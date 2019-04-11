ВКонтакте переформатировала приложение VK Coin и закрепила топ игроков и сообществ

ВКонтакте стартовал второй этап сервиса VK Coin, который за 10 дней собрал 10 миллионов пользователей. Теперь вместо майнинга коинов игрокам предложат обмениваться валютой напрямую и тратить её на акции от партнёров. Топ самых богатых игроков и сообществ будет закреплён и превратится в своеобразную доску почёта.

Также на этой неделе создатели приложения добавят для внешних проектов возможность работать с переводами виртуальной валюты. Открытое API позволит интегрировать оплату коинами в сторонние приложения или на сайты. Помимо этого, в магазине могут появиться новые акции и предложения от партнёров. Сейчас игрокам доступны промокоды от Delivery Club и ivi.

Ежедневно в VK Coin заходят около 5 миллионов уникальных пользователей, а максимальное число игроков онлайн превышало 1,1 миллиона. Общая сумма накоплений превышает 2,8 триллионов коинов. Самый богатый игрок заработал свыше 47 миллиардов.

VK Coin создан на платформе VK Apps. Сервис работает в мобильном приложении VK для iOS и Android и доступен по ссылке.

Иван Гусев, руководитель проекта VK Coin:

«С самого первого дня VK Coin стал игрой, где тон задавали сами пользователи: они объединялась в команды, строили вокруг приложения свою экономику и комьюнити. Новый формат — это логичный шаг в развитии приложения. Теперь мы хотим позволить игрокам самостоятельно определять ценность виртуальной валюты».

Олег Хаустов, директор по маркетингу Delivery Club:

«Коины для заказа еды уже использовали жители более 60 городов России, общая сумма их покупок измеряется несколькими миллионами рублей. Промокоды действуют два месяца, поэтому мы ожидаем кратного увеличения этой суммы и готовы накормить всех владельцев виртуальной валюты. Кстати, наибольшим спросом у них пользуются бургеры».

Сервис VK Coin ВКонтакте запустила 1 апреля. В нём пользователи могли зарабатывать виртуальную валюту, нажимая на кнопку и приобретая ускорения, чтобы виртуальная валюта начислялась автоматически. Если игрок запускал VK Coin со страницы сообщества, то он пополнял не только личный счёт, но и баланс паблика. Пользователи и сообщества, у которых больше всего виртуальных денег, попадали в топ.

Платформа для создания сервисов VK Apps появилась в 2018 году. С помощью VK Apps сторонние разработчики создают приложения, лучшие из которых публикуются в каталоге, доступном всей аудитории социальной сети из главного меню мобильного приложения VK. Сервисы, созданные на платформе, не требуют установки на устройство и открываются прямо ВКонтакте.