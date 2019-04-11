Черная дыра Кэти Боуман

Стало известно, что фото черной дыры, обошедшее чуть ли не все мировые СМИ, появилось благодаря сообразительности Кэти Боуман (Katie Bouman) - выпускницы Массачусетского технологического института (Massachusetts Institute of Technology - MIT). Ведь именно она возглавляла команду, которая разработала хитрый алгоритм, позволивший, в итоге, получить изображение невероятно удаленного объекта. Девушка мгновенно стала невероятно популярной, как и её черная дыра. А фото - самой Кэти - сделалось вирусным. Камера запечатлела исследовательницу в тот момент, когда на экране компьютера впервые появилось то самое сенсационное изображение.

Это фото Кэти Боуман стало не менее известным, чем фото черной дыры.

Напомню, 10 апреля 2019 года были обнародованы первые в мире снимки черной дыры, расположенной в галактике М87, удаленной от Земли на 53 миллиона световых лет. Изображения продемонстрировали астрофизики обсерватории «Телескоп горизонта событий» (Event Horizon Telescope — ЕНТ. Она объединила в глобальную сеть несколько крупнейший радиотелескопов, разбросанных по разным континентам. Телескопы образовали «тарелку» небывалого размера, которая и позволила разглядеть черную дыру. А точнее её поверхность или горизонт событий, выражаясь астрономическим языком - область, из которой не может вырваться даже свет.

Кэти придумала, как синхронизировать вовлеченные в проект телескопы. Но главное: её стараниями был разработан алгоритм, который позволил визуализировать гигантский массив собранных данных в единое целое — то самое фото.

Шеп Доелман (Shep Doeleman) руководитель проекта ЕНТ из Гарварда (Harvard University) объяснил: получить фото черной дыры, расположенной в 500 миллионов триллионов километров от Земли, сложнее, чем прочесть газету, лежащую в Лос Анджелесе, глядя на неё из Вашингтона. Без Кэти это могло и не получиться.

Кэти Боумен — 29- лет. Она специалист по компьютерным наукам — изучала их в MIT. В черных дырах ничего не понимала и не понимает. Но затаив дыхание следила за завораживающим зрелищем — тем, как, повинуясь её алгоритму, на экране появлялось изображение того, чего прежде никто не видел.

Первую версию своего алгоритма Кэти разработала в 2016 году.

Кстати, фото черной дыры стало популярным объектом для художественного творчества в интернете. Кошачьи глаза и око Заурона, пожалуй, лучшие образцы.

Бездонные глаза кошки.