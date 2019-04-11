2019-04-11T07:10:29+03:00
Происшествия

В Москве на территории Храма Христа Спасителя случился пожар

Возгорание началось в бытовках и сопровождалось сильным задымлением
Юлия ДИВЕЕВА
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Пожар на территории храма Христа Спасителя. Фото очевидцевПожар на территории храма Христа Спасителя. Фото очевидцев
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Пожар произошел утром 11 апреля на территории Храма Христа Спасителя в Москве. Как сообщили kp.ru очевидцы, возгорание началось в бытовках церкви. Рядом со зданием Храма поднялся столб дыма.

По данным МЧС, огонь охватил 12 бытовок на общей площади около 80 квадратных метров. На место тут же выдвинулись пожарные бригады.

- Благодаря оперативному прибытию и грамотной слаженной работе пожарным удалось не допустить распространения огня и в 06.40 утра пожар был ликвидирован, - сообщает пресс-служба МЧС по Москве.

Данных о пострадавших в результате пожара нет.

Напомним, сайт kp.ru списал, что 5 апреля, пожар вспыхнул на мармеладной фабрике, расположенной на севере Москвы по адресу: Солнечногорская улица, дом 4, строение 12. По последним данным, площадь возгорания составила 30 квадратных метров. При этом обошлось без пострадавших.

Пожарные отреагировали оперативно. Звонок в дежурную часть поступил в 21:15 мск, а к 22:02 мск огонь уже удалось полностью ликвидировать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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