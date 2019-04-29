Маркировка товаров в вопросах и ответах

Что это такое, подпадает ли ваша сфера деятельности под новый закон, и как актуализировать работу, чтобы не схлопотать штрафы, – на эти и другие вопросы мы ответим в этой статье.

Что такое маркировка?

Это нанесение специальных кодов на определенные группы товаров. Коды (или марки) помогут отследить весь путь промаркированной продукции – от производителя к покупателю.

Для чего нужна обязательная маркировка?

Для уменьшения объема контрафакта, сообщает Министерство торговли. А также для защиты прав потребителей и контроля. В первую очередь – контроля.

Какие товары и когда будут маркироваться?

Государство утвердило перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке контрольными знаками, – Распоряжение правительства РФ от 28.04.2018 года № 792-р. В документе указан перечень из десяти групп товаров, которые необходимо маркировать. Это табачные изделия, парфюмы, различные виды одежды (блузки, пальто, плащи, куртки, в том числе лыжные) и обуви, постельное белье, включая скатерти и полотенца, фотокамеры, шины и покрышки. Первый этап с 1 марта 2019 – табак, второй с 1 июля – обувь, и третий этап с 1 декабря 2019 объединяет все остальные категории.

Мой товар подпадает под действие закона. Что теперь делать?

Dura lex sed lex – суров закон, но это закон, напоминает бессмертная латынь. Поэтому ответ № 1 – не паниковать. Ответ № 2 – следовать закону. Для того чтобы наладить работу в соответствии с требованиями, необходимо установить новое оборудование, а именно онлайн-кассу для работы с маркированными товарами и 2D-сканер. Лучше не затягивать с этим, потому что нужно не только установить новую систему, но и обучить персонал работе с ней, чтобы в ответственный момент продавец случайно не заблокировал ее, нажав одну неверную кнопку.

Хорошую возможность отточить навыки работы в новых условиях дает портал «Честный знак» – это Национальная система цифровой маркировки. Можно зарегистрироваться в экспериментальной версии, подключить электронную подпись и начать работать, в процессе устраняя неточности и сложности. На этой же площадке проводятся семинары и лекции по внедрению цифровой маркировки.

А что если у меня уже есть онлайн-касса?

Если касса кнопочная или, как ее еще называют «автономная», то сложностей будет много. Каждое изменение требует перепрошивки такого кассового аппарата, что, во-первых, платно, а во-вторых, занимает немало времени. Лучше заменить ее на смарт-терминал уже сейчас. Новое оборудование легче настраивается под требования закона, многие обновления устанавливаются автоматически и дистанционно, проблем и забот меньше, работать проще.

Если смарт-терминал у вас уже установлен, то уточните у производителя, есть ли на нем доступ к товароучетной системе и установлен ли нужный конкретно для вашего товара модуль. Он существенно упростит процесс работы с документооборотом при маркировке – для розницы это станет необходимым с 2020 года.

Я не хочу в этом участвовать. Что мне за это будет?

Нововведение носит не рекомендательный, а обязательный характер. Нарушителей ждут штрафы: производители – должностные лица – от 5 до 10 тысяч рублей, юридические – 50–100 тысяч. Продажа, хранение и покупка товаров без маркировки – физические лица – 2–4 тысячи рублей, должностные – 5–10 тысяч, юридические – от 50 до 300 тысяч рублей.

Под штрафы попадают даже покупатели непромаркированных товаров – и компании, и даже обычные люди.

Окей, ладно. Где взять марки?

В качестве примера рассмотрим рынок табачных изделий. Каждая пачка сигарет маркируется уникальным Data Matrix кодом непосредственно на заводе-производителе, поэтому самим марки клеить не придется. Поставка сопровождается электронными универсальными передаточными документами (УПД) с указанием кодов продукции при помощи систем электронного документооборота. Но розничной торговле пока не нужно ломать голову с приемкой товаров – государство дало отсрочку до 2020 года. С 1 июля обязательным станет лишь его сканирование при продаже.

В момент продажи продавец сканирует DataMatrix код, и касса передает в ОФД (оператор фискальных данных) информацию о реализации маркированной продукции.

Если вы производитель, то вам нужно закупать коды через систему маркировки. Маркировка должна быть на каждом индивидуальном товаре.

Обязательная регистрация производителей и торговых точек в Национальной системе цифровой маркировки началась 1 марта. Детальную информацию, а также проверить, насколько ваше оборудование готово к работе с маркировкой, можно на сайте https://честныйзнак.рф

Какое оборудование нужно розничной торговле для работы с маркированными товарами? Дорого это стоит?

Понадобится 2D-сканер и касса, которая способна работать с маркировкой. Лучше всего подойдет смарт-терминал (касса планшетного типа).

Сначала о кассах. Стоимость смарт-терминалов с активацией в среднем составляет 25–40 тысяч рублей. Большую часть стоимости составляет именно активация устройства – покупка фискального накопителя, заключение договора с ОФД, регистрация в налоговой, настройка кассы и так далее. Цена же самого аппарата в среднем всего на 3000 руб. выше, чем стоимость автономной кассы. Доступ к товароучетной системе у всех брендов стоит по-разному. Однако не обязательно сразу покупать онлайн-кассу, на рынке действуют предложения по рассрочке и аренде оборудования.

«В этом году к нам обратилось внушительное количество предпринимателей, которые хотели бы обменять свои старые кнопочные кассы на смарт-терминалы. Мы связываем этот тренд со вступлением в силу закона о маркировке товаров, а также с рядом других изменений в правила торговли. Но для микробизнеса даже 25 тысяч за кассу – весомая сумма. Поэтому мы запустили арендное предложение, - рассказывает Роман Арифуллин, директор по проектам малого и среднего бизнеса МТС. - За 1700 рублей в месяц предприниматель получает и кассу, и доступ к товароучетной системе, а также модули, которые позволяют бизнесу работать с маркированными товарами. У МТС Кассы уже отлажена работа с ЕГАИС (для алкоголя) и «Меркурием» (для мяса, молока и рыбы), остальные модули дорабатываются в соответствии с изменениями рынка». При аренде за 2300 рублей в месяц в дополнение к опциям, описанным выше, кассу активируют, настроят в короткие сроки и обучат персонал ею пользоваться. Таким образом предприниматель не попадет под штрафы и не заблокирует кассу второпях.

2D-сканер – это сканер, который считывает информацию не только горизонтально (ширину штрихкода), но и вертикально (его высоту). Для работы с маркировкой сканер должен анализировать весь квадрат штрихкода, а значит, с 1D придется проститься и приобрести новую модель по цене от 4 до 15 тысяч. Кстати, во многих, даже демократичных моделях смарт-касс 2D-сканер уже встроен. Внимательно изучайте ассортимент.