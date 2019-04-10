Дочь Валерии cрочно прооперировали

Дочь Валерии была госпитализирована в Москве. 25-летнюю Анну Шульгину привезли в больницу на "скорой". Молодую певицу срочно прооперировали.

Анна Шульгина не сообщила, какое именно хирургическое вмешательство было проведено. Хранит молчание и ее звездная мама - певица Валерия.

После операции Анна лишь рассказала о своем состоянии. "Никто не думал-не гадал, что сегодня семь утра начнется со скорой, наркоза и операции. Только отошла до конца от наркоза. Все хорошо, с кем не бывает. Спасибо за теплые слова вам. Не терпится вернуться домой и продолжить работу над новыми релизами", - написала в своем блоге Шульгина.

anna_shulgina Анна Шульгина

Поклонники переживают за здоровье артистки и желают ей скорейшего выздоровления. После операции Анна придерживается диетического питания. Так, за сутки ей было разрешено съесть только бульон. "Когда на первый прием пищи за сутки ты смотришь, как на божество!", - отметила девушка.

Анна Шульгина родилась у Валерии в 1993 году от брака с продюсером Александром Шульгиным. Девушка всерьез увлечена музыкой. Она взяла себе сценический псевдоним SHENA. Близкие поддерживают ее во всех начинаниях.

Анна много лет встречается с рэпером Слэмом. Валерия долгое время не одобряла эти отношения. Впрочем, затем она изменила свое мнение, сказав, что именно благодаря молодому человеку ее дочь снова захотела записывать песни.