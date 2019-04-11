2019-04-11T13:21:25+03:00
Умные вещи

ВКонтакте переформатировала приложение VK Coin и закрепила топ игроков и сообществ

Ежедневно в VK Coin заходят около 5 миллионов уникальных пользователей, а максимальное число игроков онлайн превышало 1,1 миллиона
Поделиться:
Ежедневно в VK Coin заходят около 5 миллионов уникальных пользователей, а максимальное число игроков онлайн превышало 1,1 миллиона.Ежедневно в VK Coin заходят около 5 миллионов уникальных пользователей, а максимальное число игроков онлайн превышало 1,1 миллиона.
Изменить размер текста:

ВКонтакте стартовал второй этап сервиса VK Coin, который за 10 дней собрал 10 миллионов пользователей. Теперь вместо майнинга коинов игрокам предложат обмениваться валютой напрямую и тратить её на акции от партнёров. Топ самых богатых игроков и сообществ будет закреплён и превратится в своеобразную доску почёта.

Также на этой неделе создатели приложения добавят для внешних проектов возможность работать с переводами виртуальной валюты. Открытое API позволит интегрировать оплату коинами в сторонние приложения или на сайты. Помимо этого, в магазине могут появиться новые акции и предложения от партнёров. Сейчас игрокам доступны промокоды от Delivery Club и ivi.

Ежедневно в VK Coin заходят около 5 миллионов уникальных пользователей, а максимальное число игроков онлайн превышало 1,1 миллиона. Общая сумма накоплений превышает 2,8 триллионов коинов. Самый богатый игрок заработал свыше 47 миллиардов.

VK Coin создан на платформе VK Apps. Сервис работает в мобильном приложении VK для iOS и Android и доступен по ссылке.

Иван Гусев, руководитель проекта VK Coin:

«С самого первого дня VK Coin стал игрой, где тон задавали сами пользователи: они объединялась в команды, строили вокруг приложения свою экономику и комьюнити. Новый формат — это логичный шаг в развитии приложения. Теперь мы хотим позволить игрокам самостоятельно определять ценность виртуальной валюты».

Олег Хаустов, директор по маркетингу Delivery Club:

«Коины для заказа еды уже использовали жители более 60 городов России, общая сумма их покупок измеряется несколькими миллионами рублей. Промокоды действуют два месяца, поэтому мы ожидаем кратного увеличения этой суммы и готовы накормить всех владельцев виртуальной валюты. Кстати, наибольшим спросом у них пользуются бургеры».

Сервис VK Coin ВКонтакте запустила 1 апреля. В нём пользователи могли зарабатывать виртуальную валюту, нажимая на кнопку и приобретая ускорения, чтобы виртуальная валюта начислялась автоматически. Если игрок запускал VK Coin со страницы сообщества, то он пополнял не только личный счёт, но и баланс паблика. Пользователи и сообщества, у которых больше всего виртуальных денег, попадали в топ.

Платформа для создания сервисов VK Apps появилась в 2018 году. С помощью VK Apps сторонние разработчики создают приложения, лучшие из которых публикуются в каталоге, доступном всей аудитории социальной сети из главного меню мобильного приложения VK. Сервисы, созданные на платформе, не требуют установки на устройство и открываются прямо ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Как разблокировать iPhone, если забыл пароль
Иногда случается так, что пароль поставили случайно или телефон попал в руки к ребенку и он сменил привычную комбинацию. Что делать в подобных случаях и как разблокировать iPhone, если забыл пароль - читайте в нашем материале
Новости 24
Большинство россиян способны распознать фейковую новость
Госдума разрешила кассирам кинотеатров требовать паспорта у зрителей
Коломойский намерен вернуться на Украину, если президентом станет Зеленский
Умер Брэдли Уэлш из фильма "На игле-2": актера застрелили неизвестные
Песков подтвердил, что советник Трампа встретился с представителями Кремля
Песков: встреча Путина и Ким Чен Ына находится в стадии подготовки
В России отзывают две модели Mercedes
В московской редакции "Росбалта" прошли обыски
Художник создает настоящие шедевры на грязных автомобилях
Песков о дебатах Зеленского и Порошенко: любопытное будет зрелище
Доллар и евро начали расти после открытия торгов
ВЦИОМ: большинство жителей России способны распознать фейковую новость
Минкульт России не планирует выделять средства на ремонт Нотр-Дама
В Великобритании заподозрили Россию в подготовке к войне
Москва запретила экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину
В МИД РФ назвали незаконными новые санкции США против Кубы и Венесуэлы
Песков заявил, что планирует посмотреть дебаты Порошенко и Зеленского
Названы способствующие похудению приправы
В России названы регионы-лидеры по числу жителей с хроническими заболеваниями
В МИД РФ указали на незаконность новых санкций США против Венесуэлы
Забайкалье получит больше 50 машин скорой помощи
В Минобороны подтвердили, что обломки индийского спутника угрожают МКС
Николай Валуев оценил новый экологический налог
Зеленский заявил, что не собирается предоставлять Донбассу особый статус