ответная игра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Командный чемпионат мира по фигурному катанию 2019: танцы на льду, ритм-танец, прямая онлайн-трансляция 11 апреля 2019
Фигурное катание. Предлагаем вашему вниманию прямую онлайн-трансляцию: командный чемпионат мира по фигурному катанию 2019 в Фукуоке, танцы на льду, ритм-танец 11 апреля 2019
Манчестер Юнайтед – Барселона 10 апреля 2019: прямая трансляция матча 1/4 финала Лиги чемпионов по футболу
Футбол, матч Манчестер Юнайтед – Барселона. Прямая онлайн-трансляция состоится 10 апреля 2019 года. Состав команд, прогнозы букмекеров на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Аякс - Ювентус 10 апреля 2019: прямая онлайн-трансляция матча четвертьфинала Лиги Чемпионов по футболу
Футбол, матч Аякс - Ювентус 10 апреля 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 10 апреля 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч четвертьфинала Лиги Чемпионов по футболу
Новости 24
Небензя не позволил ограничить по времени свое выступление в СБ ООН
Дмитрий Рогозин: заказчики черного пиара против Роскосмоса – бывшие руководители отрасли
Умер актер театра «Современник» Геннадий Фролов
США возобновили поставки нефти из Венесуэлы
Правительство национального согласия опровергло сообщение о сбитом над Триполи самолете
Лидеры израильской оппозиции признали поражение на выборах
Депутаты ПАСЕ приняли резолюцию с призывом к России назначить собственную делегацию
Помпео заявил, что США не удалось убедить ЕС отказаться от "Северного потока - 2"
Молния ударила в авиалайнер при посадке в "Шереметьеве"
В Киеве обязали НАБУ возбудить уголовное дело против Юрия Луценко
Умерла Герлинда Каснер - мать канцлера Германии Ангелы Меркель
В День космонавтики однофамильцы Гагарина смогут бесплатно отметить праздник на ВДНХ
Трамп станет дедушкой в десятый раз в августе 2019 года
США заявили о желании продлить договор СНВ-3
Порошенко сдал анализы экспертам VADA
В Федерации автовладельцев прокомментировали предложение ГИБДД об увеличении штрафа за превышение скорости
У берегов Анталии нашли одно из самых древних торговых судов с 1,5 тонны медных слитков
Басманный суд арестовал имущество Абызова