2019-04-11T13:16:48+03:00
Выборы президента Украины 2019

Украинский политолог о видео с грузовиком, "сбившим" Зеленского: Это сигнал — команде Порошенко отступать некуда

Эксперт считает, что пиарщикам Порошенко пришлось идти ва-банк [видео]
Игорь ЯКУНИН
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Кадр из предвыборного ролика Владимира Зеленского.Кадр из предвыборного ролика Владимира Зеленского.Фото: YouTube
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Бодрого кандидата на оживленной улице на фоне толпы граждан сносит оранжевый грузовик. После чего на зеленом фоне появляется дорожка из белого порошка (намек на наркотики прозрачен) и слоган, который можно перевести на русский «У каждого своя дорога».

Украинский политолог Вадим Карасев так прокомментировал появление ролика и реакцию на него на просторах незалежной:

Порошенко опубликовал видео, где фура сбивает Зеленского.

- Да, ролик посмотрело уже масса народу. Многое у нас было, но такого рода роликов украинский избиратели еще не видели. Такое «творчество» - за гранью добра и зла. Это сигнал — президентской команде отступать некуда и его черным технологам приходится идти ва-банк. Ситуацию максимально обострить. Реакция в соцсетях бурная и в основном отрицательная. Политтехнолог из Израиля Кгухафт в действии. Команду, штаб действующего президента это точно не красит — скорее дискредитирует. И дополнительных голосов Порошенко он принести не сможет. Кстати, пока из его штаба ответной реакции на обвинения Зеленского, что ролик появился на телеграмм-канале, к которому имеет отношение именно президентская команда, не последовало. И вряд ли их можно ожидать. До сих пор были буйки, за которые заплывать было нельзя. А эта звезда черного пиара за них заплыл.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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