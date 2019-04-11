Юлия Латынина - «КП»: За три часа Порошенко не сказал мне ни слова правды

Об этом мы на Радио «Комсомольская правда» поговорили с известным журналистом Юлией Латыниной.

«ХОТЯТ КОТА В МЕШКЕ»

- На Зеленского вот-вот может свалиться непростая ноша. Хватит ли ему опыта?

- Замечательно, что у него нет опыта работы в министерствах. Потому что опыта такого лучше не иметь. Саакашвили, когда разгонял грузинскую полицию, просто не брал туда тех полицейских, которые работали там до этого. Потому что это был такой отрицательный опыт, с которым нельзя было нанимать людей. Абсолютно неизвестно, что мы увидим от самого Зеленского. Такие вещи нельзя предсказать - сможет или не сможет.

- Герой Зеленского в культовом на Украине сериале «Слуга народа», когда становится президентом, приходит в кабинет и не понимает, что делать. Не попадет ли он в систему, где будут им манипулировать?

- Это зависит от Зеленского. Понятно, что украинцы выбрали кота в мешке. Я бы тоже голосовала за кота в мешке, потому что всех остальных котов, которые уже выпрыгнули из мешка, мы их знаем как облупленных. А в случае с Зеленским можем хотябы надеяться на лучшее.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/700421" frameborder="0"></iframe> Владимир Зеленский: из артиста в президенты.Он играл честного президента в сериале. Играл убедительно. Ему поверили и отдали свои голоса 30% украинцев. Кто же такой Владимир Зеленский? Рассказываем о главном фаворите президентской гонки на Украине

- Зеленский может показать положительный пример, как любая «кухарка» может править страной?

- Это не первый актер, который, возможно, будет управлять государством. Был Рональд Рейган, который прекрасно управлял.

- До президентства Рейган уже побыл губернатором...

- Еще Беппе Грилло, известный комик, победил в Италии ровно по той же схеме, что и Зеленский.

- Но и этот итальянец в политике с 2009 года. Выходит, люди просто устали от Порошенко и голосуют против него?

- Люди голосовали именно за Зеленского. Потому что они устали явно не только от Порошенко. Они же могли проголосовать за Тимошенко, за других персонажей. Если они голосовали за незнакомое политическое лицо, именно потому что от него можно ждать перемен в лучшею сторону. Если украинский народ совершил ошибку, он ее через четыре года исправит.

- Но эта ошибка может стать роковой. Не треснет ли Украина по швам?

- Каждые выборы сопровождаются криками, что «только сейчас». Все как в теле-магазине. Предыдущие выборы, на которых победил Порошенко, казались не менее судьбоносными. Но эти четыре года были в общем и целом потеряны для Украины. Порошенко после волны майдана приходил, у него был большой карт-бланш на проведение реформ. Как это произошло после «революции роз» в Грузии. А он использовал этот карт-бланш для традиционного бизнеса украинских политиков, которые окешивают власть, - они, и их приближенные. Ну что это, когда сын человека, поставленного Порошенко в Совбез, покупает втридорога через цепочку посредников в России беушные запчасти для украинской армии, и запчасти-то, похоже, негодные.

Победитель первого тура выборов президента Украины Владимир Зеленский.Фото: REUTERS

«Я ЕМУ НЕ ПОВЕРИЛА»

- Еще до выборов 2014 года вы встречались с Порошенко? Как это было?

- Мы говорили один на один, это был конфиденциальный разговор, но, во-первых, срок давности очевидно истек, а во-вторых, конфиденциального в нем, собственно, ничего не было. Этот человек не сказал мне ни слова правды. Я его, допустим, спрашиваю, о чем он говорил в Вене с Фирташем, а он отвечает, что вот случайно приехал в Вену, случайно пришел в отель, где в этот момент был Фирташ, и в этот момент случайно Фирташ спустился вниз. Ну так примерно он и украинскому народу объяснял: ничего особо конфиденциального. Виден человек, который привык манипулировать людьми. Типичный украинский олигарх от политики.

- А как вы оказались с Порошенко один на один?

- Это было до выборов. Я довольно злобно говорила о двух главных кандидатах – Порошенко и Тимошенко. Порошенко, видимо, хотел меня переубедить. У меня было мало времени, у него тоже, он ехал в Винницу. Я скакнула в его машину. Разговор по дороге был ни о чем. Три часа. Он не сильно меня переубедил.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/700638" frameborder="0"></iframe> «Шоколадный король» Порошенко еще поборется за кресло президента.21 апреля на Украине пройдет второй тур выборов президента. В нем встретятся нынешний глава государства Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.

- За три часа ни одного правдивого слова?

- Примерно так.

- А почему люди ему поверили?

- Я не думаю, что люди ему сильно верили. Но у них был скверный выбор. Тимошенко уже правила. Они решили попробовать Порошенко, который еще не был в числе тех, кто управлял украинским государством. Трагедии не произошло. Да, четыре года упущены. Но страны мыслят не четырьмя годами, а столетиями.

