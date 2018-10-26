Ассанж назвал условие, при котором он готов сдаться британским властям

26 Окт. 23:13 2018-10-27T02:43:28+03:00

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Адвокат основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа рассказал, при каком условии его клиент, который с 2012 года живет в посольстве Эквадора в Лондоне из-за опасений экстрадиции в Швецию или США, готов сдаться властям Великобритании.

По словам Карлоса Поведы, его подзащитный согласен предстать перед британским правосудием, если получит письменную гарантию того, что его не выдадут другим странам. «Это условие должно быть в письменной форме, как соглашение между странами (Эквадором и Великобританией), где установлено, что не будет экстрадиции ни в США, ни в третьи страны», - сказал юрист РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в июле этого года появилась информация о том, что Британия хочет выселить Ассанжа из посольства Эквадора в Лондоне. Как тогда отмечалось, власти страны ведут тайные переговоры с эквадорским правительством.

Между тем в диппредставительстве южноамериканской республики, судя по всему, не надеются на скорое выселение своего знаменитого «постояльца». Так, ранее в октябре дипломаты даже составили для Ассанжа список правил поведения. В частности, в нем говорится о том, что создатель Wikileaks должен сам кормить своего кота и убирать за ним.