Украинский политолог о видео с грузовиком, "сбившим" Зеленского: Это сигнал — команде Порошенко отступать некуда

Бодрого кандидата на оживленной улице на фоне толпы граждан сносит оранжевый грузовик. После чего на зеленом фоне появляется дорожка из белого порошка (намек на наркотики прозрачен) и слоган, который можно перевести на русский «У каждого своя дорога».

Украинский политолог Вадим Карасев так прокомментировал появление ролика и реакцию на него на просторах незалежной:

Порошенко опубликовал видео, где фура сбивает Зеленского.

- Да, ролик посмотрело уже масса народу. Многое у нас было, но такого рода роликов украинский избиратели еще не видели. Такое «творчество» - за гранью добра и зла. Это сигнал — президентской команде отступать некуда и его черным технологам приходится идти ва-банк. Ситуацию максимально обострить. Реакция в соцсетях бурная и в основном отрицательная. Политтехнолог из Израиля Кгухафт в действии. Команду, штаб действующего президента это точно не красит — скорее дискредитирует. И дополнительных голосов Порошенко он принести не сможет. Кстати, пока из его штаба ответной реакции на обвинения Зеленского, что ролик появился на телеграмм-канале, к которому имеет отношение именно президентская команда, не последовало. И вряд ли их можно ожидать. До сих пор были буйки, за которые заплывать было нельзя. А эта звезда черного пиара за них заплыл.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Юлия Латынина - «КП»: За три часа Порошенко не сказал мне ни слова правды

По всем опросам социологов, победу во втором туре президентской гонки должен взять актер Владимир Зеленский. Но он до сих пор не управлял ни одной госструктурой. Может ли «кухарка» руководить страной? (подробности)