Журналист Юлия Латынина на радио `Комсомольская правда`.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

«КОЛОМОЙСКОМУ НУЖНА МЕСТЬ»

- Почему США выступили против Зеленского? Европа его не особо поддерживает...

- А с чего вы взяли, что США выступают против Зеленского? Это какой-то российский миф. Другое дело, что Зеленский - аутсайдер, и да, Истеблишмент не любит аутсайдеров. Не любят аутсайдера Трампа, не любят Грилло. Вспомните реакцию Европы на майдан. Евросоюзу ужасно хотелось во время Майдана подписать какую-то бумажку, показать, что они тоже что-то значат. С Майданом подписать бумажку было нельзя, - нет субьекта, поэтому европейские бюрократы подписали бумажку с Януковичем. После этого майдан эту бумажку выкинул в окно. С этого и начались проблемы Украины. Москва страшно обиделась и восприняла это как нарушение Европой договоренностей. А договоренности нарушила не Европа, их нарушил Майдан. Если европейцы были способны подписать бумажку с Януковичем, что же удивительного, что Меркель готова встречаться с Порошенко накануне его поражения. В любом случае основной вектор не изменится, вне зависимости, победит Зеленский или Порошенко. Украина по-прежнему будет идти в Европу. А Россия все больше смотрит на Азию. Мы будем расходиться.

Владимир Зеленский празднует победу в первом туре выборов.Фото: REUTERS

- Зеленский – самостоятельный человек?

- Я думаю, достаточно самостоятельный. Есть железный закон политики. Когда ты оказываешься президентом, ты становишься самостоятельным, кто бы тебя ни поддерживал. Президент – это человек, которого никто не может контролировать. Если какой-то делатель королей пытается напомнить президенту о своих заслугах, он оказывается там же, где оказался Борис Березовский, когда постоянно вспоминал о своих заслугах перед Путиным.

Зеленского поддерживает Игорь Коломойский. Зеленский произносил новогоднее поздравление на телеканале Коломойского. Между Зеленским и Коломойским старые деловые отношения. «Квартал 95» Зеленского выходит на канале 1+1 (принадлежит олигарху, - ред.) Есть ли у Коломойского контрольный пакет Зеленского? Я бы не сказала. Допускаю, что есть блокирующий, хотя говорят, что телеканал должен студии много денег. В любом случае, конечно, Коломойский будет поддерживать человека, который вынесет Порошенко из кресла. Я напомню, что за все время пребывания у власти Порошенко расправился лишь с одним олигархом – Коломойским. Он национализировал "Приватбанк" и выгнал людей Коломойского из Укрнафты. Я не хочу сказать, что это хорошо - когда люди олигарха управляют государственной нефтяной компанией, приватизировав по рецепту Березовского менеджмент. Но я хочу сказать, что Коломойский – единственный олигарх, который имеет реальные заслуги перед Украиной. Именно он возглавил Днепропетровскую область в 2014-м, когда весь Юго-Восток Украины был охвачен сепаратистскими настроениями. И жестко не дал сделать из нее второй Донбасс. Именно Коломойский тогда обещал платить 10 тысяч долларов за голову сепаратиста. Я думаю, что без Коломойского российский проект "Новороссия" был бы осуществлен, полностью или отчасти. Тогда почему Порошенко из всех олигархов разобрался именно с Коломойским? Почему не с пророссийским Ахметовым? Почему только с ним одним? Ответ, очевидно, в том, что он его боялся .и видел в ним личного соперника. Думаю, что Коломойский умный человек и не будет повторять ошибок Березовского. Очень возможно, что он, как это принято в Украине, попытается получить какие-то финансовые бенефиты, но сомневаюсь, что он попытается сильно манипулировать Зеленским. Потому что если Зеленский этому поддастся, то быстро растеряет популярность. А если не поддастся, Коломойскому будет снова плохо.

«ЗЕЛЕНСКИЙ МОЖЕТ ПРЕВРАТИТЬСЯ В СААКАШВИЛИ»

- Какая судьба ждет Порошенко?

- Это зависит от Зеленского. Если Порошенко будет вести себя очень гнусно и использовать административный ресурс против Зеленского, возможны расследования и по поводу запчастей сына Свинарчука, и по поводу поставок угля из Донбасса, и бог знает еще чего. А могут выясниться совсем нехорошие вещи.

- Штаб Зеленского пообещал посадки чиновников уже через неделю после выборов.

- Посмотрим. Через неделю после выборов сажать кого-то рано. Для посадок нужны доказательства. За неделю их не добудут. Вообще вопрос посадок после выборов - всегда самый сложный. Очень трудно сломать волю старой коррумпированной элиты без посадок. А с посадками очень сложно не превратиться в тирана. Вот Саакашвили, казалось бы, сумел пройти между двумя крайностями: он и систему очистил, и обошелся при этом практически без посадок, хотя грузинская элита, конечно, вопила и кричала, что Саакашвили тиран и всех сажает и слушает. В результате система победила, и Саакашвили сейчас нигде и никто. Возможно, сажать следовало больше, а вопили бы так же.Тут нет общих рецептов.

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