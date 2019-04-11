2019-04-11T12:48:20+03:00
Звезды

«Ее только что выписали»: Иосиф Пригожин рассказал об экстренной операции дочери Валерии

25-летней Анне Шульгиной потребовалось неотложное врачебное вмешательство
Юлия ХОЖАТЕЛЕВА
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Певица Валерия с дочкой.Певица Валерия с дочкой.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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О том, что у старшей дочери 50-летней певицы Валерии возникли серьезные проблемы со здоровьем, «КП» сообщала накануне. Анну Шульгину, дочь артистки от брака с продюсером Александром Шульгиным, срочно отвезли в клинику и провели экстренную операцию.

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Я хочу, чтобы вы знали, что я все читаю, все вижу.
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- Никто не думал-не гадал, что сегодня семь утра начнется со скорой, наркоза и операции. Только отошла до конца от наркоза. Все хорошо, с кем не бывает. Спасибо за теплые слова вам. Не терпится вернуться домой и продолжить работу над новыми релизами, - написала сама Анна в соцсети.

Поклонники семьи Валерии и Иосифа Пригожина здорово перепугались. Что произошло? И как чувствует себя девушка? На эти вопросы ответил продюсер.

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Огромное всем спасибо за все добрые пожелания и поздравления.
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- К великому счастью ее сегодня выписали и она только что поехала домой, - поделился хорошей новостью с «КП» Иосиф Пригожин. - Но была операция. Экстренно госпитализировали. Подробности не могу сказать, это конфиденциально. Сама захочет, расскажет. Она уже взрослая девочка. Но бывают такие экстренные ситуации. Позавчера ее забрали на «Скорой», ее срочно прооперировали и сегодня уже опустили. Экстренные ситуации бывают у всех:и у молоденьких, и у стареньких. Это непредсказуемо. Спасибо за беспокойство всем вашим читателям, что они так внимательно относятся к ситуация в нашей семье!

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Спасибо моей семье за бесконечную поддержку и веру в меня.
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Напомним, у Валерии и Иосифа Пригожина нет совместных детей. У Валерии трое детей от предыдущего мужа Александра Шульгина: 25-летняя Анна, 24-летний Артемий, 30-летний Арсений. У Иосифа Пригожина 29-летний сын Дмитрий и 22-летняя дочь Дана от первого брака, 20-летняя дочь Лиза от второго. Продюсер считает детей супруги своими.

ИСТОЧНИК KP.RU

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